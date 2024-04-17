Китай не миритиметься із "сепаратистською діяльністю" на Тайвані, - міністр оборони Дун Цзюнь
У Міноборони Китаю заявили, що питання Тайваню лежить в основі корінних інтересів КНР.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час відеоконференції з шефом Пентагону Ллойдом Остіном.
"Народно-визвольна армія Китаю ніколи не миритиметься з будь-якою "сепаратистською діяльністю" на Тайвані і потуранням цьому ззовні", - сказав він.
Міністр наголосив, що тайванське питання лежить в основі корінних інтересів Китаю, а "корінні інтереси Китаю не повинні бути порушені".
Топ коментарі
+19 Tychus Findlay
показати весь коментар17.04.2024 15:18
+11 Hrysha Hlyba #582024
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+11 Gary Grant
показати весь коментар17.04.2024 15:13
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байден, терміново засилай салівана та блінкена.
ціни треба втримати, будь, що.
Це « Крізіс Кітаю»!
Так, як вони Войну в Україні звуть « кризісом НА украіне» …
Тут вже Іран зробив пук среньк.
"підтримці миру і стабільності"
"утримуватися від пошуку корисливих цілей"
"охолодити ситуацію"
"не підливати масла у вогонь".
Вітаю світ з прой..бом цього самого світу
Роздумовую над тим, що це - ім'я людини.
Мгм...