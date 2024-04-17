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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Посол США Брінк про удар РФ по Чернігову: Наша підтримка може врятувати життя. Діяти потрібно негайно

брінк

Підтримка США може змінити ситуацію в боротьбі України з російської агресією, потрібно негайно діяти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі X.

Читайте: Посол США Брінк відреагувала на ракетний удар по Києву: Не можна втрачати ні хвилини - допомога потрібна негайно

"Ще одна жахлива російська ракетна атака сьогодні, цього разу по центру Чернігова на півночі України. Щонайменше 11 людей загинули й 22 зазнали поранень. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібні засоби ППО та ракети, - Брінк

Ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста".

Відомо про 14 загиблих та понад 60 постраждалих.

Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".

Читайте також: Рашисти вдарили по Чернігову трьома ракетами "Іскандер", - ОВА

Автор: 

обстріл (28183) Чернігів (786) Брінк (224)


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Топ коментарі
+7
Пані Посол, передайте, будь ласка, вітання з Чернігова нашій рідненькій чернигівчанці члену Конгресу США вікторії спарц, яка буде голосувати проти допомоги Україні.👿

Її колишнім землякам не потрібна а ні ППО, а ні гроші для рятувальників та комунальних служб
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17.04.2024 14:11
+4
Та дійте вже!
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17.04.2024 14:06
+4
Як там Moscow Майк Джонсон себе почуває?! Кацапських грошиків вистачає на прикиди, жрачку, тачки, відпустки на курортах?
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17.04.2024 14:06
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Та дійте вже!
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17.04.2024 14:06 Відповісти
Як там Moscow Майк Джонсон себе почуває?! Кацапських грошиків вистачає на прикиди, жрачку, тачки, відпустки на курортах?
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17.04.2024 14:06 Відповісти
" Не можна допомагати Україні бо Путін нападе , дуже страшно"
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17.04.2024 14:10 Відповісти
Пані Посол, передайте, будь ласка, вітання з Чернігова нашій рідненькій чернигівчанці члену Конгресу США вікторії спарц, яка буде голосувати проти допомоги Україні.👿

Її колишнім землякам не потрібна а ні ППО, а ні гроші для рятувальників та комунальних служб
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17.04.2024 14:11 Відповісти
Шановний Алекс ви спочатку уважно почитайте про що йдеться в заяві Вікторії Спартц а потім коментуйте якби ваші обранці так вболівали за Україну як Вікторія то все було ок.
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17.04.2024 14:45 Відповісти
Так вже читали. Ось це
"Крім того, вона заявила, що пакет Джонсона має включати заходи для охорони кордону США з Мексикою. В іншому випадку вона взагалі відмовиться підтримати цей пакет."

https://www.obozrevatel.com/

"Конгресвумен США Вікторія Спартц, яка є уродженкою України, відмовляється підтримати будь-яке інше https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/********-pomosch-ukraine/ фінансування для Києва , крім летальної допомоги. При цьому вона ставить умовою заходи для охорони кордону США."
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17.04.2024 18:01 Відповісти
Раджу читатати в оригіналі а не в подачі з банкової.
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17.04.2024 22:06 Відповісти
вона це сама повторює кожну неділю, при схожих обставинах, для чого і для кого?...
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17.04.2024 14:16 Відповісти
Шоб ви так жили як язиками допомагаєте.
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17.04.2024 14:19 Відповісти
Щоб вас так на старості років діти підтримували, як ви Україну 💩💩💩
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17.04.2024 14:23 Відповісти
Покуй валізи, паслиця!!
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17.04.2024 14:29 Відповісти
Я розумію коли з нашої сторони лунають закликання до Заходу про допомогу. Але коли Захід закликає про допомогу Україні сам себе, то мені це зовсім на голову не налазить. Це просто мистецтво для мистецтва.
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17.04.2024 14:35 Відповісти
бла бла бла бла бла
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17.04.2024 14:36 Відповісти
Щось тут не так. Натаньяху послав Байдена, коли США не наклали вето на резолюцію ООН по Газі і йому надали допомогу. Може і нам так треба?
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17.04.2024 14:50 Відповісти
У нас так не вийде. Спочатку зніми труси і подивись на член. І зрозумієш чому.
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17.04.2024 14:57 Відповісти
Зе зняти труси, чи Байдену?
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17.04.2024 15:03 Відповісти
Собі, мені і громадянину Ізраіля. Для порівняння. В українців трохи не така конфігурація.
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17.04.2024 15:07 Відповісти
Так. Я такий. Був. Спєц по тому, що під трусами.
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17.04.2024 20:56 Відповісти
от же....****
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17.04.2024 14:52 Відповісти
Не понимаю "гневных" постов выше. Бринк что-то не так сказала? Или кто-то не понимает, что совсем не она принимает решения о выделении бабла и оружия? Она делает то, что может на своем уровне, но вкраинчикам все не так.
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17.04.2024 14:53 Відповісти
Знову всі накинулися на посла США. Але чому? Може, варто спитати чим займається наша послиця в США? Коли вона востаннє робила якісь заяви (хоча б в соцмережах) або висловлювала співчуття?
Немає мабуть часу, треба вареники ліпити.
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17.04.2024 14:58 Відповісти
Дякуємо послу США, яка публічно підтримує Україну у спосіб, дозволений послу, у відповідності з національними інтересами США.
Сподіваємось, що службова інформація посла США Держдепу є своєчасною, повною, адекватною та достовірною і такою, що дає можливість керівництву США прийняти обгрунтоване рішення про негайне продовження військової допомоги США Україні та реальні дії в цьому напрямку.
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17.04.2024 15:02 Відповісти
 
 