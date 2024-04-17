Україна у списку країн із найнижчим рівнем страху щодо ядерної загрози, - опитування

Україна входить до країн, серед яких найнижчий рівень страху щодо ядерної загрози.

Про це свідчать результати опитування, яке відбувалось в межах проєкту "End of Year" 2023, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

В Україні дослідження проводила Група Рейтинг у співпраці з всесвітньо відомим інститутом досліджень Gallup International.

В інтерпретації опитування зазначається, що у світі упродовж минулого року в населення не зменшився значно страх щодо ядерної загрози. Дві п'ятих опитаних зараз бачать високий ризик використання ядерної зброї. Майже така ж кількість людей оцінює ризик застосування ядерної зброї як помірний, 14% респондентів не бачать ризику.

Зазначається, що наша країна входить до переліку країн, серед яких у населення найнижчий рівень страху щодо загрози ядерного удару.

Наші громадяни завжди мали чудове почуття гумору, навіть у часи, коли загроза ядерного удару з боку окупаційних військ здавалася реальною. Зокрема, у вересні минулого року, після погроз президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, українці у соцмережах почали активно обговорювати ідею зібратися на горі Щекавиця та влаштувати оргію в разі ядерного удару.

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Окрім України, найвищий відсоток, що такого ризику немає, мають Вірменія, Пакистан та Іран.

Громадяни Аргентини, Нігерії, Індонезії, Еквадору, Сирії вважають, що ризик ядерної загрози є високим.