МЗС Естонії про удар РФ по Чернігову: Цього не сталося б, якби Україні дали все для захисту неба
У МЗС Естонії заявили, що жертв під час ракетного удару РФ по Чернігову вдалося б уникнути, якби Україні надали необхідні засоби ППО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністерство повідомило у соцмережі X.
"І знову ми починаємо день з новин про ракетні удари, руйнування та вбитих цивільних в Україні. Цього не сталося би, якби українцям дали все, що вони просять, щоб захистити своє небо та відбити безперервну агресію Росії", - йдеться в повідомленні.
Удар РФ по Чернігову
Вранці 17 квітня у Чернігові пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по місту.
Чернігівців закликали здавати кров для постраждалих під час ракетної атаки РФ. Відомо про 13 загиблих та понад 60 постраждалих внаслідок російського обстрілу.
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Потрібно терміново завезти зенітні ракети на позиції Петріотів і прикрити столицю від високоймовірної ракетної ворожої атаки в найближчі день-два!
то і допомогу би давали