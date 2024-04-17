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Новини Мобілізація
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Засуджених залучатимуть на службу до ЗСУ лише після згоди командира в/ч, - "слуга народу" Шуляк

зона,неволя,тюрма,колонія

Ухвалений у першому читанні законопроєкт про залучення засуджених до захисту України в лавах ЗСУ передбачає обов’язкову згоду не лише самих засуджених, а й командирів частин, де будуть створені такі окремі спеціальні підрозділи. Законом передбачено, що засуджені перебуватимуть на спеціальному обліку, а адміністративний нагляд за ними буде здійснювати командир військової частини.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ.

"Законопроєктом запроваджується можливість за згодою засудженого проходити службу у ЗСУ після медичної перевірки фізичного та психічного стану. Також обов’язково потрібно отримати згоду від командира військової частини, у якій будуть формуватися підрозділи із засудженими. Коли є всі ці згоди, то саме суд розглядатиме можливість дострокового звільнення для підписання контракту із ЗСУ", - зазначила вона.

За її словами, у законопроєкті передбачено, що засуджені перебуватимуть на спеціальному обліку, а адміністративний нагляд за ними буде здійснювати командир частини.

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"У нас із колегами була дискусія щодо того, чи всі засуджені можуть проходити службу у лавах ЗСУ. Верховна Рада України підтримала той варіант законопроєкту, в якому забороняється мобілізація тих засуджених, які скоїли злочини проти основ національної безпеки України, колаборантів, людей, які скоїли вбивства чи вчинили інші тяжкі злочини. Наразі триває дискусія щодо розширення цього переліку, зокрема, обговорюється питання, щоби засуджені корупціонери не змогли долучатися до Збройних Сил", - розповіла Шуляк.

Голова комітету висловила сподівання, що до другого читання народні депутати України знайдуть консенсусне рішення.

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Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

У середу, 17 квітня, закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України". Документ набуває чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюдненням - 18 травня.

Автор: 

закон (2822) в’язні (334) мобілізація (3019) Шуляк Олена (129)


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Топ коментарі
+2
Мєнтам бронь , а зеків на фронт ? Сподіваюсь всі розуміють , що це 100% рецепт поразки
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17.04.2024 14:21
+2
А якщо навпаки - побєда!?
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17.04.2024 14:24
+2
БЛяха, бережуть корупціонерів, як рідних!!
Засудженим за корупційні діяння ніііііззззя воювати! Після відсидки вони потрібні владі.
Я офігів, Валєра! Я офігів!
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17.04.2024 14:35
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Мєнтам бронь , а зеків на фронт ? Сподіваюсь всі розуміють , що це 100% рецепт поразки
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17.04.2024 14:21 Відповісти
А якщо навпаки - побєда!?
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17.04.2024 14:24 Відповісти
а чому в нас ті, хто відсидів свій строк та вже чисті перед законом, мають якусь бронь від мобілізації? вони теж громадяни...
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17.04.2024 14:30 Відповісти
Де написано про тих , хто відсидів ?
Тут про те , що з тюрми - в армію !
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17.04.2024 14:33 Відповісти
не в армію а в ДШБ
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17.04.2024 14:50 Відповісти
А чому не за згодою "слуги народу" шуляк? Якесь порушення субординації!
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17.04.2024 14:25 Відповісти
БЛяха, бережуть корупціонерів, як рідних!!
Засудженим за корупційні діяння ніііііззззя воювати! Після відсидки вони потрібні владі.
Я офігів, Валєра! Я офігів!
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17.04.2024 14:35 Відповісти
Не вистачало тільки випустити всю корупційну худобу, якої і так мізер сидить,
на війну з паперами десь у Дніпрі, а далі воля, і пишіть пісьма в сонячне Ріо "ветерану".
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17.04.2024 14:57 Відповісти
о, апядь камандіри - підлатаються, після чого, навабранцы безслєдна ісчєзнуть с фронта!!
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17.04.2024 14:50 Відповісти
Это какой то кабздец! У меня знакомый, отсидевший. В 2014 году забрали в армию. Воевал реально в АТО минометчиком. Сейчас он опять рвется воевать, а его не берут. Говорят ты бывший зэка. И у тебя гепатит. Так же еще один есть, за 60 лет. В СА был танкист-инструктор в учебке. Так же ремонтировать может. Тоже не берут по возрасту, хотя он в хорошей форме, по лучше чем многие сорокалетние.
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17.04.2024 15:07 Відповісти
Ни один из тех кто сидит за коррупцию и имеет заначку за границей никогда добровольно не пойдет на фронт, они не идиоты и понимают что лучше посидеть в лагере лишний годик, зато целым вернуться к своему тупику, чем быть закопаным в могиле. Не для этого они воровали. Этого не понимают только либо очень наивные либо умственно ограниченные
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17.04.2024 15:10 Відповісти
На війні потрібні убивці, не залучати на війну вбивць маразм. Просто підійти до цього грамотно.
Винагородою для засуджених буде не воля, як це зробили дибіли на росії - а ізоляція від суспільства у значно комфортніших умовах ніж на зоні + зарплата на період війни.
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17.04.2024 15:19 Відповісти
А хто такий командир в/ч? Ноль без палочки
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17.04.2024 15:34 Відповісти
 
 