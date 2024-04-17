Суд закрив справу щодо "Слуги народу" Маріковського за нібито недостовірне декларування криптовалюти майже на 25 млн грн

Суд закрив справу щодо "Слуги народу" Олександра Маріковського за декларування криптовалюти майже на 25 млн грн.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Олександр Маріковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 3 роки зайвої, нікому не потрібної тяганини, купа допитів, купа вимог на підтверджуючі документи, обшуки з пристрастю. Усе для того, щоб створити перший прецедент в незалежній Україні, що народний депутат несе відповідальність за недостовірне декларування криптовалюти. Справу закрито! Хочу подякувати генпрокурору, який санкціонував по мені 3 процесуальних дії! Хай там як, просто робив свою роботу!", - зазначає Маріковський.

Він визнав, що помилився, та принагідно дорікнув тим, хто "паплюжив його ім'я своїми вироками".

"Хочу подякувати НАЗК, НАБУ, FBI (USA), САП та ВАКС, усі працювали дуже добре, щоб вже на першому реальному засіданні суду моя адвокатка Гетманенко Ольга могла закрити цю справу. Витрачено купа енергії, сил, грошей і моїх, і державних. Але така процедура, таке життя. Дякую кожному медіа, телеграм каналу та одному дуже "впливовому антикорупціонеру", що бігли наввипередки, аби спаплюжити моє імя своїми вироками, забуваючи про презумпцію невинуватості. Як я писав раніше, я помилився, і моя помилка у тому, що треба ще краще думати, що декларувати і як)) Усі можуть помилятися! Працюємо далі!", - додав нардеп.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що "слугу народу" Маріковського судитимуть за недостовірне декларування криптовалюти майже на 25 млн грн.