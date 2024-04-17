Посол США Брінк про удар РФ по Чернігову: Наша підтримка може врятувати життя. Діяти потрібно негайно
Підтримка США може змінити ситуацію в боротьбі України з російської агресією, потрібно негайно діяти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі X.
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"Ще одна жахлива російська ракетна атака сьогодні, цього разу по центру Чернігова на півночі України. Щонайменше 11 людей загинули й 22 зазнали поранень.
Ракетний удар по Чернігову 17 квітня
Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста".
Відомо про 14 загиблих та понад 60 постраждалих.
Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".
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Її колишнім землякам не потрібна а ні ППО, а ні гроші для рятувальників та комунальних служб
"Крім того, вона заявила, що пакет Джонсона має включати заходи для охорони кордону США з Мексикою. В іншому випадку вона взагалі відмовиться підтримати цей пакет."
https://www.obozrevatel.com/
"Конгресвумен США Вікторія Спартц, яка є уродженкою України, відмовляється підтримати будь-яке інше https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/********-pomosch-ukraine/ фінансування для Києва , крім летальної допомоги. При цьому вона ставить умовою заходи для охорони кордону США."
Немає мабуть часу, треба вареники ліпити.
Сподіваємось, що службова інформація посла США Держдепу є своєчасною, повною, адекватною та достовірною і такою, що дає можливість керівництву США прийняти обгрунтоване рішення про негайне продовження військової допомоги США Україні та реальні дії в цьому напрямку.