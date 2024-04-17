РФ готує провокацію проти України, пов’язану із нібито незаконним обігом західної зброї в Африці, - ГУР МО
Російські спецслужби готують чергову інформаційну спецоперацію проти України. Вона буде пов’язана із нібито незаконним обігом західної зброї в Африці, зокрема під час бойових дій у Судані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"На тлі послаблення позицій Росії та її проксі-сил на Африканському континенті, ворожі спецслужби готують чергову інформаційну спецоперацію, спрямовану проти нашої держави. Зокрема, Кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки "трофейної" зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК "Вагнер" під час війни в Україні.
У ГУР наголосили, що метою таких публікацій є дискредитація України та партнерів, а також звинувачення західних союзників у безконтрольному обігу зброї за участі України.
Крім цього, РФ намагатиметься акцентувати на тому, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці в той період, коли Росія воює в Україні.
"Водночас у звʼязку релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі", - додали в розвідці.
"Водночас у звʼязку релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі", - додали в розвідці.
ГУР наголошує, що Україна та її Сили Оборони продовжують діяти виключно в межах міжнародного права та статуту ООН, з повагою до суверенітету всіх країн та не мають жодного стосунку до будь-яких незаконних дій, повʼязаних з незаконним обігом зброї.
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Навпаки - всі пишуть про посилення китаю і рашки в африці ....
Якийсь мутняк!