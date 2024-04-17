За добу на Бахмутському напрямку третина ворожих штурмів була спрямована на Часів Яр, - Нацгвардія

Окупанти намагаються прорвати оборону на Бахмутському напрямку, тиснуть на Часів Яр, залучають авіацію та розвідувальні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі для LIGA.net речник Національної гвардії Руслан Музичук.

Досить напружена ситуація також залишається на окремих ділянках Новопавлівського й Авдіївського напрямків.

"Ворог під час проведення штурмових дій намагається продавлювати українську оборону, а також максимально використовувати свою перевагу в повітрі - авіацію", - розповів речник Нацгвардії.

Музичук прокоментував перевагу противника в артилерії. Він зазначив, що тут суттєве значення має контрбатарейна боротьба гвардійців, знищення артилерійських систем ворога, складів боєкомплектів, що, за його словами, успішно роблять підрозділи гвардійців з використанням дронів.

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"За минулий тиждень, зокрема, гвардійці по лінії фронту знищили 112 артилерійських систем ворога та концентрувалися також на виявленні й завдаванні ударів по логістиці. Загалом уражено 10 значних сховищ БК, а також понад 70 одиниць автомобільної техніки. Це і військові вантажівки, які забезпечують логістику", - розповів він.

За даними Музичука, ворог активно проводить аеророзвідку та намагається залучати свої розвідувальні дрони якомога далі в глибину української оборони.

"Тому нарощення наших засобів РЕБ – це захист і від FPV та "мавіків" на позиціях, а також протидія роботі ворога щодо виявлення цілей та коригування можливих ударів по них",- пояснив він.

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Також, за даними спікера Нацгвардії, протягом доби по східних напрямках ворог завдав 136 ударів по позиціях, де тримають оборону підрозділи Нацгвардії на східних напрямках, та 124 по південних.