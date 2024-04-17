У Грузії парламент схвалив у першому читанні закон про іноагентів, схожий на російський
Парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав масові протести в країні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, документ підтримали 83 депутати. Проти не проголосував ніхто.
Законопроєкт вимагатиме від організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, зареєструватися як "агенти іноземного впливу". Швидше за все, документ буде ухвалено парламентом, контрольованим правлячою партією "Грузинська мрія" та її союзниками.
Опоненти кажуть, що "цей закон завдасть шкоди прагненню Грузії вступити до Європейського Союзу".
Критики порівняли законопроєкт із російським законодавством, що "використовується Кремлем для придушення інакодумства". Ухилення від реєстрації або неподання фінансової декларації у встановлені терміни тягне за собою штраф у розмірі 9 тисяч доларів.
Минулого року документ відкликали після двох днів масових протестів та зіткнень демонстрантів із силовиками.
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З чого б це? Той закон ніяк не завадить грузії вступити до ЄС, та ще й раніше, ніж Україні та/або Молдові.
МДЖ (мір-дружба-жвачка) з росією розглядається як позитивна риса для майбутнього члена ЄС. Та й деякі дійсні "члени" ЄС будуть раді поповненю лав "рашафілів" та "путінферштейнів".
браття, зі своєю кривавою любов'ю, як в 2008 і совкове пекло.