Посол США Брінк про удар РФ по Чернігову: Наша підтримка може врятувати життя. Діяти потрібно негайно

Підтримка США може змінити ситуацію в боротьбі України з російської агресією, потрібно негайно діяти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі X.

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"Ще одна жахлива російська ракетна атака сьогодні, цього разу по центру Чернігова на півночі України. Щонайменше 11 людей загинули й 22 зазнали поранень.

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Ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста".

Відомо про 14 загиблих та понад 60 постраждалих.

Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".

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