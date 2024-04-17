Постанова Кабміну "про реалізацію експериментальних проєктів у сфері містобудівної діяльності" порушує низку вимог Конституції України, - ЗМІ

Після повідомлень ЗМІ, що уряд вносить постанову-клон законопроєкту 5655 Мінінфраструктури оприлюднило звіт про результати проведення громадського обговорення проєкту "Про реалізацію експериментальних проєктів у сфері містобудівної діяльності".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі експерта з питань містобудування, аналітика громадської ініціативи "Голка" Георгія Могильного для ZN.ua.

За його словами, міністерство отримало величезну кількість зауважень про те, що норми проєкту "експерименту" прямо суперечать положенням законів.

"Аби запровадити правила гри, які не погодився підписувати президент Володимир Зеленський, Олександр Кубраков вирішив діяти через урядову постанову. Тут підпис гаранта Конституції не потрібен. І такі дії виправдовують правом уряду проводити… експерименти. Це право дійсно було гарантовано Законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища" (далі — Закон №2362-VIII)", - пояснив він.

У 2018 році Кабмін отримав змогу під час проведення експерименту приймати необмежену кількість рішень щодо широкого кола питань. Проте, зазначив Могильний, уряд може приймати необмежену кількість рішень у різних сферах, але щодо експерименту (в однині), строк якого не перевищує двох років.

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"Тобто уряд отримав право лише раз провести дуже широкий експеримент, і цей експеримент не може тривати більш як два роки. ... Уряд давно використав свою одноразову (!) можливість і більше не має права розпочинати "експериментальні проєкти", посилаючись на ту саму норму закону", - зазначив експерт.

Оскільки фінальної редакції проєкту постанови наразі не оприлюднено, наміри Мінінфраструктури було проаналізовано за проєктом, направленим 4 березня до НАЗК для проведення антикорупційної експертизи, та Звітом про розгляд пропозицій громадськості від 11 квітня.

Відомо, що НАЗК дало негативний висновок.

Зокрема, за словами Могильного, у постанові є низка порушень вимог Конституції України, міжнародних зобов’язань, ратифікованих Верховною Радою.

Експерт зазначає, що надання містобудівних умов та обмежень - це самоврядне повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

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Проте постанова визначає новий порядок, що "не відповідає зазначеним нормам спеціального закону, передбачає часткове позбавлення органів місцевого самоврядування його самоврядних повноважень, визначених підпунктом 9 пункту "а" частини 1 статті 31 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", що водночас є порушенням вимог статей 140 і 146 Конституції, а також можливість скасування рішень органів місцевого самоврядування не судом, а наказами Державної інспекції архітектури та містобудування, що є порушенням статті 144 Конституції".

Такі порушення прав місцевого самоврядування, зазначив Могильний, є також порушенням Європейської хартії місцевого самоврядування.

Також, продовжив аналітик, істотно послаблюється захист культурної спадщини.

"Частина виключних повноважень щодо збереження культурної спадщини передається приватним особам (порушення статті 54 Конституції та Конвенції про охорону архітектурної спадщини Європи). Запропоноване регулювання також суперечить положенням Закону "Про охорону культурної спадщини", - пояснив він.

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Встановлюються нові правила надання адміністративних послуг та видачі дозвільних документів, що не відповідають правилам, визначеним статтями 34–37, 39, 39-1 Закону "Про регулювання містобудівної діяльності". Це одночасно є порушенням частини 1 статті 4 Закону "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та статті 5 Закону "Про адміністративні послуги", відповідно до яких такі питання встановлюються виключно законами.

"Крім того, органи місцевого самоврядування планується позбавити частини делегованих законом повноважень (порушення статті 143 Конституції) та зобов’язати виконувати нові повноваження, не передбачені законом (порушення статті 146 Конституції). Як уже зазначалося, порушення прав місцевого самоврядування є також порушенням Європейської хартії місцевого самоврядування", - наголосив Могильний.

За словами експерта, також заплановано принципово змінити весь порядок контролю над будівництвом, установивши нові правила всупереч нормам статті 41 Закону "Про регулювання містобудівної діяльності".

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"Має бути змінено перелік осіб, які підлягають перевірці, підстави призначення перевірок, повноваження органів, що здійснюють контроль. Водночас відповідно до частини 4 статті 4 Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" такі питання можуть установлюватися виключно законами.

Частина виключних повноважень держави щодо контролю передається приватним суб’єктам, що є порушенням статті 42 Конституції. Також наявні порушення прав місцевого самоврядування", - додав він.

Могильний зазначив, що уряд може ухвалювати нормативні акти лише в тих межах, які дозволяє закон. Інакше цей документ можна буде оскаржити в суді. А випадки, коли постанови уряду скасовували в судовому порядку, вже були. Судовий процес може забрати певний час.

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