УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9263 відвідувача онлайн
Новини
2 213 51

Колишню Арку Дружби народів позбавлено статусу пам’ятки. Тепер монумент може бути демонтований, - Мінкульт

арка,дружби,народів

Міністерство культури та інформаційної політики визнало колишню Арку Дружби народів у Києві такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії та може бути демонтований.

Про це інформує пресцентр Мінкульту, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом визнало таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, колишній об’єкт культурної спадщини – Монумент на ознаменування возз’єднання України з росією, розташований у м. Києві у Хрещатому парку. Цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований", - йдеться у повідомленні.

У Мінкульті зазначають, що Арка Дружби народів у Києві, встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колишню Арку дружби народів у Києві потрібно демонтувати. Самого перейменування недостатньо, - Інститут нацпам’яті

"Попри перейменування Київською міською радою в "Арку Свободи українського народу", монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України. Про це наголошено у фаховому висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики", - зауважили у міністерстві.

Також у висновку йдеться про те, що втілений у монументі міф про "возз’єднання" двох нібито братніх народів не відповідає історичним реаліям. А в умовах широкомасштабного вторгнення РФ в Україну цей міф активно використовується для обґрунтування "законності" путінських територіальних претензій".

Він також є частиною інформаційно-пропагандистської кампанії Кремля, аби сформувати в українців викривлені уявлення про нібито "історичну бездержавність" Українського народу як "уламка" "розділеного російського народу", "штучність" України як держави.

"У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково мешканці столиці називають його "ярмом". Позбавляючись монументального "ярма", ми звільняємось від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу", - резюмував т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Читайте також: В Одесі перейменують 5 вулиць в рамках декомунізації

Автор: 

Київ (19405) Міністерство культури (754) декомунізація (556)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Помятник"Ярмо на шее Украины"-он не представляет никакой ни эстетической ни культурной ценности. СССР умел делать некрасивые безвкусные монументы. Переплавить и наделать ударных дронов которые запустить на росийские НПЗ
показати весь коментар
17.04.2024 15:06
+7
Все що пов'язано з парашею і совком повинно бути знищено!!!
показати весь коментар
17.04.2024 15:08
+6
А там прикол есть. Она мордой лица смотрит на восток, на расею. А подобные вещи всегда, во все времена делали лицом к врагу. Архитекторы уже тогда знали что расея враг
показати весь коментар
17.04.2024 15:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Помятник"Ярмо на шее Украины"-он не представляет никакой ни эстетической ни культурной ценности. СССР умел делать некрасивые безвкусные монументы. Переплавить и наделать ударных дронов которые запустить на росийские НПЗ
показати весь коментар
17.04.2024 15:06 Відповісти
а "батьківщина мати"? яку так полум'яно захищав ткаченко? і таки захистив...
показати весь коментар
17.04.2024 15:09 Відповісти
А там прикол есть. Она мордой лица смотрит на восток, на расею. А подобные вещи всегда, во все времена делали лицом к врагу. Архитекторы уже тогда знали что расея враг
показати весь коментар
17.04.2024 15:17 Відповісти
Тоже безвкусное совковое произведение. Но она со страшным лицом и поднятым мечем смотрит в сторону врага-в сторону Парашки.
показати весь коментар
17.04.2024 17:42 Відповісти
Зря, Ваня надеешься!
Не возьмут тибя в комиссию, им самим на молочишко детишкам надо!
показати весь коментар
17.04.2024 16:25 Відповісти
Успехов в переплавке. Эта дура из титана сделана. Там нужна вакуумно-дуговая печь и температуры выше 1700 градусов. Плюс переплавленый титан всегда ниже качеством, бо в нём выше концентрация кислорода и всяких левых примесей. На дроны пустить его дорого и жалко. На высокотехнологичное оружие - качество металла будет слабоватенькое. Вот на что-то типа титановых великов это дело пустить думаю норм будет. А вот уже за вырученное бабло - да можно дроны.
показати весь коментар
17.04.2024 19:59 Відповісти
Тепер цей матеріал , можно на зброю упррядкувати
показати весь коментар
17.04.2024 15:07 Відповісти
Арку свободи українського народу (колишню Арку дружби народів) не будуть зносити, зазначила КМДА у відповідь на запит BBC Україна.

