РФ готує провокацію проти України, пов’язану із нібито незаконним обігом західної зброї в Африці, - ГУР МО

Російські спецслужби готують чергову інформаційну спецоперацію проти України. Вона буде пов’язана із нібито незаконним обігом західної зброї в Африці, зокрема під час бойових дій у Судані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"На тлі послаблення позицій Росії та її проксі-сил на Африканському континенті, ворожі спецслужби готують чергову інформаційну спецоперацію, спрямовану проти нашої держави. Зокрема, Кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки "трофейної" зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК "Вагнер" під час війни в Україні.

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У ГУР наголосили, що метою таких публікацій є дискредитація України та партнерів, а також звинувачення західних союзників у безконтрольному обігу зброї за участі України.

Крім цього, РФ намагатиметься акцентувати на тому, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці в той період, коли Росія воює в Україні.

"Водночас у звʼязку релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі", - додали в розвідці.

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"Водночас у звʼязку релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі", - додали в розвідці.

ГУР наголошує, що Україна та її Сили Оборони продовжують діяти виключно в межах міжнародного права та статуту ООН, з повагою до суверенітету всіх країн та не мають жодного стосунку до будь-яких незаконних дій, повʼязаних з незаконним обігом зброї.