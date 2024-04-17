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Новини Мобілізація
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У новому законі про мобілізацію немає норм про те, чи мають бути повістки у паперовому чи в електронному вигляді, - ЗМІ

повістка

Новий закон про мобілізацію не дає прямої відповіді на питання, чи можуть вручити повістку в електронному вигляді - він не передбачає ані такої процедури, ані заборони на її запровадження Кабміном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Судово-юридична газета.

Видання пише, що у законі про мобілізацію немає жодних норм про те, чи мають бути ці повістки у паперовому чи в електронному вигляді, з якого моменту вони вважаються врученими/доставленими тощо.

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"У статті 22 є норма, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою, зобов’язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження. У разі отримання повістки про виклик ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та строк.

При цьому, визначено, що у повістці про виклик до ТЦК зазначаються, крім ПІБ і дати народження громадянина, якому адресована повістка, мети виклику до ТЦК тощо, також й "підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку". Надалі йдеться про те, що "під час вручення повістки ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов’язані назвати свої прізвища, ім’я та по батькові, посади, а також пред’явити службові посвідчення".

Отже, з одного боку, йдеться про те, що повістка може містити підпис посадової особи ТЦК в електронному вигляді, і сама повістка як документ може "формуватися" (тобто, створюватися в цифровому вигляді), з іншого – йдеться про фізичне вручення такої повістки", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що закон про мобілізацію фактично віддає врегулювання процедури вручення повісток у руки Кабміну.

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"Новий закон передбачає, що Кабмін в Порядку проведення призову громадян на військову службу окремо врегулює порядок оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦК, військових частин ЗСУ тощо. Тобто, серед іншого, й вручення повісток.Крім того, Уряд встановить в цьому документі процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військово-облікові документи.

Отже, закон не дає прямої відповіді на питання, чи можуть вручити повістку в електронному вигляді – він не передбачає ані такої процедури, ані заборони на її запровадження Кабміном", - додали автори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закон про мобілізацію в Україні опубліковано: він набуде чинності 18 травня

Автор: 

закон (2822) мобілізація (3019) повістка (182)


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Топ коментарі
+15
Зараз без ніяких законів бусифікують.Але бусифікують бідних і будуть бусифікувати бідних.Навіть на блокпостах зупиняють найгірші автівки.Крузаки ніколи не зупиняють наприклад.
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17.04.2024 12:55
+8
у законі про мобілізацію немає жодних норм про те, чи мають бути ці повістки у паперовому чи в електронному виді

І це не тому, що вони забули.
Головне сьогодні піплу сказать, що електронних повісток не буде, мамайклянус. А завтра буде завтра і будуть і електронні повістки, і з голубами, і ще якісь.

Тут навіть проблема не в тому, в якому вигляді ті повістки, а в тому, що ця ****** влада жодного дня просто не може без брехні. Що до війни, що під час. Це просто патологія, треба-не треба, треба збрехати і наіпати бо без цього, мабуть, день пройшов дарма.
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17.04.2024 13:23
+7
Я це бачу так з того що відомо наразі про закон про мобілізацію:

Не оновив дані в 60 денний строк - ухилянт,
оновив - тримай повістку по новій адресі, пох де ти там живеш, хоч в Австралії, не прийшов - ухилянт.
Взагалі ще живий - ухилянт.
Посмів жити за кордоном але ще не встиг отримати громадянство - до бабки не ходи, 100% ухилянт.

А якщо нема різниці то "навіщо платити більше"?
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17.04.2024 13:49
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Зараз без ніяких законів бусифікують.Але бусифікують бідних і будуть бусифікувати бідних.Навіть на блокпостах зупиняють найгірші автівки.Крузаки ніколи не зупиняють наприклад.
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17.04.2024 12:55 Відповісти
З крузаків можуть відстрілюватися)
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17.04.2024 13:04 Відповісти
А сенс їх зупиняти, якщо там всі з відстрочками?
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17.04.2024 13:07 Відповісти
Всі інваліди і непридатні.
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17.04.2024 15:37 Відповісти
Так там є процедура чи отримав ти на руки повістку чи не отримав-все одно отримав. Що це за процедура-хз.
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17.04.2024 12:59 Відповісти
З цією процедурою якраз все більш-менш зрозуміло - паперовий лист з підтвердженням вручення на адресу військовозобов'язаного, яку він повідомив ТЦК. І "отриманим" він вважатиметься лише якщо листоноша протягом якогось часу не зміг його вручити у зв'язку з відсутністю адресата за вказаною адресою. Не дуже зрозуміло, щоправда, як листоноша доведе, що він дійсно приносив листа, але адресата не було - хоча то вже нехай у Укрпошти голова болить, бо є сильна підозра, що у судах це питання дуже швидко почнуть задавати.
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17.04.2024 13:51 Відповісти
Я вважаю що якщо хочуть отримати результат то повістки в електронному вигляді - те що треба. Якщо хочуть покошмарити народ і настригти хабарів - то залишать паперові повістки
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17.04.2024 13:05 Відповісти
Гроші будуть стригти в будь якому разі. Там професіонали, свого не втратять.
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17.04.2024 13:09 Відповісти
Гівно це буде, а не результат.
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17.04.2024 13:17 Відповісти
ТЦК закритии - всі пішли на фронт
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17.04.2024 13:15 Відповісти
Ну як дебільчики безаконня по по зе-єрмаковськой мафіі.Ціфровізація від Фьодорова-повістки не буде.Звичайної паперової повістки теж не буде-"всі ми презіденти".Но за неявку-штраф чи уголовка(татаровскі менти забезпечать,суди портнова підтвердять).Служити будуть всі-но не "ізбрані".Воювати-теж,ноне синкі 25-30річні-долорові міліонери.Країна мрій ЗЕ.Летять самольоти-салют ЗЕ,Пливуть параходи-гудок Ахметова.І вокруг мертві з косамі.Но зато всіх алігархів побороли.
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17.04.2024 13:16 Відповісти
" військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації ..,..."

