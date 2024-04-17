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РФ починає бачити ознаки того, що США та союзники втомлюються, їм стає важче знаходити шляхи підтримки України, - міністр фінансів Єллен
У США побоюються, що Росію підбадьорить те, що США та інші країни не можуть ухвалити рішення про продовження допомоги Україні.
Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За її словами, вона побоюється, що Росія може підбадьоритися внутрішніми дебатами в США та інших країнах щодо продовження допомоги Україні.
"Я боюся, що РФ починає бачити ознаки того, що США та наші союзники втомлюються, або що їм стає важче знаходити шляхи підтримки України, і це дає їй надію, що вона зможе перечекати нас й дочекатися, коли наша рішучість зруйнується", - пояснила Єллен
Топ коментарі
+7 Юрист Правильный
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+6 Деніс Войцеховський
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+6 BOITAN NICOLAE
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****, геніально!
Що буде, коли одночасно спалахнуть Тайвань і Південна Корея?
всі в світі починають розуміти, якщо в тебе в арсеналі нема ЯЗ ти ніхто...
Напевно, що у вашій курячій уяві "протистояти", - це, щонайменше, "взять Бєрлін".
І тепер скажіть, будь-ласка, чим ви відрізняєтеся від рускіх?? Та нічим. Ментальна спорідненість з рускімі в розгорнутому вигляді.
6 місяців -гра в наперстки по американськи
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-04-17/5846908-v-ssha-snova-mogut-otlozhit-golosovanie-za-pomoshch-ukraine-nazvana-prichina?traffic_source=ukr.net https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-04-17/5846908-v-ssha-snova-mogut-otlozhit-golosovanie-za-pomoshch-ukraine-nazvana-prichina?traffic_source=ukr.net
А кацапстан продає своє(?)збіжжя під «потужними»санкціями.