У Грузії парламент схвалив у першому читанні закон про іноагентів, схожий на російський

Парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав масові протести в країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, документ підтримали 83 депутати. Проти не проголосував ніхто.

Законопроєкт вимагатиме від організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, зареєструватися як "агенти іноземного впливу". Швидше за все, документ буде ухвалено парламентом, контрольованим правлячою партією "Грузинська мрія" та її союзниками.

Також читайте: У Грузії починають розгляд "російського закону" про "іноагентів" - під парламентом протест

Опоненти кажуть, що "цей закон завдасть шкоди прагненню Грузії вступити до Європейського Союзу".

Критики порівняли законопроєкт із російським законодавством, що "використовується Кремлем для придушення інакодумства". Ухилення від реєстрації або неподання фінансової декларації у встановлені терміни тягне за собою штраф у розмірі 9 тисяч доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Грузія просить, щоб Нідерланди затримали члена української делегації - колишнього грузинського міністра Адеїшвілі

Минулого року документ відкликали після двох днів масових протестів та зіткнень демонстрантів із силовиками.