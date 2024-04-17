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Окупанти не проводять необхідних перевірок та ремонтів на Запорізькій АЕС, - Енергоатом

аес,запорізька

Через брак кваліфікованого персоналу росіяни приймають на роботу на ЗАЕС усіх бажаючих, а тому не можуть проводити необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Це велика загроза обладнанню. Через некомпетентні дії цього персоналу постійно фіксуються відмови обладнання, й ситуація постійно погіршується. Не проводяться у повному обсязі ремонти і регламентні перевірки", - сказав він.

Котін зазначив, що обладнання атомної електростанції потребує постійних перевірок згідно з графіками. Крім того, після переведення четвертого енергоблока ЗАЕС у "холодний зупин" в НЕК "Енергоатом" виникли побоювання, що в енергоблоці виявили серйозні дефекти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гендиректор МАГАТЕ Гроссі про ситуацію на ЗАЕС: Ми наближаємося небезпечно близько до ядерної аварії

Автор: 

Енергоатом (1629) Петро Котін (109) Запорізька АЕС (1400)


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Бо окупанти з московії, це випадкові і тимчасові істоти на АЕС в Україні!!
Вони це теж розуміють, тому тільки гадять, крадуть, руйнують, як це і просили, такіж істоти, - ригоАНАЛИ та комуняки з московії в Україні!!
Симоненко з калінкаровим та мартиненком, цьому підтвердження!!
Слава Україні! Смерть, московським наймитам та оркам!
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17.04.2024 15:21 Відповісти
Я не хочу стать прорицателем,но твари с болот мацковии,взорвут ЗАЭС или ядерный снаряд...быдлонасекомыши с болот мацковии...
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17.04.2024 16:04 Відповісти
 
 