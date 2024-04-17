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МЗС Естонії про удар РФ по Чернігову: Цього не сталося б, якби Україні дали все для захисту неба

чернігів

У МЗС Естонії заявили, що жертв під час ракетного удару РФ по Чернігову вдалося б уникнути, якби Україні надали необхідні засоби ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністерство повідомило у соцмережі X.

"І знову ми починаємо день з новин про ракетні удари, руйнування та вбитих цивільних в Україні. Цього не сталося би, якби українцям дали все, що вони просять, щоб захистити своє небо та відбити безперервну агресію Росії", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: У Чернігові відомо про 11 загиблих та 22 травмованих. Загинула 25-річна лейтенант поліції, - МВС. ВIДЕО

Удар РФ по Чернігову

Вранці 17 квітня у Чернігові пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по місту.

Чернігівців закликали здавати кров для постраждалих під час ракетної атаки РФ. Відомо про 13 загиблих та понад 60 постраждалих внаслідок російського обстрілу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба після удару РФ по Чернігову: Невинні люди не загинули б, якби Україна мала достатні можливості ППО

Автор: 

обстріл (28183) Чернігів (786) Естонія (1593)


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Шось дають - аби ми швидко не копитнулись
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17.04.2024 13:33 Відповісти
Судячи з відкрито-терористичної спрямованості рашистського удару балістикою по багатоповерхівках Чернігова, це була пристрілка, своєрідний тест на випробування боєздатності української ППО на підльоті до Києва. І цей тест, на превеликий жаль, виявився на користь ворога.
Потрібно терміново завезти зенітні ракети на позиції Петріотів і прикрити столицю від високоймовірної ракетної ворожої атаки в найближчі день-два!
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17.04.2024 13:34 Відповісти
А законопроект про допомогу Україні відкладається в конгресі на наступний тиждень. Гуляй,*****.
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17.04.2024 13:41 Відповісти
Жлобство погубить "колективний захід".
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17.04.2024 13:45 Відповісти
Ну от естонці це розуміють а дегенерати з США ні
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17.04.2024 13:47 Відповісти
Кацапстан закуповує китайське обладнання для ВПК. Зелені мародери підставляють під удари вітчизняний ВПК, аби виклянчити допомогу і вкрасти.
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17.04.2024 14:19 Відповісти
Ракети не дають якраз для того, щоб такі удари були можливі. З точки зору Заходу ми повинні бути не захищеними а злими. Як собаки на ланцюгу. Світ завжди був, є і буде цинічним. Як правило чужа кров є водиця. Це лише ми, дебіли, в цьому цинічному світі захотіли показати світу які ми демократичні та миролюбиві. Показали. Тепер дивимося аж очі вилазять.
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17.04.2024 14:33 Відповісти
якби єрмаки не киздили
то і допомогу би давали
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17.04.2024 14:41 Відповісти
 
 