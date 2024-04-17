Захід не повинен допустити, щоб "вбивчий план" Путіна в Україні переміг, - міністр оборони Британії Шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував дані журналістів BBC, які ідентифікувати більш ніж 50 тисяч військовослужбовців РФ, ліквідованих від початку повномасштабного вторгнення.

Про це Шеппс написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця жахливий етап доводить, що Путін не дбає про свій народ. Він радше збудує нові могили й заповнить їх синами Росії, ніж визнає, що його вторгнення зазнало поразки. Оскільки він кидає в м'ясорубку все більше солдатів, Захід не повинен допустити, щоб його вбивчий план переміг", - наголосив він.

Нагадаємо, журналісти підтвердили ліквідацію понад 50 000 російських військовослужбовців внаслідок війни проти України.

Також вони з'ясували, що понад 27 300 російських солдатів були ліквідовані протягом другого року великої війни, що на 25 відсотків більше, ніж за перший рік.

Підрахунком займались російська служба BBC, видання "Медіазона" та команда волонтерів, які спирались на інформацію з офіційних звітів, газет і соцмереж.

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