УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9591 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 530 9

Російський контрактник Гукасян отримав 12 років тюрми за вбивство мешканця Київщини під час боїв за столицю, - СБУ

вирок

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський окупант, який причетний до вбивств цивільного населення під час боїв за Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, мова про Радіка Гукасяна - 29-річного контрактника із 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил росії.

Під час боїв за Київ він разом з іншими рашистами розстріляв цивільне авто поблизу Бучі, внаслідок чого загинув водій. Щоб приховати злочин, окупанти закопали тіло вбитого чоловіка у лісі.

"Українські захисники взяли Гукасяна у полон під час запеклих боїв на Херсонському напрямку у серпні 2022 року.

Як встановило розслідування, зловмисник був у складі окупаційного угруповання росії, яке з перших днів брало участь у повномасштабному вторгненні рф", - зазначають у СБУ.

Перебуваючи на території Київщини, він разом зі спільниками обстрілював та грабував помешкання місцевих жителів. А потім награбоване майно відправляв до РФ.

Гукасян

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 15 років засуджено зрадника, який стріляв у бійців ЗСУ під Роботиним, - СБУ

За матеріалами СБУ Гукасяна визнано винним за ч. 2 ст. 28 та чч.1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив рашисту 12 років тюрми.

Автор: 

Київська область (4002) вирок (1060) СБУ (12765) суд (11648) воєнні злочини (1848)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яка іскона гуская хфамілія......
показати весь коментар
17.04.2024 13:16 Відповісти
За вбивство 12 років? Ви знущаєтесь?
показати весь коментар
17.04.2024 13:19 Відповісти
Ще й цілком можливо піде на обмін, не здивуюся. Шкода, що у тих кого він грабував та вбивав, не виявилося вогнепальної зброї вдома. Вони не мали вибору - просто вмерти чи перед цим вбити окупанта.
показати весь коментар
17.04.2024 13:24 Відповісти
Він проживе значно менше...Десь за рік повіситься,не витримавши мук совісті...
показати весь коментар
17.04.2024 13:24 Відповісти
манкуртян орконян Гукасян
показати весь коментар
17.04.2024 13:23 Відповісти
Почему у нас такие маленькие сроки за убийство украинца? Это издевательство какое-то, а не приговор. Это же реклама, приезжай , грабь и убивай, а если попадешься, то всего 12 лет получишь. Наши депутаты не хотят ужесточить наказание за такой вид преступлений?
показати весь коментар
17.04.2024 13:32 Відповісти
Ара?
показати весь коментар
17.04.2024 13:45 Відповісти
12 років за розстріл автівки з незареєстрованої зброї, незаконно перетнувши кордон, вбивство та багато іншого? Судді- прокурорські ви ж розумієте що колись це повернеться проти вас? наприклад мотивувати людей вішати суддів на фонарях буде легше бо усього 12 років дадуть..
показати весь коментар
17.04.2024 13:51 Відповісти
чч.1, 2 ст. 438 Порушення законів та звичаїв війни

Якої, якої війни? Не об'явленної? тобто завтра його адвокати цю статтю приберуть з вироку як два пальці
показати весь коментар
17.04.2024 13:54 Відповісти
 
 