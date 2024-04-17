УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9263 відвідувача онлайн
Новини
1 706 26

Суд закрив справу щодо "Слуги народу" Маріковського за нібито недостовірне декларування криптовалюти майже на 25 млн грн

олександр,маріковський

Суд закрив справу щодо "Слуги народу" Олександра Маріковського за декларування криптовалюти майже на 25 млн грн.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Олександр Маріковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 3 роки зайвої, нікому не потрібної тяганини, купа допитів, купа вимог на підтверджуючі документи, обшуки з пристрастю. Усе для того, щоб створити перший прецедент в незалежній Україні, що народний депутат несе відповідальність за недостовірне декларування криптовалюти. Справу закрито! Хочу подякувати генпрокурору, який санкціонував по мені 3 процесуальних дії! Хай там як, просто робив свою роботу!", - зазначає Маріковський.

Він визнав, що помилився, та принагідно дорікнув тим, хто "паплюжив його ім'я своїми вироками".

"Хочу подякувати НАЗК, НАБУ, FBI (USA), САП та ВАКС, усі працювали дуже добре, щоб вже на першому реальному засіданні суду моя адвокатка Гетманенко Ольга могла закрити цю справу. Витрачено купа енергії, сил, грошей і моїх, і державних. Але така процедура, таке життя. Дякую кожному медіа, телеграм каналу та одному дуже "впливовому антикорупціонеру", що бігли наввипередки, аби спаплюжити моє імя своїми вироками, забуваючи про презумпцію невинуватості. Як я писав раніше, я помилився, і моя помилка у тому, що треба ще краще думати, що декларувати і як)) Усі можуть помилятися! Працюємо далі!", - додав нардеп.

Також читайте: "Слугу народу" Маріковського підозрюють у недостовірному декларуванні криптовалюти майже на 25 млн грн

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що "слугу народу" Маріковського судитимуть за недостовірне декларування криптовалюти майже на 25 млн грн.

Маріковський

Автор: 

криптовалюта (715) Маріковський Олександр (17)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Кто бы сомневался? Своим всё, остальным законы и беспредел
показати весь коментар
17.04.2024 14:54
+12
показати весь коментар
17.04.2024 15:04
+11
А як ще можна спаплюжити ім'я, біля якого і так написано "Слуга народу"?
показати весь коментар
17.04.2024 14:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нормально заніс.
показати весь коментар
17.04.2024 14:54 Відповісти
Та ніт! Правда перемогла. Рафік невіновнік самсем.
показати весь коментар
17.04.2024 15:36 Відповісти
Кто бы сомневался? Своим всё, остальным законы и беспредел
показати весь коментар
17.04.2024 14:54 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2024 15:04 Відповісти
👍🏼👍🏼лахі - в акопи!! слуг зашчішчати, а то пуКін в них бабло забере!! Патріоти - в зони!!
азохен вей!!
показати весь коментар
17.04.2024 15:09 Відповісти
Нащо взагалі відкривали, коли кінцевий результат наперед був відомий.
показати весь коментар
17.04.2024 14:55 Відповісти
потому шо......
показати весь коментар
17.04.2024 15:03 Відповісти
шов маст гоув он!!
показати весь коментар
17.04.2024 15:11 Відповісти
призначити мариківського замом міністра фінансів з крипти!
показати весь коментар
17.04.2024 14:56 Відповісти
+ + +
показати весь коментар
17.04.2024 15:04 Відповісти
А як ще можна спаплюжити ім'я, біля якого і так написано "Слуга народу"?
показати весь коментар
17.04.2024 14:59 Відповісти
написати на паркані замість трьох відомих литер - ЙХУ
показати весь коментар
17.04.2024 15:02 Відповісти
"Слуга народу"
"замість трьох відомих литер - ЙХУ"
"Слуга народу"
"замість трьох відомих литер - ЙХУ"
"Слуга народу"
"замість трьох відомих литер - ЙХУ"
ТАК?
показати весь коментар
17.04.2024 15:06 Відповісти
Тоді це вже виглядатиме компліментом!
показати весь коментар
17.04.2024 15:12 Відповісти
Дійсно державні кошти тратяться не на те. Депутат за недостовірне декларування має сидіти в тюрмі.
показати весь коментар
17.04.2024 15:01 Відповісти
Сказав, шо більше так не буде.
показати весь коментар
17.04.2024 15:05 Відповісти
.... майже не буде
показати весь коментар
17.04.2024 15:07 Відповісти
...може не буде.
показати весь коментар
17.04.2024 17:06 Відповісти
Майте совість, людина через таке пройшла, так натерпілась. Треба порадіти за цю чесну людину, а не зловтішатися!
показати весь коментар
17.04.2024 15:08 Відповісти
попереду ще сміттєвий бак.....
показати весь коментар
17.04.2024 15:12 Відповісти
Ага, порадіти! Вам би таку радість. Бідолазі ще треба буде з держави грошенят смикнути за зайвий клопіт, йому спричинений, та й за "нєвинасімиє страданія", які він пережив, ще й з журналістів, які чомусь вирішили, що "слуга урода" може собі дозволити якийсь нечесний поступок. Може він, поки захищав своє чесне, як у слуги народа, ім'я, зайвий раз дружину на шопінг у Європу не звозив та на теплі моря, і його сім'я зараз на межі розпаду! А ви кажете, порадіти за нього! Йому б ваші проблеми...
показати весь коментар
17.04.2024 17:13 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2024 15:15 Відповісти
У школі за помилки ставлять 'одиниці" . А їх навіть не штрафують. На суму помилки. Бажано. Щоб не хитрували. " А може пройде" декларантів багато.
Хоча податки він з них сплатив?
показати весь коментар
17.04.2024 15:18 Відповісти
А чо, нормально живуть слуги в Україні...
показати весь коментар
17.04.2024 15:19 Відповісти
Кримінальне провадження 42022000000000624. Судове провадження Провадження № 1-кп/991/18/24. Десь на протязі тижня текст сьогоднішнього рішення ВАКС з"явиться на сайті https://reyestr.court.gov.ua . Цікаво буде почитати підстави припинення справи над якою НАБУ і Офіс ГПУ так довго працювали
показати весь коментар
17.04.2024 20:00 Відповісти
Закриття справи проти Маріковського викликає багато питань. Як таке недостовірне декларування https://tradernew.pro/obuchenie-kriptotrejdingu криптовалюти могло залишитися без наслідків? Важливо, щоб подібні справи розслідувались прозоро, аби громадськість мала довіру до правосуддя та антикорупційних заходів.
показати весь коментар
01.07.2024 11:11 Відповісти
 
 