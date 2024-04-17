У новому законі про мобілізацію немає норм про те, чи мають бути повістки у паперовому чи в електронному вигляді, - ЗМІ
Новий закон про мобілізацію не дає прямої відповіді на питання, чи можуть вручити повістку в електронному вигляді - він не передбачає ані такої процедури, ані заборони на її запровадження Кабміном.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Судово-юридична газета.
Видання пише, що у законі про мобілізацію немає жодних норм про те, чи мають бути ці повістки у паперовому чи в електронному вигляді, з якого моменту вони вважаються врученими/доставленими тощо.
"У статті 22 є норма, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою, зобов’язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження. У разі отримання повістки про виклик ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та строк.
При цьому, визначено, що у повістці про виклик до ТЦК зазначаються, крім ПІБ і дати народження громадянина, якому адресована повістка, мети виклику до ТЦК тощо, також й "підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку". Надалі йдеться про те, що "під час вручення повістки ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов’язані назвати свої прізвища, ім’я та по батькові, посади, а також пред’явити службові посвідчення".
Отже, з одного боку, йдеться про те, що повістка може містити підпис посадової особи ТЦК в електронному вигляді, і сама повістка як документ може "формуватися" (тобто, створюватися в цифровому вигляді), з іншого – йдеться про фізичне вручення такої повістки", - йдеться в матеріалі.
Видання зазначає, що закон про мобілізацію фактично віддає врегулювання процедури вручення повісток у руки Кабміну.
"Новий закон передбачає, що Кабмін в Порядку проведення призову громадян на військову службу окремо врегулює порядок оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦК, військових частин ЗСУ тощо. Тобто, серед іншого, й вручення повісток.Крім того, Уряд встановить в цьому документі процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військово-облікові документи.
Отже, закон не дає прямої відповіді на питання, чи можуть вручити повістку в електронному вигляді – він не передбачає ані такої процедури, ані заборони на її запровадження Кабміном", - додали автори.
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уточняти облікові дані виходить не потрібно так як указ про введення військового стану і мобілізації уже давно оголошений
Ба більше якщо по закону буде продовжено воєнний стан і мобілізацію а це 13 травня то цей закон вступе силу 15 травня,фактично не підпадає під його дію.Бо вже буде діяти продовження воєнного стану і мобілізація.Виходить не раніше серпня повинен вступити в дію цей закон коли буде проджовжено воєнний стан і мобілізацію.
А взагалі маразм на маразі один закон суперечить іншому одна норма суперечить іншій.Вони таку маячню не конституційну порприймали ще це відверта зневага до КУ і законів.
В Законі емає норми про продовження військового стану, є лише норма що він може бути лише достроково скачованмй
Воєнний стан і досі не підписаний.Вони намагалися маніполювати в мінюсти поклавши сайт і виправити, але марно урядовий кур'єр і голос країни не підробиш.
І це не тому, що вони забули.
Головне сьогодні піплу сказать, що електронних повісток не буде, мамайклянус. А завтра буде завтра і будуть і електронні повістки, і з голубами, і ще якісь.
Тут навіть проблема не в тому, в якому вигляді ті повістки, а в тому, що ця ****** влада жодного дня просто не може без брехні. Що до війни, що під час. Це просто патологія, треба-не треба, треба збрехати і наіпати бо без цього, мабуть, день пройшов дарма.
Не оновив дані в 60 денний строк - ухилянт,
оновив - тримай повістку по новій адресі, пох де ти там живеш, хоч в Австралії, не прийшов - ухилянт.
Взагалі ще живий - ухилянт.
Посмів жити за кордоном але ще не встиг отримати громадянство - до бабки не ходи, 100% ухилянт.
А якщо нема різниці то "навіщо платити більше"?
От щодо тих хто за кордоном - це, як на мене, ідіотизм повний, бо людей фактично мотивують отримувати там громадянство і вже ніколи не повертатись назад.
Наприклад
Стаття 43. Кожен має право на працю .. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю ...
Держава створює робочі місця за кордоном? Хіба що декілька місць в консульстваї та й то не для всіх. Отже цей обовязок держава не виконує.
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. ...
Держава збудувала лікарні за кордоном? Люди мають самі платити медичну страховку щоб мати право на медичні послуги за кордоном. То може держава повертає людям гроші за це?
Стаття 53. Кожен має право на освіту.
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах ...
Держава збудувала дитячі садки, школи і університети за кордоном? Якщо можливе навчання онлайн , то і захищати теж онлайн.
Право на участь у виборах? Так не провели ж вибори за кордоном, і війни за кордоном нема
Хто не хоче захищати зараз Неньку, незабаром буде з зав'язаними за спиною руками та діркою у голові лежати десь у лісосмузі, а якщо дуже пощастить, то буде воювати в армії рф з натами та гамериканцями, як зараз на ТОТ воюють ті, хто чекав рузкій мір.
https://www.volynnews.com/news/all/volynianyn-povernuvsia-z-polonu-a-druzhyna-zhyve-z-inshym-i-prodala-yoho-furu/ ВОЛИНЯНИН ПОВЕРНУВСЯ З ПОЛОНУ, А ДРУЖИНА ЖИВЕ З ІНШИМ І ПРОДАЛА ЙОГО ФУРУ
Невже так важко було сформулювати нормальний закон та вести нормальну мобілізацію? Без усіляких там - відправили повістку поштою = автоматично вручена. Без бусів незламності. Без вибіркової броні......Зробити все правильно і чесно.
Державні органи безупинно порушують свої ж закони. Постійно брешуть. Недоговорюють. Не варто дивуватись що люди роблять у відповідь те саме. І все менше вірять владі.
- Доктор, гляньте, у мене там шось шуршить.
- Голубчик, та у вас там якась бумажка приклеїлась.
- То ваша повістка у військомат, доктор.