Війні в Україні на саміті ЄС приділять менше уваги, ніж конфлікту на Близькому Сході, - Politico

Під час майбутнього саміту ЄС на увагу лідерів змагатимуться два конфлікти - в Україні та на Близькому Сході. Схоже, лідери ЄС збираються зосередитися на Ірані та ще не готові показати свої м’язи Путіну.

Про це йдеться в публікації Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання припускає, що учасники саміту приділять більше уваги конфлікту на Близькому Сході, великий вплив на перебіг якого мають США, а не війні в Україні - країні-кандидаті на членство в ЄС.

"27 лідерів намагатимуться переконати Ізраїль не розв’язувати повномасштабну війну на Близькому Сході, атакуючи Іран, будуть благати уникнути більшої пожежі в Лівані, а деякі європейські країни наполягатимуть на посиленні санкцій проти Ірану", - йдеться в публікації.

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Видання пише, що якщо якась країна і має скромні важелі впливу на Близькому Сході, то це Франція, яка приєдналася до США і Великої Британії, щоб допомогти протистояти іранському шквалу з 300 безпілотників і ракет, випущених у суботу. Перевага Парижа в тому, що він є частиною антиіранської коаліції, полягає у спробі стримати ізраїльських яструбів, але немає жодних сумнівів у тому, що саме послання президента США Джо Байдена дійсно має значення.

Politico нагадує, що деякі з найближчих союзників України побачили подвійні стандарти в тому, як минулих вихідних Захід захищав Ізраїль за допомоги своєї ППО.

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"Ініціативи щодо підтримки Києва рухаються зі швидкістю танення льоду (дуже повільно. - Ред.), поки Росія просувається на полі бою", - йдеться в публікації.