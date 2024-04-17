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Новини Війна
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Кулеба після удару РФ по Чернігову: Невинні люди не загинули б, якби Україна мала достатні можливості ППО

чернігів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ракетного удару по Чернігову 17 квітня закликав партнерів надати Україні засоби протиповітряної оборони, щоб вона змогла рятувати життя цивільних та захищатися від повітряних атак з таким же рівнем ефективності, як в Ізраїлі.

Про це Кулеба написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що після удару російських окупантів по центру Чернігова наразі загинуло щонайменше 11 і поранено щонайменше 22 людини, й це число ще може зрости.

"Ці невинні люди не загинули б і не були поранені, якби Україна мала достатні можливості ППО. Три дні тому на Близькому Сході ми побачили, як виглядає надійний захист людських життів від ракет. Партнери України мають необхідні засоби, щоб допомогти нам рятувати українські життя з таким же рівнем ефективності", - наголосив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба відвідає Італію для зустрічі з міністрами G7: Домовлятиметься про додаткові системи ППО

Він подякував Німеччині за те, що вона вже ухвалила важливе рішення щодо надання Україні додаткової батареї Patriot.

"Спираючись на останні контакти президента Зеленського, я буду закликати інших партнерів наслідувати цей приклад під час моїх зустрічей із союзниками з G7 в Італії цього тижня", - додав Кулеба.

Автор: 

обстріл (28183) ППО (3140) Чернігів (786) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+26
Люди б не загинули, якби Україна після виборів 2019-го отримала Президента, а не скомороха...
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17.04.2024 12:52
+13
Кому і кобила наречена(с)
Тобто гундосий павич це преze, а п"ятий, що не вилазить з фронту із допомогою - ворог?
Ось тут штірліц і спаливсь)
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17.04.2024 13:03
+7
Якби ти, Кулебо, та твої зелені корєфани робили те, що тобі та "Аллі Борисівні" ще у вересні 2021 радили робити поважні люди у США, то цієї біди не було би
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17.04.2024 12:54
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Якби не зняли міни
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17.04.2024 13:15 Відповісти
Люди б не загинули, якби Україна після виборів 2019-го отримала Президента, а не скомороха...
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17.04.2024 12:52 Відповісти
Кому і кобила наречена(с)
Тобто гундосий павич це преze, а п"ятий, що не вилазить з фронту із допомогою - ворог?
Ось тут штірліц і спаливсь)
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17.04.2024 13:03 Відповісти
Дрібні якісь подолята пішли, останнім часом
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17.04.2024 13:38 Відповісти
Подоляк, складно дзвониш. Але є одне, але, наведена аргументація дорівнює ораторській майстерності нікчемного гундоса.
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17.04.2024 13:50 Відповісти
яким потенціалом ??? їсти не було що, в магазинах тільки хліб, морська капуста, інколи завозили "ніжки Буша" - черги на кілометр ... теж саме можна сказати про товари промислової групи, одяг ...
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17.04.2024 14:08 Відповісти
Як там в підвалі ОП? Не дме?
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17.04.2024 13:10 Відповісти
Зелений бот, він такий самий барига, як ти українець.
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17.04.2024 13:38 Відповісти
ну Ви порівнюєте справжнього Президента і зе-н*ркомана, скомораха, член*грая прокацапського, запроданця, колоборанта !!! зе-н*ркамани в кінці лютого 2022 року готові були здати під окупацію )(уйлу 60-70% території України, ймовірно в кордонах так званої "урср" (окупованої червоними-кромуно-нацистами території УНР) на 01.09.1939 року, лиш би )(уйло залишило цього "зе-янерога, ***************", 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ, гаулейтером окупованої частини України, на кшталт чіпсового недо-бульбофюрера луки !!! )(уйло ж витягнув зі смітника історії тричі "несудимого" єнакієвського загара, дибіла вітю ялинковича і свого )(уйло-кума метверчука ...



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17.04.2024 13:39 Відповісти
до чого тут кум )(уйла і його говнотелеканали ??? Головне війни в Україні окрім 1/3 частини даунвабве не було, робилися ракети, інша зброя !!! 73% бидлa промили мізки говносеріалами типу "слуга урода", іншим прокацапським лайном і бидло проголосувало за "кацкаяразніца", "хуженебудет", "надіннарот", "надапраперестатьстрелять" !!!





