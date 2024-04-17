Кулеба після удару РФ по Чернігову: Невинні люди не загинули б, якби Україна мала достатні можливості ППО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ракетного удару по Чернігову 17 квітня закликав партнерів надати Україні засоби протиповітряної оборони, щоб вона змогла рятувати життя цивільних та захищатися від повітряних атак з таким же рівнем ефективності, як в Ізраїлі.
Про це Кулеба написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зауважив, що після удару російських окупантів по центру Чернігова наразі загинуло щонайменше 11 і поранено щонайменше 22 людини, й це число ще може зрости.
"Ці невинні люди не загинули б і не були поранені, якби Україна мала достатні можливості ППО. Три дні тому на Близькому Сході ми побачили, як виглядає надійний захист людських життів від ракет. Партнери України мають необхідні засоби, щоб допомогти нам рятувати українські життя з таким же рівнем ефективності", - наголосив Кулеба.
Він подякував Німеччині за те, що вона вже ухвалила важливе рішення щодо надання Україні додаткової батареї Patriot.
"Спираючись на останні контакти президента Зеленського, я буду закликати інших партнерів наслідувати цей приклад під час моїх зустрічей із союзниками з G7 в Італії цього тижня", - додав Кулеба.
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Тобто гундосий павич це преze, а п"ятий, що не вилазить з фронту із допомогою - ворог?
Ось тут штірліц і спаливсь)
до речі "найвеличніший зе-лідор" також більш як півтора року не закривав ці тклеканали: "У ніч на 3 лютого 2021 року, о 00:25 супутникове мовлення телеканалу «112 Україна» було припинено. 4 лютого Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до YouTube з проханням заблокувати акаунти всіх трьох каналів: «112 Україна», «NewsOne» та «ZIK»." чому ???
Виведеня маячні на рівень, коли навіть прихільники Зе скажуть: "не вірю!" і почнуть думати?
Вася Галушко: ЦІКАВА МЕТАМОРФОЗА:
▪️У Дебальцево та Іловайську винен Порошенко, а не Сирський з Хомчаком і путіним.
• А от в Бучі, Бородянці, Маріуполі, Бахмуті, Херсоні, винен путін, шайгу…
▪️Відвоювати 70% Донбасу, звільнити Слов'янськ, Лисичанськ, Краматорськ, Маріуполь, то зрада!
• А просто про.балі Херсон і весь південь України за 4 години, ЗАЕС, Каховку - то звитяга рівня Наполеона...
▪️Ворожини в 2015.. взірвали склади, то Порошенко.
• путін у 2022.. розбомбив склади, військові частини, нафтобази, сотні тисяч вбитих - а прічом здєсь ZEленскій.
▪️Відновити систему ППО Києва за власні кошти, то торгівля на крові. • Зняти клінстрони з ППО - це турбота про безпеку країни лідора світу.
▪️Будувати ЗСУ та розвивати країну, то - барига.
• Будувати асфальтний купол та, "велике крадівнитство друзів з 95 кварталу" - ой "наш бубочка". ▪️Витратити мільярди власних коштів на ЗСУ то піар.
• А надавати власний творчий контент телеканалам країни агресора, отримувати бюджетні дотації від росії, записувать відосіки з москви та висміювати Україну (фільми для дорослих) - то просто бізнес.
▪️Ситно їсти та мирно спати, відпочивати в Турції та Єгипті - "ми виживалі і єлі пол варєніка на траіх". • Сидять в підвалах, зруйновані вщент міста, гектари могил з жовто-блакитними прапорами - він не втік. ▪️По безвізу їздить на вихідні відпочивати в Париж та Прагу - "Порох сдєлал безвіз чтоби всє уєхалі". • Мільйони біженців в країнах ЄС - "спасіба ZE і вайнє, ми увідєлі Європу". ▪️Продавити Мінські угоди, які дали час відновити практично з нуля ЗСУ сформувати військову коаліцію на чолі з США та запустити ВПК для виробництва зброї - які погані ці Мінські угоди, він зрадник.
• Підписати формулу Штайнмаєра в Парижі, розвести війська, розмінувати Чонгар та Перекоп, росформувати аеророзвідку, контрснайперські групи, зупинити завод "Артем" та завод Малишева, збанкрутувати КРАЗ, Богдан.... - он сматрєл в глаза путіна, там увідєл мір, нужно проста пєрєстать стрєлять.
Резюме: Допоки українці складатимуть оці аргументи у своїй голові і вони не викликатимуть у них рвотного рефлексу на ZE та "слуг урода", які зараз перевзулись, і з зрадників корчать патріотів - доти Україна стікатиме кров'ю своїх героїв...
чи його дійсно, тримають за полудурка, і випускають, коли треба щось ляпнути дебільне?
а кулєба, лопатами не пробував відбиватися?
З ним треба звертатись до опи і прєзіка. Публіка і так то знає.
Кулеба небось уже созвал Совбез ООН, чтобы орков в говно макнуть перед всем миром и там чётко заявить о необходимости новых систем ПВО для Украины. Или этого "гениального дипломата" современности хватает только на постик в соцсети?
Вот уж выбрали недоумка. И свита такая же - если не зрадник, так обязательно тупой неуч