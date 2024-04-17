Китай не миритиметься із "сепаратистською діяльністю" на Тайвані, - міністр оборони Дун Цзюнь

У Міноборони Китаю заявили, що питання Тайваню лежить в основі корінних інтересів КНР.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час відеоконференції з шефом Пентагону Ллойдом Остіном.

"Народно-визвольна армія Китаю ніколи не миритиметься з будь-якою "сепаратистською діяльністю" на Тайвані і потуранням цьому ззовні", - сказав він.

Міністр наголосив, що тайванське питання лежить в основі корінних інтересів Китаю, а "корінні інтереси Китаю не повинні бути порушені".

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