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У Грузії парламент схвалив у першому читанні закон про іноагентів, схожий на російський

парламент,грузія

Парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав масові протести в країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, документ підтримали 83 депутати. Проти не проголосував ніхто.

Законопроєкт вимагатиме від організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, зареєструватися як "агенти іноземного впливу". Швидше за все, документ буде ухвалено парламентом, контрольованим правлячою партією "Грузинська мрія" та її союзниками.

Також читайте: У Грузії починають розгляд "російського закону" про "іноагентів" - під парламентом протест

Опоненти кажуть, що "цей закон завдасть шкоди прагненню Грузії вступити до Європейського Союзу".

Критики порівняли законопроєкт із російським законодавством, що "використовується Кремлем для придушення інакодумства". Ухилення від реєстрації або неподання фінансової декларації у встановлені терміни тягне за собою штраф у розмірі 9 тисяч доларів.

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Минулого року документ відкликали після двох днів масових протестів та зіткнень демонстрантів із силовиками.

Автор: 

Грузія (1840) парламент (2364) росія (64895)


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Топ коментарі
+10
Народе грузії! Вами підтерлися. Вмивайтеся
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17.04.2024 15:32
+7
В Грузії як і в Україні - при владі сидять фсбшники та грушники.
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17.04.2024 15:36
+6
Ну і нормуль. Вєрной дорогой.. ідітє вже на*уй.
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17.04.2024 15:12
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цікаво, а кацапів втікачів також будуть вважати іноагентами?))
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17.04.2024 15:11 Відповісти
Народе грузії! Вами підтерлися. Вмивайтеся
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17.04.2024 15:32 Відповісти
Покуй. Хто їм лікар.
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17.04.2024 15:12 Відповісти
Ну і нормуль. Вєрной дорогой.. ідітє вже на*уй.
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17.04.2024 15:12 Відповісти
Ще одна колонія приєднується до рашкі!
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17.04.2024 15:14 Відповісти
Бляха, у 20-му, коли цей парламент вибирали, пройшло лише 12 років від бомбардувань. А вже геть все забули та побігли брататися. Боюся нас теж подібне чекає. Дуже хочу помилятись
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17.04.2024 15:17 Відповісти
такі ж упороті парламентарії як і в нас у ВР
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17.04.2024 15:18 Відповісти
Грузини, у вас тхне рашкою
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17.04.2024 15:19 Відповісти
У нас війна, якої в Європі не було 1945! Тому не порівнюйте, Україна тримає навалу ядерної країни, більшої за себе у 28 разів. Чи ви думали як ухилянтів ловити, є звичайно неправомірні дії, корупція і тд. Але ми у війні, а грузини просто туплять безбожно. Якщо наша, як ви кажете «бусифікація», провалиться, то наступними будуть грузини, молдавани і можливо балти.
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18.04.2024 08:34 Відповісти
Виходе що Абхазія це не Грузія і що Україна даремно допомагала Грузії відбивати навалу рашистів. Якщо ніхто не проти, то все у Грузії добре. В Кремлі маленьке, але свято - Грузія не іде до ЄС а прямує в ТС
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17.04.2024 15:19 Відповісти
"Грузія не іде до ЄС а прямує в ТС"
З чого б це? Той закон ніяк не завадить грузії вступити до ЄС, та ще й раніше, ніж Україні та/або Молдові.
МДЖ (мір-дружба-жвачка) з росією розглядається як позитивна риса для майбутнього члена ЄС. Та й деякі дійсні "члени" ЄС будуть раді поповненю лав "рашафілів" та "путінферштейнів".
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17.04.2024 15:56 Відповісти
де разглядається? У Польші? То вже не дивує. Пани пшеки, блокуючи кордон, давно льют воду на млин *****
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17.04.2024 17:31 Відповісти
А де шановний борцун з баригами Саакашвілі.Де цей лідер і геній "реформ".Чьому не призиває своїх сторонників і членів партіі до протестів.Чи він хоробрий був тікі в Україні.
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17.04.2024 15:22 Відповісти
З тюрьми важко керувати опозицією, якщо навіть вертухаї з нквс рф.
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17.04.2024 15:34 Відповісти
А де поділися його саратники по міхомойдану у Києві і різнокольорова масовка,яка проривала польско-украінський кордон у 2018році.І куча ідіотів в Україні на нього надрачувала як на месію.Чиї гроші він видробляв(прориваючи кордон)-невже грузинів-платників податків.
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17.04.2024 16:05 Відповісти
Їх теж здали такі як ти сексоти до нквс/фсб/кдб.
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18.04.2024 08:36 Відповісти
В Грузії як і в Україні - при владі сидять фсбшники та грушники.
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17.04.2024 15:36 Відповісти
тимчасово в.о. президента Зеленський-Заддермачний ставить "лайк"
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17.04.2024 15:38 Відповісти
Сакартвело, прокинься. Наступним кроком будуть браття, зі своєю кривавою любов'ю, як в 2008 і совкове пекло.
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17.04.2024 15:53 Відповісти
Риго-ОПа вже свій приготувала.
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17.04.2024 18:38 Відповісти
 
 