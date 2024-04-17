Через погоду окупанти удесятеро зменшили застосування розвідувальних дронів на Півдні, - Сили оборони

В операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми, з яких 2 в районі Старомайорського, по 1 в районі Роботиного та Малої Токмачки. Успіху не мали.

"На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, ворог здійснив 5 штурмів в напрямку плацдарму біля Кринок. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - інформують Сили оборони Півдня.

Також повідомляється, що окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів. Не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні, внаслідок погодних умов, минулої доби суттєво знизилось застосування ворожих розвідувальних дронів. Зафіксовано проліт лише 18 одиниць, що в 10 разів менше звичних вже середньодобових показників.

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У Чорному та Азовському морях кораблі ворожого недофлоту відсутні. Ракетоносії перебувають в пунктах базування.