уточняти облікові дані виходить не потрібно так як указ про введення військового стану і мобілізації уже давно оголошений
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17.04.2024 13:18 Відповісти
Не зовсім так .Кожен раз продовження воєнного стану це також продовження мобілізації.Тобто новий воєнний стан нова мобілізація.
Ба більше якщо по закону буде продовжено воєнний стан і мобілізацію а це 13 травня то цей закон вступе силу 15 травня,фактично не підпадає під його дію.Бо вже буде діяти продовження воєнного стану і мобілізація.Виходить не раніше серпня повинен вступити в дію цей закон коли буде проджовжено воєнний стан і мобілізацію.
А взагалі маразм на маразі один закон суперечить іншому одна норма суперечить іншій.Вони таку маячню не конституційну порприймали ще це відверта зневага до КУ і законів.
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17.04.2024 13:44 Відповісти
Взагалі Указ так само як наказ, приказ не може бути змінений, вони можуть бути відмінені або видані нові.
В Законі емає норми про продовження військового стану, є лише норма що він може бути лише достроково скачованмй
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17.04.2024 20:15 Відповісти
І КУ повинна до тримуватися .на жаль влада болт клала на закон і КУ.
Воєнний стан і досі не підписаний.Вони намагалися маніполювати в мінюсти поклавши сайт і виправити, але марно урядовий кур'єр і голос країни не підробиш.
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17.04.2024 23:20 Відповісти
у законі про мобілізацію немає жодних норм про те, чи мають бути ці повістки у паперовому чи в електронному виді

І це не тому, що вони забули.
Головне сьогодні піплу сказать, що електронних повісток не буде, мамайклянус. А завтра буде завтра і будуть і електронні повістки, і з голубами, і ще якісь.

Тут навіть проблема не в тому, в якому вигляді ті повістки, а в тому, що ця ****** влада жодного дня просто не може без брехні. Що до війни, що під час. Це просто патологія, треба-не треба, треба збрехати і наіпати бо без цього, мабуть, день пройшов дарма.
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17.04.2024 13:23 Відповісти
Ну так не треба користуватись Дією і залишати у різних підозрілих місцях на кшталт ТЦК свою електронну пошту - тоді електронну повістку Вам просто фізично нікуди направити не зможуть.
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17.04.2024 13:41 Відповісти
Я це бачу так з того що відомо наразі про закон про мобілізацію:

Не оновив дані в 60 денний строк - ухилянт,
оновив - тримай повістку по новій адресі, пох де ти там живеш, хоч в Австралії, не прийшов - ухилянт.
Взагалі ще живий - ухилянт.
Посмів жити за кордоном але ще не встиг отримати громадянство - до бабки не ходи, 100% ухилянт.

А якщо нема різниці то "навіщо платити більше"?
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17.04.2024 13:49 Відповісти
"Не оновив дані в 60 денний строк - ухилянт" - в цілому логічно, це якраз і придумано проти тих, хто від ТЦК ховається, сподіваючись що про нього забули. Єдина дурість - що згідно букви закону, йти знов оновлювати дані мають навіть ті, хто нещодавно вже це зробив.

От щодо тих хто за кордоном - це, як на мене, ідіотизм повний, бо людей фактично мотивують отримувати там громадянство і вже ніколи не повертатись назад.
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17.04.2024 14:00 Відповісти
Держава говорить про обовязки тих хто живе за кордоном. Але держава теж має обовязки - забезпечувати кoнcтитуційні права громадян. Як вона їх забезпечує тим хто живе за кордоом?

Наприклад

Стаття 43. Кожен має право на працю .. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю ...

Держава створює робочі місця за кордоном? Хіба що декілька місць в консульстваї та й то не для всіх. Отже цей обовязок держава не виконує.

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. ...

