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Україна у списку країн із найнижчим рівнем страху щодо ядерної загрози, - опитування

вибух,зброя,ядерна,ядерний

Україна входить до країн, серед яких найнижчий рівень страху щодо ядерної загрози.

Про це свідчать результати опитування, яке відбувалось в межах проєкту "End of Year" 2023, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

В Україні дослідження проводила Група Рейтинг у співпраці з всесвітньо відомим інститутом досліджень Gallup International.

В інтерпретації опитування зазначається, що у світі упродовж минулого року в населення не зменшився значно страх щодо ядерної загрози. Дві п'ятих опитаних зараз бачать високий ризик використання ядерної зброї. Майже така ж кількість людей оцінює ризик застосування ядерної зброї як помірний, 14% респондентів не бачать ризику.

Зазначається, що наша країна входить до переліку країн, серед яких у населення найнижчий рівень страху щодо загрози ядерного удару.

Наші громадяни завжди мали чудове почуття гумору, навіть у часи, коли загроза ядерного удару з боку окупаційних військ здавалася реальною. Зокрема, у вересні минулого року, після погроз президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, українці у соцмережах почали активно обговорювати ідею зібратися на горі Щекавиця та влаштувати оргію в разі ядерного удару.

Також читайте: Макрон - Путіну: "Недоречно погрожувати, коли у нас є ядерна зброя"

Окрім України, найвищий відсоток, що такого ризику немає, мають Вірменія, Пакистан та Іран.

опитування щодо ядерної загрози

Громадяни Аргентини, Нігерії, Індонезії, Еквадору, Сирії вважають, що ризик ядерної загрози є високим.

Автор: 

опитування (1924) ядерна зброя (1145) ядерна безпека (559)


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Топ коментарі
+20
страшніш кацапської чуми не може бути нічого
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17.04.2024 15:20
+17
в країні таке відбувається((, щосекундні загрози життю, в якому б куточку країни б ти не знаходився, багато гине людей і на фронті і в тилу((, то що ж тут дивного?? В нас постійний ризик, війна це взагалі системний та хронічний ризик, просто нервова система вже не так гостро реагує а загрозу смерті, ому що ця загроза в нас щодня і щоночі (
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17.04.2024 15:21
+15
Після подій в Україні, на Чорнобильськоій АЕС, лякати можна, когось іншого у Європі та США, з коричневим лініями від страху….Але не Українців!!
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17.04.2024 15:17
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17.04.2024 15:17 Відповісти
Після подій в Україні, на Чорнобильськоій АЕС, лякати можна, когось іншого у Європі та США, з коричневим лініями від страху….Але не Українців!!
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17.04.2024 15:17 Відповісти
скільки мегатон московського тротилу вибухло в Україні під час війни? скільки це в атомному еквіваленті Хіросіми або Нагасакі?
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17.04.2024 15:19 Відповісти
страшніш кацапської чуми не може бути нічого
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17.04.2024 15:20 Відповісти
в країні таке відбувається((, щосекундні загрози життю, в якому б куточку країни б ти не знаходився, багато гине людей і на фронті і в тилу((, то що ж тут дивного?? В нас постійний ризик, війна це взагалі системний та хронічний ризик, просто нервова система вже не так гостро реагує а загрозу смерті, ому що ця загроза в нас щодня і щоночі (
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17.04.2024 15:21 Відповісти
Все ніяк не наржуться.
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17.04.2024 15:27 Відповісти
Враховуючи наше теперішнє становище, ядерна загроза видається такою дрібницею!
Для тих, хто все сприймає буквально - це гірка іронія.
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17.04.2024 15:28 Відповісти
Українці просто знають, що ядерного удару по Україні ***** не нанесе. Йому треба зберегти Київ, бо він для нього другий Єрусалим. А от кому треба боятися ядрьоної зброї, так це Європі. Європа культурна, розвинена, з багатою історичною спадщиною ***** зовсім не потрібна, про Америку я взагалі мовчу.

Ілона Маск не дарма так боїться ядерної війни, тому вважає, що з ядерним терористом краще дружити. Дебіл.
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17.04.2024 15:32 Відповісти
"Ризик застосування" як у таблиці, і "страх щодо загрози" як у заголовку - це різні поняття. Страх перед ЯЗ може зашкалювати, а ризик застосування низький. І найвищий відсоток, що такого ризику немає має не Пакистан, як ми бачимо у таблиці, а Швеція.
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17.04.2024 15:34 Відповісти
Українцям пох.. "ядерна загроза", ми пережили ЧАЕС, на нас скинули вже, мабуть, еквівалент 1000 "хіросім"...
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17.04.2024 15:36 Відповісти
це як на початку ковіду, коли вулиці міст наче вимерли, нікого не було, всі боялися один одного, та й взагалі стикнулися з нестандартним явищем - пандемією. Коли почалася велика війна то реальна загроза миттєво витіснила умовно віртуальну. Про ковід всі забули, наче його взагалі не існує.
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17.04.2024 15:40 Відповісти
Бо українці знають що це все хєрня, ніяка ядерна загроза не зупинить українців щоб вибити кацапів зі своєї території та повернутись в кордони 1991 року!
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17.04.2024 15:50 Відповісти
Наша ВЛАДА нас добиває
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17.04.2024 16:08 Відповісти
Весна , які загрози ? Нас ******** , а ми картоплю саджаємо , нам все пофіг , такі ми є генетично !
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17.04.2024 16:26 Відповісти
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17.04.2024 17:07 Відповісти
Ми якось Зе-Риго-ОПу більше боїмось.
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17.04.2024 18:37 Відповісти
 
 