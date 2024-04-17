Кулеба після удару РФ по Чернігову: Невинні люди не загинули б, якби Україна мала достатні можливості ППО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ракетного удару по Чернігову 17 квітня закликав партнерів надати Україні засоби протиповітряної оборони, щоб вона змогла рятувати життя цивільних та захищатися від повітряних атак з таким же рівнем ефективності, як в Ізраїлі.

Про це Кулеба написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що після удару російських окупантів по центру Чернігова наразі загинуло щонайменше 11 і поранено щонайменше 22 людини, й це число ще може зрости.

"Ці невинні люди не загинули б і не були поранені, якби Україна мала достатні можливості ППО. Три дні тому на Близькому Сході ми побачили, як виглядає надійний захист людських життів від ракет. Партнери України мають необхідні засоби, щоб допомогти нам рятувати українські життя з таким же рівнем ефективності", - наголосив Кулеба.

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Він подякував Німеччині за те, що вона вже ухвалила важливе рішення щодо надання Україні додаткової батареї Patriot.

"Спираючись на останні контакти президента Зеленського, я буду закликати інших партнерів наслідувати цей приклад під час моїх зустрічей із союзниками з G7 в Італії цього тижня", - додав Кулеба.