У новому законі про мобілізацію немає норм про те, чи мають бути повістки у паперовому чи в електронному вигляді, - ЗМІ

Новий закон про мобілізацію не дає прямої відповіді на питання, чи можуть вручити повістку в електронному вигляді - він не передбачає ані такої процедури, ані заборони на її запровадження Кабміном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Судово-юридична газета.

Видання пише, що у законі про мобілізацію немає жодних норм про те, чи мають бути ці повістки у паперовому чи в електронному вигляді, з якого моменту вони вважаються врученими/доставленими тощо.

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"У статті 22 є норма, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою, зобов’язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження. У разі отримання повістки про виклик ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та строк.

При цьому, визначено, що у повістці про виклик до ТЦК зазначаються, крім ПІБ і дати народження громадянина, якому адресована повістка, мети виклику до ТЦК тощо, також й "підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку". Надалі йдеться про те, що "під час вручення повістки ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов’язані назвати свої прізвища, ім’я та по батькові, посади, а також пред’явити службові посвідчення".

Отже, з одного боку, йдеться про те, що повістка може містити підпис посадової особи ТЦК в електронному вигляді, і сама повістка як документ може "формуватися" (тобто, створюватися в цифровому вигляді), з іншого – йдеться про фізичне вручення такої повістки", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що закон про мобілізацію фактично віддає врегулювання процедури вручення повісток у руки Кабміну.

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"Новий закон передбачає, що Кабмін в Порядку проведення призову громадян на військову службу окремо врегулює порядок оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦК, військових частин ЗСУ тощо. Тобто, серед іншого, й вручення повісток.Крім того, Уряд встановить в цьому документі процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військово-облікові документи.

Отже, закон не дає прямої відповіді на питання, чи можуть вручити повістку в електронному вигляді – він не передбачає ані такої процедури, ані заборони на її запровадження Кабміном", - додали автори.

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