Держава збудувала лікарні за кордоном? Люди мають самі платити медичну страховку щоб мати право на медичні послуги за кордоном. То може держава повертає людям гроші за це?

Стаття 53. Кожен має право на освіту.
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах ...

Держава збудувала дитячі садки, школи і університети за кордоном? Якщо можливе навчання онлайн , то і захищати теж онлайн.

Право на участь у виборах? Так не провели ж вибори за кордоном, і війни за кордоном нема
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17.04.2024 14:27 Відповісти
Цікаво місцеву сцикпіхоту відслідковувати у таких статтях.

Хто не хоче захищати зараз Неньку, незабаром буде з зав'язаними за спиною руками та діркою у голові лежати десь у лісосмузі, а якщо дуже пощастить, то буде воювати в армії рф з натами та гамериканцями, як зараз на ТОТ воюють ті, хто чекав рузкій мір.
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17.04.2024 13:25 Відповісти
Основна проблема електронних повісток полягає в тому, що при їх використанні навіть ті, хто готовий захищати країну, можуть раптом отримати купу штрафів за неявку до ТЦК, бо їм хтось колись кудись на всіма давно забуту електронну пошту цю повістку надіслав.
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17.04.2024 13:43 Відповісти
Хибна логіка в вас. Замість акценту на мотивації, що будуть нормально захищені родини після гибелі солдата, нормальне навчання, оборонні спороду. Гроші на лікування, а не 3000 грн пенсії і живи безногим. Реальна можливість, а не на папері пойти в ЗСУ за фахом. Повернуть відповідальність командирів за злочинні накази. І таке інше. Ви акцентуєте на батогу і примусу. Тоді така сама буде і зворотня реакція на ваше: "незабаром буде з зав'язаними за спиною руками та діркою у голові лежати десь у лісосмузі" . Що тоді просто елементарно краще на рік більше прожити.
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17.04.2024 14:13 Відповісти
Люди просто бачать лицемірство від подібних тобі оля.юа. Вам взагалі не варто відсвічувати про ці питання

https://www.volynnews.com/news/all/volynianyn-povernuvsia-z-polonu-a-druzhyna-zhyve-z-inshym-i-prodala-yoho-furu/ ВОЛИНЯНИН ПОВЕРНУВСЯ З ПОЛОНУ, А ДРУЖИНА ЖИВЕ З ІНШИМ І ПРОДАЛА ЙОГО ФУРУ
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17.04.2024 14:23 Відповісти
Вона воює на інформаційному фронті
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17.04.2024 14:41 Відповісти
Зараз скажу крамолу, але чи можна писати зауваження тим, хто порушуючи закон (Конституцію, постанови...) не хоче захищати державу, яка сама в свою чергу постійно порушує норми та дух законів, Конституції......?
Невже так важко було сформулювати нормальний закон та вести нормальну мобілізацію? Без усіляких там - відправили повістку поштою = автоматично вручена. Без бусів незламності. Без вибіркової броні......Зробити все правильно і чесно.
Державні органи безупинно порушують свої ж закони. Постійно брешуть. Недоговорюють. Не варто дивуватись що люди роблять у відповідь те саме. І все менше вірять владі.
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17.04.2024 14:33 Відповісти
Ти ж не воюєш і не пішла у військо.Все це,що прийдуть буряти і поженуть на НАТО маячня.Воно так не працює.НАТО тоді буде стріляти по москві ракетами,як тільки буде напад хоч на одну країну.Реально буде.Так само,як одразу збивали ракети,коли по Ізраїлі стріляли.
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17.04.2024 15:44 Відповісти
"Посадові особи здійснюють свої повноваження виключно у межах та в спосіб передбачений Законом"-непередбачене Законом є незаконним! Це громадяни можуть діяти у спосіб "не заборонений Законом!
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17.04.2024 13:35 Відповісти
А де в них службове посвідчення згідно 1137 ?В них як не було їх так і немає і бути не може.
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17.04.2024 13:37 Відповісти
Короче понятно что нифига не понятно
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17.04.2024 14:36 Відповісти
Приходить тцкашник до проктолога на прийом:

- Доктор, гляньте, у мене там шось шуршить.

- Голубчик, та у вас там якась бумажка приклеїлась.

- То ваша повістка у військомат, доктор.
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17.04.2024 14:46 Відповісти
Власне як і не встановлена відповідальність від прямої відмови від вручення, відповідальності за перевищення повноважень. Кабмін буде ще два місяці рожати підзаконні акти, доти ТЦК будуть імпотенти, або штампувати на всіх підряд з бази даних повістки. Включаючи тих, хто вже третій рік на фронті. Доречі, таких випадків вже сотні, якшо не тисячі. Уявляю здивування воїна, який прийшов додому , а у нього відібрали право на водіння авто, бо у нас презумпція винуватості не діє і через те, шо він повістку не прийняв , то ТЦК-ашник через сед забрав у нього прав
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17.04.2024 14:58 Відповісти
 
 