хто головніший? пєдалік чи держ культура?
показати весь коментар
17.04.2024 15:07 Відповісти
бубочка
показати весь коментар
17.04.2024 15:11 Відповісти
А бубАчка це виборча посада, як і педалік теж. Війна колись закінчиться.
показати весь коментар
17.04.2024 15:26 Відповісти
Потым ти будеш волати "гроши на ЗСУ"?
показати весь коментар
17.04.2024 15:36 Відповісти
Перекладаю на українську.
Потим ті будєш волаті "гроші на ЗСУ"?
показати весь коментар
17.04.2024 15:46 Відповісти
Дякую...
показати весь коментар
17.04.2024 15:51 Відповісти
За що???
Потим ті будєш волаті "гроші на ЗСУ?
Потим , волаті , ті . Де він вчився на перекладача?
показати весь коментар
17.04.2024 17:39 Відповісти
Все що пов'язано з парашею і совком повинно бути знищено!!!
показати весь коментар
17.04.2024 15:08 Відповісти
Було б символічно, якби цю арку у 2022 році знесло російською ракетою.
Что с дружбой навєкі ?
ОНА УТОНУЛА В ДНЕПРЕ.
показати весь коментар
17.04.2024 16:20 Відповісти
мільйонів 50 потратять на ..... проектну докуметацію по ... демонтажу
Сам процессссс - інша сума!
показати весь коментар
17.04.2024 15:09 Відповісти
Зараз кацапня з зебілами почнуть верещати в істериці "Ниначасе, ита наша история, зачим бароться с памятниками, какаяразница главное что би фонарь светил" і тд.....
показати весь коментар
17.04.2024 15:12 Відповісти
хайби стояла коли ввечері їду по набережній красиво світіиться . хороший єксурсовод щей якіхсь би туристів возив подивитися , та копічину заробляв би. йі пі дари знесуть а на її мйсці будинок для єліти слуг наріду збудують.
показати весь коментар
17.04.2024 15:14 Відповісти
Любиш дивитись на ярмо - намалюй на вітровому склі і любуйся.
показати весь коментар
17.04.2024 15:49 Відповісти
селюк, тобі мабудь з клехівки видніше.
показати весь коментар
17.04.2024 18:28 Відповісти
А куди з цієї арки подівся напис "Навіки влипли"?
показати весь коментар
17.04.2024 15:16 Відповісти
Пофарбувати у веселку і назвати LGBTQIA+
показати весь коментар
17.04.2024 15:17 Відповісти
відразу у Європу приймуть ...гей...
показати весь коментар
17.04.2024 15:30 Відповісти
Це ж удар по малоросійському его Володимира Олександровича
показати весь коментар
17.04.2024 15:18 Відповісти
На демонтаж та вивіз сміття треба мільони. Оголосити конкурс на артпроект, дати фінансування вп'ятеро меньше і нехай митці зроблять з цього монстра проукраїнську пропаганду
показати весь коментар
17.04.2024 15:25 Відповісти
Доречі, це найвища точка на правому березі поблизу Дніпра. А це гарний розвідувальний пункт провсяквипадок
показати весь коментар
17.04.2024 15:37 Відповісти
Це якщо Гідропарк піде в наступ.
показати весь коментар
17.04.2024 16:18 Відповісти
Ні, Іване. Аби дістатися "найвищої точки..." треба від цієї споруди піднятися сходами ще добряче наверх -- до водонапорної вежі / Музея води.
показати весь коментар
17.04.2024 16:49 Відповісти
Якщо у вас огидна бородавка на шкірі, ви її видаляєте, чи робите з того артпроєкт з гарною пропагандою?
показати весь коментар
17.04.2024 17:12 Відповісти
на часі...скоро скажуть, що там є радіо чи ще якісь маяки...на місці посіють конюшину з барвінком.
показати весь коментар
17.04.2024 15:32 Відповісти
А може написати на ній "рускій іді нах…" та й хай стоїть для нагадування прийдешнім поколінням?
показати весь коментар
17.04.2024 15:37 Відповісти
Путін не зрозумів, що відкрив ящик Пандори який совєти ховали під гаслом «Украинцы и русские братья навек!».
Не грузини, ні молдавани, а українці брати на віка. Під цією ковдрою скрита люта ворожнеча.
показати весь коментар
17.04.2024 15:47 Відповісти
Цікаво що там всередині - металевий зварний каркас, чи армований цемент.
Так чи інакше військовим підривникам це робота на один зуб.
Ще й розберуть на частини, які не вимагають для перемішення спецтехніки.
показати весь коментар
17.04.2024 15:55 Відповісти
Та знесіть вже цей шматок лайна. Скільки можна?
показати весь коментар
17.04.2024 15:57 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2024 15:58 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2024 16:00 Відповісти
На этом месте должен быть воздвигнут монумент памяти жертв рашистского имперского нацизма.
показати весь коментар
17.04.2024 15:59 Відповісти
...есть идея! Надо тельце бункерной крысятины повесить на шнурке....
показати весь коментар
17.04.2024 16:06 Відповісти
Годі вже тих клятих монументів.
Нехай буде місце, де можна відпочити.
Нехай люди гуляють, цілуються, фотографуються і радіють життю.
Ми ж воюємо саме за це ?
показати весь коментар
17.04.2024 16:08 Відповісти
И чё вы дое... до этой арки?
Красивое сооружени и нижрена оно не символизирует ВМЕНЯЕМЫМ людям!
показати весь коментар
17.04.2024 16:29 Відповісти
Ярмо росийское оно символизирует. И больше ни-че-го.
показати весь коментар
17.04.2024 16:43 Відповісти
ага. а ещё радугу ЛГБТ.
показати весь коментар
17.04.2024 19:34 Відповісти
Ничего не имею против ЛГБТ. По жизни и по этой войне: ЛГБТ-страны -- Бельгия, Нидерладны, Франция, Великая Британия -- показали себя лучше и человечнее, чем рос.********.
показати весь коментар
18.04.2024 10:17 Відповісти
Так ты жертва пропаганды? Какая нахрен дружба народов?
показати весь коментар
18.04.2024 10:34 Відповісти
+++!!!
показати весь коментар
17.04.2024 16:42 Відповісти
Нужно убирать весь комплекс с дурноватым гранитным барельефом счастливых фигур придурковатого вида ,имени позднего совка.Ф там и родина-мать,примитивный напыщенный совок.
показати весь коментар
17.04.2024 18:11 Відповісти
По идее уже можно приходить с болгарской и начинать.
показати весь коментар
17.04.2024 19:21 Відповісти
из гранита нужно сделать натуральную скалу, хорошо бы с нёё родничок пустить водопадом.
показати весь коментар
17.04.2024 19:36 Відповісти
 
 