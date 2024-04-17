Мінфін не розрахувався за будівництво водогону після підриву Каховської ГЕС, борг - 3,5 млрд грн, - засновник MS Capital Шкіль

Будівництво водогону виконано виключно завдяки та за рахунок підрядних організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив засновник і CEO холдингу MS Capital Максим Шкіль.

"Внаслідок підриву Каховської ГЕС понад один мільйон мешканців Дніпропетровщини опинились без води. Розуміючи соціальну відповідальність, Autostrada відразу без вихідних та фінансування, в цілодобовому режимі, розпочала будівництво водогону.

Результат водогін довжиною 145 км збудований, але міністерство фінансів місяцями погоджує паспорт бюджетної програми і станом на сьогодні розрахунок за виконані роботи так і не відбувся! Сьогодні це вже факт, що забезпечення людей питною водою, для міністерства фінансів Марченка не є пріоритетом", - йдеться в повідомленні.

За словами Шкіля, через відсутність фінансування державою компанія могла б зупинити роботи.

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"Але це було б безвідповідально. Мали надію, що після завершення робіт фінансування буде виділено, але місяцями чуємо чергові надумані причини, а коштів так і нема. На нарадах Президенту доповідають, що все зроблено. Зроблено, але не розраховано! Будівництво водогону виконане виключно завдяки та за рахунок підрядних організацій. Борг перед Автострадою тільки по цьому обʼєкту 3,5 млрд грн! Міністерство фінансів, на чолі з міністром Марченко, використовує будь-які важелі та зачіпки, щоб не виконувати покладені на них функції, навіть по таким соціально важливим питанням. Прикро, що за це нема жодної відповідальності!" - підсумував він.

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