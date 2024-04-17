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Мінфін не розрахувався за будівництво водогону після підриву Каховської ГЕС, борг - 3,5 млрд грн, - засновник MS Capital Шкіль

марченко,сергій

Будівництво водогону виконано виключно завдяки та за рахунок підрядних організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив засновник і CEO холдингу MS Capital Максим Шкіль.

"Внаслідок підриву Каховської ГЕС понад один мільйон мешканців Дніпропетровщини опинились без води. Розуміючи соціальну відповідальність, Autostrada відразу без вихідних та фінансування, в цілодобовому режимі, розпочала будівництво водогону.

Результат водогін довжиною 145 км збудований, але міністерство фінансів місяцями погоджує паспорт бюджетної програми і станом на сьогодні розрахунок за виконані роботи так і не відбувся! Сьогодні це вже факт, що забезпечення людей питною водою, для міністерства фінансів Марченка не є пріоритетом", - йдеться в повідомленні.

За словами Шкіля, через відсутність фінансування державою компанія могла б зупинити роботи.

Читайте: Зеленському постійно брехали щодо будівництва захисту енергооб’єктів та фортифікацій, - Шкіль

"Але це було б безвідповідально. Мали надію, що після завершення робіт фінансування буде виділено, але місяцями чуємо чергові надумані причини, а коштів так і нема. На нарадах Президенту доповідають, що все зроблено. Зроблено, але не розраховано! Будівництво водогону виконане виключно завдяки та за рахунок підрядних організацій. Борг перед Автострадою тільки по цьому обʼєкту 3,5 млрд грн! Міністерство фінансів, на чолі з міністром Марченко, використовує будь-які важелі та зачіпки, щоб не виконувати покладені на них функції, навіть по таким соціально важливим питанням. Прикро, що за це нема жодної відповідальності!" - підсумував він.

Також читайте: Зеленський ще у жовтні 2022 року доручив посилити захист енергооб’єктів, проте Кабмін це проігнорував, - засновник MS Capital Шкіль

Автор: 

Максим Шкіль (9) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+9
Не на часі!!! У нас асфальт, бетон, і яйця в кілограмах.
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17.04.2024 14:32
+9
А нікого взагалі не піпче той факт, що цього дядьки з його сраною автострадою щось дуже багато стало всюди, і при чому на всіх держзамовленнях воно сидить? А якщо відкрити сайт цієї суперкомпанії і поскролити медіа новини до самого низу, то виявиться, що воно будівельна мегакомпанія лише з 2021 року, а до 2021 року воно було автомобільним салоном в Одесі... це такі особливості національного **********?
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17.04.2024 14:38
+5
за саботаж та відверті корупційні дії, які шкодять Україні під час війни, будуть руки рубати, чи ще не на часі?
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17.04.2024 14:34
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Не на часі!!! У нас асфальт, бетон, і яйця в кілограмах.
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17.04.2024 14:32 Відповісти
та зе-говнотелелохотрон !!!
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17.04.2024 14:40 Відповісти
та ви подивіться що це за канторка .яка так налегке засунула 3.5 лярда....це фафорит банкової і великого крадівництва ....там вони і половини не засунули ....автострада тільки в 21 році отримала від мінфіну 13млрд за якісь дороги............так що за них не переживай .не платять бо напевне мало заніс)))))) і ніхто просто так за свої 3.5 млрд під час війни без гарантів єрмака нічого розкрадати і робити не буде
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17.04.2024 15:16 Відповісти
Так, а роботи по факту виконані чи ні?
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17.04.2024 15:32 Відповісти
за саботаж та відверті корупційні дії, які шкодять Україні під час війни, будуть руки рубати, чи ще не на часі?
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17.04.2024 14:34 Відповісти
А нікого взагалі не піпче той факт, що цього дядьки з його сраною автострадою щось дуже багато стало всюди, і при чому на всіх держзамовленнях воно сидить? А якщо відкрити сайт цієї суперкомпанії і поскролити медіа новини до самого низу, то виявиться, що воно будівельна мегакомпанія лише з 2021 року, а до 2021 року воно було автомобільним салоном в Одесі... це такі особливості національного **********?
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17.04.2024 14:38 Відповісти
І раптом з ним не розрахувались?
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17.04.2024 14:43 Відповісти
Бенина школа
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17.04.2024 14:41 Відповісти
так, тут водогін збудований. але грошей за роботу ніхто не побачить. а будуть хвилі підіймати, прийдуть хлопці малюка.
а в трипіллі, навіть і не думали будувати захист.
отаке життя малята....
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17.04.2024 14:41 Відповісти
Шкіль ви молодець, але забули з ким ви маєте справу, це ж зЄлєпукін і ко!!!
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17.04.2024 14:44 Відповісти
Спочатку наведіть справки, що воно таке, той Шкіль. На тому дуже молодому чоловіку вже клейма ніде ставити
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17.04.2024 15:23 Відповісти
Так я не знаю його, але його фірма і ще де які поставили воду, зробили це а тепер що, люди які це зробили не повинні отримати гроші які вклали, заробили!!! Це нормально???
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17.04.2024 18:39 Відповісти
Ніхєра у нас підрядники богаті. Можуть собі дозволити побудувати водогін вартістю 3,5 лярда і не збанкрутувати. А може той водогін стільки по факту і не коштує як замутили в кошторисі
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17.04.2024 14:46 Відповісти
Государство должно подрядчику, а подрядчик должен сотне других фирм: десятке заводов поставлявших трубы и арматуру, перевозчикам, субподрядчикам.
Работам с одним из заводов поставлявших трубы по программе. Если до прошлого года у них для нас была отстрочка платежа до 7 дней, в прошлом году уже оплата по факту отгрузки, то в этом году уже только предоплата.
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17.04.2024 14:59 Відповісти
А мінфін в нас фінансами не займається,всі платіжки йдуть через офшори 57-ми радників Андрія Борисовича так,що пане Шкіль,всі питання до Єрмака ).
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17.04.2024 14:48 Відповісти
Президент не виконує свої функції, Верховна Рада не виконує свої функції, Кабінет міністрів не виконує свої фунції - яка ж "потужна" і одностайна владна команда!
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17.04.2024 14:51 Відповісти
Ви слихалі как поют дрозди
...
Певчие избранники россії?
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17.04.2024 21:08 Відповісти
разберите его нафиг и сразу деньги найдутся.

Откатов хотят.
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17.04.2024 14:59 Відповісти
Так погодь.Ця приватна шарага(а не державна) зі слів Вілкула молодшого казала,що до водогін побудує за свої гроші(заради мешканців області.А зараз виходить що не за свої(чи інвесторів),а за гроші держави.Мін-фін винен.А блазен приїджав і піарілся на цьому у кривий ріг.
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17.04.2024 15:08 Відповісти
младориг львівського осередку сидить на потоках великого крадівництва)))???
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17.04.2024 16:10 Відповісти
 
 