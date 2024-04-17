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Новини Війна
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Нацполіція про ракетний удар РФ по Чернігову: є інформація про шістьох зниклих безвісти громадян. ВІДЕО+ФОТО

У Чернігові триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, станом на 13:30 відомо про 14 загиблих людей, травмовано 61 особу, з них троє дітей.

"Є інформація про шістьох зниклих безвісти громадян. Пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури, будівлю вишу, лікарню, 16 житлових багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста", - додають у Нацполіції.

Поліцейські опублікували відеозапис із нагрудної камери свого колеги, на якому зафільмовані перші хвилини після атаки окупантів на Чернігів.

Чернігів
Чернігів
Чернігів

Поліцейські та рятувальники надають всю необхідну допомогу потерпілим, з постраждалими також працюють психологи.

Ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав три ракетних удари майже по центру міста".

Відомо про 14 загиблих та понад 60 постраждалих.

Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".

Автор: 

обстріл (28183) Чернігів (786)


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грьобана русня та довбані партнери....
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17.04.2024 14:23 Відповісти
українці лишилися майже наодинці з монстром. весь світ вже стомився навіть стурбованість висловлювати.
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17.04.2024 14:24 Відповісти
весь світ втомився від махрових крадіїв невігласів, що українці обрали в керівництво держави!
так шо, висновки робіть самі.
але, кордони закриті, озброєними прикордонниками.
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17.04.2024 14:29 Відповісти
як голосували - так і живуть!
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17.04.2024 14:57 Відповісти
чорне 17 квітня 2024 року для Чернігова...
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17.04.2024 14:26 Відповісти
 
 