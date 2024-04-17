УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9263 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
4 498 27

РФ починає бачити ознаки того, що США та союзники втомлюються, їм стає важче знаходити шляхи підтримки України, - міністр фінансів Єллен

сша,україна

У США побоюються, що Росію підбадьорить те, що США та інші країни не можуть ухвалити рішення про продовження допомоги Україні.

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, вона побоюється, що Росія може підбадьоритися внутрішніми дебатами в США та інших країнах щодо продовження допомоги Україні.

"Я боюся, що РФ починає бачити ознаки того, що США та наші союзники втомлюються, або що їм стає важче знаходити шляхи підтримки України, і це дає їй надію, що вона зможе перечекати нас й дочекатися, коли наша рішучість зруйнується", - пояснила Єллен

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Вашингтоні цього тижня обговорять шляхи використання російських активів на користь України, - міністр фінансів США Єллен.

Автор: 

росія (64895) США (22455) Єллен Джанет (73)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
"Рішучість"??Дякую, я ще такого анекдоту не чув ...
показати весь коментар
17.04.2024 15:05
+6
Війна для них ще не почалась, а вони вже втомились.
Що буде, коли одночасно спалахнуть Тайвань і Південна Корея?
показати весь коментар
17.04.2024 15:08
+6
Від чого вони втомлюються від ніхера не роблення, зрозуміло що з цією "допомогою" що нам надавали війну в РФ не виграти... і тепер що далі?
показати весь коментар
17.04.2024 15:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У США побоюються, що Росію підбадьорить те, що США та інші країни не можуть ухвалити рішення про продовження допомоги Україні.

****, геніально!
показати весь коментар
17.04.2024 15:04 Відповісти
Китай вас швидко приведе до тями підбадьорливим копняком-підсрачником десь в районі Тайваню
показати весь коментар
17.04.2024 15:14 Відповісти
Геніально було роздути мильну бульбашку про "свєрхдєржаву" США. Голівуд могьот.
показати весь коментар
17.04.2024 15:17 Відповісти
"Рішучість"??Дякую, я ще такого анекдоту не чув ...
показати весь коментар
17.04.2024 15:05 Відповісти
Ми переможемо в будь якому випадку, нехай закатають губу!
показати весь коментар
17.04.2024 15:05 Відповісти
від чого втомилися? За винятком деяких стран, суцільна балаканина та міркування.
показати весь коментар
17.04.2024 15:07 Відповісти
Війна для них ще не почалась, а вони вже втомились.
Що буде, коли одночасно спалахнуть Тайвань і Південна Корея?
показати весь коментар
17.04.2024 15:08 Відповісти
Памперси куплять і занепокояться.
показати весь коментар
17.04.2024 15:11 Відповісти
Нічого не буде
показати весь коментар
17.04.2024 15:15 Відповісти
Чому ні? Китай вже бачить, що Захід - то "паперовий тигр".
показати весь коментар
17.04.2024 15:17 Відповісти
Захід нічого робити не буде. Просто обсиратися і бігати по стелі з гучними закликами, як і у війні паРаші проти України. Питання, що робитиме США. Пропетляти вже не зможуть.
показати весь коментар
17.04.2024 18:17 Відповісти
Втомитися і обісратися-різні речі.
показати весь коментар
17.04.2024 15:14 Відповісти
От мені цікаво як вони збираються протистояти Китаю?
показати весь коментар
17.04.2024 15:17 Відповісти
Занепокоєнням. А якщо ескалація,то сувора стурбованість.
показати весь коментар
17.04.2024 15:18 Відповісти
Ніяк США просто п#здять багато злиють як всіх решта до того, як і нас зараз зливають...
всі в світі починають розуміти, якщо в тебе в арсеналі нема ЯЗ ти ніхто...
показати весь коментар
17.04.2024 15:24 Відповісти
"як вони збираються протистояти Китаю? "

Напевно, що у вашій курячій уяві "протистояти", - це, щонайменше, "взять Бєрлін".

І тепер скажіть, будь-ласка, чим ви відрізняєтеся від рускіх?? Та нічим. Ментальна спорідненість з рускімі в розгорнутому вигляді.
показати весь коментар
17.04.2024 15:31 Відповісти
У США знову можуть відкласти голосування за допомогу Україні:
6 місяців -гра в наперстки по американськи

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-04-17/5846908-v-ssha-snova-mogut-otlozhit-golosovanie-za-pomoshch-ukraine-nazvana-prichina?traffic_source=ukr.net https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-04-17/5846908-v-ssha-snova-mogut-otlozhit-golosovanie-za-pomoshch-ukraine-nazvana-prichina?traffic_source=ukr.net
показати весь коментар
17.04.2024 15:18 Відповісти
Від чого вони втомлюються від ніхера не роблення, зрозуміло що з цією "допомогою" що нам надавали війну в РФ не виграти... і тепер що далі?
показати весь коментар
17.04.2024 15:18 Відповісти
Європа втомилася пункти пропуску блокувати?
А кацапстан продає своє(?)збіжжя під «потужними»санкціями.
показати весь коментар
17.04.2024 15:22 Відповісти
Начало , к подготовки, сдаче территорий ? Как понять ?
показати весь коментар
17.04.2024 15:23 Відповісти
Що це значить втомлюються, ви ж гаранти демократії, надайте зброю на еквівалентну вартість ядерної зброї, якщо ви не виконуєте той бездарний папірець під назвою будапештський меморандум. На мій погляд в історичному майбутньому США багато втратить в довірі цивілізованих країн світу.
показати весь коментар
17.04.2024 15:49 Відповісти
Как можно устать, если экономика США и союзников в десятки раз мощнее кацапской
показати весь коментар
17.04.2024 17:01 Відповісти
Просто ***** хорошо просчитал розовых пони. Они глупы и слабы.
показати весь коментар
17.04.2024 17:08 Відповісти
Вони не дурні і не слабкі - вони жили за принципом "Шоб в нас все було і нам за це нічого не було ", особливо в цій парадигмі жила одна країна - та шо за океаном ( ну а шо поки тобі з боку не вкажуть на твої не тіко достоїнства а й недостатки ти так і будеш жити в ілюзіях шо не є гуд ).
показати весь коментар
17.04.2024 18:25 Відповісти
Швидко партнери втомилися. На другий рік війни вже їхні "палнамочія фсьо". Стидоба.
показати весь коментар
17.04.2024 18:15 Відповісти
 
 