до речі "найвеличніший зе-лідор" також більш як півтора року не закривав ці тклеканали: "У ніч на 3 лютого 2021 року, о 00:25 супутникове мовлення телеканалу «112 Україна» було припинено. 4 лютого Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до YouTube з проханням заблокувати акаунти всіх трьох каналів: «112 Україна», «NewsOne» та «ZIK»." чому ???
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17.04.2024 14:04 Відповісти
Це стьоб?
Виведеня маячні на рівень, коли навіть прихільники Зе скажуть: "не вірю!" і почнуть думати?
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17.04.2024 14:25 Відповісти
тобі що "барига" в штани наср*в бот подоляківській ??? зе-н*ркоман готовий був здати практично усю Україну під окупацію )(уйлу, а тобі завжди в усьому винен Порошенко !!!
Вася Галушко: ЦІКАВА МЕТАМОРФОЗА:
▪️У Дебальцево та Іловайську винен Порошенко, а не Сирський з Хомчаком і путіним.
• А от в Бучі, Бородянці, Маріуполі, Бахмуті, Херсоні, винен путін, шайгу…
▪️Відвоювати 70% Донбасу, звільнити Слов'янськ, Лисичанськ, Краматорськ, Маріуполь, то зрада!
• А просто про.балі Херсон і весь південь України за 4 години, ЗАЕС, Каховку - то звитяга рівня Наполеона...
▪️Ворожини в 2015.. взірвали склади, то Порошенко.
• путін у 2022.. розбомбив склади, військові частини, нафтобази, сотні тисяч вбитих - а прічом здєсь ZEленскій.
▪️Відновити систему ППО Києва за власні кошти, то торгівля на крові. • Зняти клінстрони з ППО - це турбота про безпеку країни лідора світу.
▪️Будувати ЗСУ та розвивати країну, то - барига.
• Будувати асфальтний купол та, "велике крадівнитство друзів з 95 кварталу" - ой "наш бубочка". ▪️Витратити мільярди власних коштів на ЗСУ то піар.
• А надавати власний творчий контент телеканалам країни агресора, отримувати бюджетні дотації від росії, записувать відосіки з москви та висміювати Україну (фільми для дорослих) - то просто бізнес.
▪️Ситно їсти та мирно спати, відпочивати в Турції та Єгипті - "ми виживалі і єлі пол варєніка на траіх". • Сидять в підвалах, зруйновані вщент міста, гектари могил з жовто-блакитними прапорами - він не втік. ▪️По безвізу їздить на вихідні відпочивати в Париж та Прагу - "Порох сдєлал безвіз чтоби всє уєхалі". • Мільйони біженців в країнах ЄС - "спасіба ZE і вайнє, ми увідєлі Європу". ▪️Продавити Мінські угоди, які дали час відновити практично з нуля ЗСУ сформувати військову коаліцію на чолі з США та запустити ВПК для виробництва зброї - які погані ці Мінські угоди, він зрадник.
• Підписати формулу Штайнмаєра в Парижі, розвести війська, розмінувати Чонгар та Перекоп, росформувати аеророзвідку, контрснайперські групи, зупинити завод "Артем" та завод Малишева, збанкрутувати КРАЗ, Богдан.... - он сматрєл в глаза путіна, там увідєл мір, нужно проста пєрєстать стрєлять.
Резюме: Допоки українці складатимуть оці аргументи у своїй голові і вони не викликатимуть у них рвотного рефлексу на ZE та "слуг урода", які зараз перевзулись, і з зрадників корчать патріотів - доти Україна стікатиме кров'ю своїх героїв...



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17.04.2024 14:26 Відповісти
Дядя, про те, що ти Дурень, не потрібно розповідати всім...
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17.04.2024 13:43 Відповісти
Україна отримала наркомана верховним головнокомандувачем, який виконує завдання по руйнуванню України, знищив оборонну промисловість, відкрив кордони ворогу, ліквідує військову еліту, краде так, що скоро вдавиться, Боже поможи.
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17.04.2024 14:22 Відповісти
дуже хотілося б, аби останні контакти пр-та зе-ого справді стали його останніми (!!) контактами. він, принаймні, на це вже заслужив!!
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17.04.2024 12:54 Відповісти
Якби ти, Кулебо, та твої зелені корєфани робили те, що тобі та "Аллі Борисівні" ще у вересні 2021 радили робити поважні люди у США, то цієї біди не було би
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17.04.2024 12:54 Відповісти
цікаво, кулєбє, щось перепадає від 5-6 менеджерів.
чи його дійсно, тримають за полудурка, і випускають, коли треба щось ляпнути дебільне?
а кулєба, лопатами не пробував відбиватися?
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17.04.2024 12:58 Відповісти
Для тих , хто забув - в Україні війна вже 10 років - і як би Захід надавав потужну допомогу ще тоді - ніякого повномасштабного вторгнення не відбулося !
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17.04.2024 12:58 Відповісти
Це ти, мрскалику, до zeмародерів звертайся, для них війни НЕ було
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17.04.2024 13:05 Відповісти
Якраз з 14 почали виправляти, а з 2019 все повернулося в найгіршому варіанті
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17.04.2024 13:47 Відповісти
Може в ООН це розкажете? Нехай ті чмирі хоч послухають про тих хто їм криваві внески платить. Нє?
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17.04.2024 13:09 Відповісти
Який геніальний висновок Кулєба!
З ним треба звертатись до опи і прєзіка. Публіка і так то знає.
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17.04.2024 13:26 Відповісти
Тупой очередной террористический акт.
Кулеба небось уже созвал Совбез ООН, чтобы орков в говно макнуть перед всем миром и там чётко заявить о необходимости новых систем ПВО для Украины. Или этого "гениального дипломата" современности хватает только на постик в соцсети?
Вот уж выбрали недоумка. И свита такая же - если не зрадник, так обязательно тупой неуч
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17.04.2024 13:44 Відповісти
Якби, якби, якби... цікаво скільки ще потрібно таких якби, щоб зрозуміти... що Україна це країна не придатна до життя...
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17.04.2024 13:46 Відповісти
Так лопаты были? Значит громадяни мали змогу захисту, так Кулеба?
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17.04.2024 13:47 Відповісти
Наша влада на міжнародній арені злочинно пасивна
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17.04.2024 13:48 Відповісти
 
 