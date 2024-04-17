Засуджених залучатимуть на службу до ЗСУ лише після згоди командира в/ч, - "слуга народу" Шуляк

Ухвалений у першому читанні законопроєкт про залучення засуджених до захисту України в лавах ЗСУ передбачає обов’язкову згоду не лише самих засуджених, а й командирів частин, де будуть створені такі окремі спеціальні підрозділи. Законом передбачено, що засуджені перебуватимуть на спеціальному обліку, а адміністративний нагляд за ними буде здійснювати командир військової частини.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ.

"Законопроєктом запроваджується можливість за згодою засудженого проходити службу у ЗСУ після медичної перевірки фізичного та психічного стану. Також обов’язково потрібно отримати згоду від командира військової частини, у якій будуть формуватися підрозділи із засудженими. Коли є всі ці згоди, то саме суд розглядатиме можливість дострокового звільнення для підписання контракту із ЗСУ", - зазначила вона.

За її словами, у законопроєкті передбачено, що засуджені перебуватимуть на спеціальному обліку, а адміністративний нагляд за ними буде здійснювати командир частини.

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"У нас із колегами була дискусія щодо того, чи всі засуджені можуть проходити службу у лавах ЗСУ. Верховна Рада України підтримала той варіант законопроєкту, в якому забороняється мобілізація тих засуджених, які скоїли злочини проти основ національної безпеки України, колаборантів, людей, які скоїли вбивства чи вчинили інші тяжкі злочини. Наразі триває дискусія щодо розширення цього переліку, зокрема, обговорюється питання, щоби засуджені корупціонери не змогли долучатися до Збройних Сил", - розповіла Шуляк.

Голова комітету висловила сподівання, що до другого читання народні депутати України знайдуть консенсусне рішення.

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Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

У середу, 17 квітня, закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України". Документ набуває чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюдненням - 18 травня.