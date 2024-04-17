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Новини
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Війні в Україні на саміті ЄС приділять менше уваги, ніж конфлікту на Близькому Сході, - Politico

єс,євросоюз

Під час майбутнього саміту ЄС на увагу лідерів змагатимуться два конфлікти - в Україні та на Близькому Сході. Схоже, лідери ЄС збираються зосередитися на Ірані та ще не готові показати свої м’язи Путіну.

Про це йдеться в публікації Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання припускає, що учасники саміту приділять більше уваги конфлікту на Близькому Сході, великий вплив на перебіг якого мають США, а не війні в Україні - країні-кандидаті на членство в ЄС.

"27 лідерів намагатимуться переконати Ізраїль не розв’язувати повномасштабну війну на Близькому Сході, атакуючи Іран, будуть благати уникнути більшої пожежі в Лівані, а деякі європейські країни наполягатимуть на посиленні санкцій проти Ірану", - йдеться в публікації.

Читайте: На фронті в Україні "динамічний глухий кут", їй терміново потрібні зенітні батареї, - Боррель

Видання пише, що якщо якась країна і має скромні важелі впливу на Близькому Сході, то це Франція, яка приєдналася до США і Великої Британії, щоб допомогти протистояти іранському шквалу з 300 безпілотників і ракет, випущених у суботу. Перевага Парижа в тому, що він є частиною антиіранської коаліції, полягає у спробі стримати ізраїльських яструбів, але немає жодних сумнівів у тому, що саме послання президента США Джо Байдена дійсно має значення.

Politico нагадує, що деякі з найближчих союзників України побачили подвійні стандарти в тому, як минулих вихідних Захід захищав Ізраїль за допомоги своєї ППО.

Також читайте: "Ми даємо все, що вона просить для захисту", - речник ЄС Стано про допомогу Україні у відбитті ракетних атак

"Ініціативи щодо підтримки Києва рухаються зі швидкістю танення льоду (дуже повільно. - Ред.), поки Росія просувається на полі бою", - йдеться в публікації.

Автор: 

Ізраїль (1635) Іран (2009) допомога (8284) Євросоюз (13310)


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Топ коментарі
+3
ще не готові показати свої м'язи Путіну. Джерело:
Важко показувати те , чого нема ...
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17.04.2024 14:12
+3
війна в україні, зайшла в патову ситуацію, завдяки і виключно завдяки, керівництву зе!лідора, та його 5-6 менеджерів.
це, вже настільки очевидно, що ніхто нічого не приховує.
на жаль, народ україни, в заручниках, купки "шефірів".
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17.04.2024 14:20
+3
жидівське світове лоббі дуже сильне..
через те саме, більше говорять про Голокост, ніж про Голодомор..
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17.04.2024 14:29
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ще не готові показати свої м'язи Путіну. Джерело:
Важко показувати те , чого нема ...
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17.04.2024 14:12 Відповісти
Звичайно , Іран і Ізраїль - це Європа .
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17.04.2024 14:13 Відповісти
жидівське світове лоббі дуже сильне..
через те саме, більше говорять про Голокост, ніж про Голодомор..
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17.04.2024 14:29 Відповісти
Браво!
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17.04.2024 14:19 Відповісти
Угу - "вас" ... Всі розумні люди чудово розуміють , що західні ліберали - слабкі та продажні ... Вони бояться кацапів але дуже хочуть робити з ними бізнес ...
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17.04.2024 14:20 Відповісти
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17.04.2024 14:14 Відповісти
війна в україні, зайшла в патову ситуацію, завдяки і виключно завдяки, керівництву зе!лідора, та його 5-6 менеджерів.
це, вже настільки очевидно, що ніхто нічого не приховує.
на жаль, народ україни, в заручниках, купки "шефірів".
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17.04.2024 14:20 Відповісти
Іди на фронт - не будь в заручниках !
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17.04.2024 14:29 Відповісти
а ти що, сам не впораєшся?
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17.04.2024 14:31 Відповісти
Нічого! Скоро Іран обзаведеться власною ЯЗ і ,,запал" ,,союзничків" зійде нанівець!
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17.04.2024 14:20 Відповісти
бо там - нафта. а тут - ******** хрипун
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17.04.2024 14:25 Відповісти
А у нас газові родовища і якби була людська країна, то жили б на рівні еміратів. І не дивлячись на близькість кордону з московією там не те що снаряд і куля не пролетіла мимо
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17.04.2024 16:10 Відповісти
Я чомусь не здивований ...
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17.04.2024 14:38 Відповісти
В принципі, це і є метою *****: розпалити Близький Схід, щоб про Україну забули.
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17.04.2024 14:38 Відповісти
 
 