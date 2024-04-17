Окупанти не проводять необхідних перевірок та ремонтів на Запорізькій АЕС, - Енергоатом

Через брак кваліфікованого персоналу росіяни приймають на роботу на ЗАЕС усіх бажаючих, а тому не можуть проводити необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Це велика загроза обладнанню. Через некомпетентні дії цього персоналу постійно фіксуються відмови обладнання, й ситуація постійно погіршується. Не проводяться у повному обсязі ремонти і регламентні перевірки", - сказав він.

Котін зазначив, що обладнання атомної електростанції потребує постійних перевірок згідно з графіками. Крім того, після переведення четвертого енергоблока ЗАЕС у "холодний зупин" в НЕК "Енергоатом" виникли побоювання, що в енергоблоці виявили серйозні дефекти.

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