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Китай не миритиметься із "сепаратистською діяльністю" на Тайвані, - міністр оборони Дун Цзюнь

цзюнь,дун

У Міноборони Китаю заявили, що питання Тайваню лежить в основі корінних інтересів КНР.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час відеоконференції з шефом Пентагону Ллойдом Остіном.

"Народно-визвольна армія Китаю ніколи не миритиметься з будь-якою "сепаратистською діяльністю" на Тайвані і потуранням цьому ззовні", - сказав він.

Міністр наголосив, що тайванське питання лежить в основі корінних інтересів Китаю, а "корінні інтереси Китаю не повинні бути порушені".

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Автор: 

Китай (4501) Тайвань (180)


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Топ коментарі
+19
Справжній Китай знаходиться на Тайвані, на материку кровожерлива, комуністична хунта.
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17.04.2024 15:18
+11
ну, от!
всього дві доби пройшло.
байден, терміново засилай салівана та блінкена.
ціни треба втримати, будь, що.
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17.04.2024 15:12
+11
Ще одні "ісконнікі", *****.
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17.04.2024 15:13
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ну, от!
всього дві доби пройшло.
байден, терміново засилай салівана та блінкена.
ціни треба втримати, будь, що.
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17.04.2024 15:12 Відповісти
Ще одні "ісконнікі", *****.
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17.04.2024 15:13 Відповісти
Це не « сепаратистка діяльність Тайвань»!
Це « Крізіс Кітаю»!

Так, як вони Войну в Україні звуть « кризісом НА украіне» …
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17.04.2024 15:34 Відповісти
останнє китайське попередження
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17.04.2024 15:15 Відповісти
Ой ***, подібні вкиди вони постійно ро***ть.
Тут вже Іран зробив пук среньк.
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17.04.2024 15:17 Відповісти
Справжній Китай знаходиться на Тайвані, на материку кровожерлива, комуністична хунта.
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17.04.2024 15:18 Відповісти
шакалы почуяли слабость американского старого льва
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17.04.2024 15:20 Відповісти
О, ще не всі зійшлися, де жирний тхір з КНДР, прогулює вечірку
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17.04.2024 15:21 Відповісти
Если бы Тайвань не был таким богатым и технологически развитым, китайцам было бы на него плевать. Но Тайвань опередил Китай на десятилетия в производстве микросхем. И Китай понимает, что никогда не сможет догнать Тайвань в технологиях микроэлектроники, единственный способ захватить все силой.
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17.04.2024 15:21 Відповісти
Не захопить, а зруйнувати... Бо навряд чи високотехнологічні заводи вціліють під час війни, а їх працівники масово тікатимуть у Японію/Корею/США.
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17.04.2024 15:57 Відповісти
Комуняцька хунта Китаю йде нах. Справжній уряд на Тайвані повернеться на материк після скидання комуняцької кліки
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17.04.2024 15:21 Відповісти
Цікаво, якби на Тайвані не було ******** високорозвиненої промисловості, науки, розробок, копалин на шельфі, а виключно злиденне населення з мискою рису на тиждень. Потрібен би був цей острів Китаю?
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17.04.2024 15:22 Відповісти
Так. Він робить Китайське море внутрішнім для Китаю.
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17.04.2024 15:33 Відповісти
Є такий високотехнологічний острів Даманський...
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17.04.2024 16:12 Відповісти
Позиція України в китайському питанні завжди об'єктивна і справедлива. Ми активно працюємо над просуванням мирних переговорів та політичного врегулювання. Країна повинна зосередитися на:
"підтримці миру і стабільності"
"утримуватися від пошуку корисливих цілей"
"охолодити ситуацію"
"не підливати масла у вогонь".
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17.04.2024 15:23 Відповісти
От вже і жовті комуністи почуяли слабкість США.
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17.04.2024 15:27 Відповісти
диктатури бачать слабість.. все логічно, сша обісрались з підтримкою, більше півроку нічого зробити не можуть. зато такі розумні, всім розповідають що нам треба, і коли..
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17.04.2024 15:27 Відповісти
В Китаї з 1950 року при владі злочинці і терористи і США і дегенерати з Європи починаючи з 90 років вкладали купу коштів в цей злочинний режим . І досих пір США і їх союзники не беруть відповідальності за це бо якби брали то була б військова коаліція яка була б голова бомбити Китай будь якої хвилини
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17.04.2024 15:27 Відповісти
Долгое время американские политики воспринимали россию как противовес Китаю. Я надеюсь, сейчас уже предельно ясно, россия никогда не сможет стать противовесом Китаю, она может быть только его послушным вассалом, исполняющим все прихоти хозяина. Поэтому, необходимость сохранять россию как целостное государство отсутствует полностью. Сохранение россии цельным государством только усиливает эту связку Китай-россия.
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17.04.2024 15:28 Відповісти
Дзюнь!
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17.04.2024 15:29 Відповісти
Вісь Зла вже сформована. Іран, Китай, раша. Двоє вже почали війну. Не тільки США а й Європа програють. На Тайвані та в Китаї зосереджений випуск чіпів. Без них всьому світові кінець.
Вітаю світ з прой..бом цього самого світу
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17.04.2024 15:33 Відповісти
каци теж на початку копитами іскри кресали...
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17.04.2024 15:35 Відповісти
так це ж ви сепари, відотремились від справжнього Китаю! ))
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17.04.2024 15:37 Відповісти
Тайваню треба терміново провести всенародний референдум про захист англомовної меншини та вийти з пропозицією щодо включення його території до складу США в якості 51-го штату, якщо Китай не проти фейкових референдумів русні на захоплених нею українських територіях та не засуджує включення раісєю їх до свого складу
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17.04.2024 15:39 Відповісти
Дун Цзюнь

Роздумовую над тим, що це - ім'я людини.
Мгм...
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17.04.2024 15:45 Відповісти
Коли в китайця народжується дитина, він кидає ложку на землю. Як вона задзвенить так дитину й назвуть.
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17.04.2024 17:08 Відповісти
Хер вам а не Тайвань
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17.04.2024 15:51 Відповісти
Один в один рашисты-окупанты. Нужно чтобы наше правительство предложило Китаю выкинуть белый флаг и решить китайский кризис за столом переговоров
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17.04.2024 16:08 Відповісти
Дунь цзюнь , а потім плюнь
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17.04.2024 16:28 Відповісти
Ты, **** косорылая, с сепарами Дамбаса побороться не хочешь?
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17.04.2024 16:30 Відповісти
вони сприймають Україну частиною рашки, відповідно сепаратистами вважають нас.
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17.04.2024 17:26 Відповісти
Комуняцька КНР це і є справжні сепаратисти, що захопили всю країну і легалізувались в 1979 році через жадібність США і Європи яким дуже треба були дешеві товари і послуги
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17.04.2024 17:02 Відповісти
О, китайози заворушилися. З такими імпотентними США, це була лише справа часу.
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17.04.2024 18:07 Відповісти
Так КНР і є сепаратисти. Справжній Китай - це Тайвань, Китайська Республіка. Слава Чан Кайші!
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17.04.2024 18:29 Відповісти
Ооооо почалося
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17.04.2024 18:49 Відповісти
 
 