Колишню Арку Дружби народів позбавлено статусу пам’ятки. Тепер монумент може бути демонтований, - Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики визнало колишню Арку Дружби народів у Києві такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії та може бути демонтований.

Про це інформує пресцентр Мінкульту, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом визнало таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, колишній об’єкт культурної спадщини – Монумент на ознаменування возз’єднання України з росією, розташований у м. Києві у Хрещатому парку. Цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований", - йдеться у повідомленні.

У Мінкульті зазначають, що Арка Дружби народів у Києві, встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу.

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"Попри перейменування Київською міською радою в "Арку Свободи українського народу", монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України. Про це наголошено у фаховому висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики", - зауважили у міністерстві.

Також у висновку йдеться про те, що втілений у монументі міф про "возз’єднання" двох нібито братніх народів не відповідає історичним реаліям. А в умовах широкомасштабного вторгнення РФ в Україну цей міф активно використовується для обґрунтування "законності" путінських територіальних претензій".

Він також є частиною інформаційно-пропагандистської кампанії Кремля, аби сформувати в українців викривлені уявлення про нібито "історичну бездержавність" Українського народу як "уламка" "розділеного російського народу", "штучність" України як держави.

"У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково мешканці столиці називають його "ярмом". Позбавляючись монументального "ярма", ми звільняємось від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу", - резюмував т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

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