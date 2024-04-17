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Новини
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Під час атаки на Чернігів росіяни намагалися глушити деякі українські супутникові канали, - ЗМІ. ПЕРЕЛІК

телевидение

Одночасно з атакою на Чернігів вороги спробували заглушити супутникове мовлення 39 каналів. Трансляцію призупинили до усунення проблеми.

Про це повідомили в 1+1 media, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулися чергові спроби заглушити супутникове мовлення України на транспондері Astra 4A 11766 H, де транслюються 39 телеканалів", - йдеться у повідомленні.

Трансляцію призупинили до усунення проблеми.

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Серед каналів, які зазнали атаки:

  • 1+1 Україна,
  • 1+1 Марафон,
  • 2+2 Телеканал,
  • Телеканал ТЕТ,
  • ПЛЮСПЛЮС,
  • Бігуді,
  • KVARTAL TV та інші.

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"Рекомендуємо, за можливості, забезпечити прийом телевізійних сигналів телеканалів з різних альтернативних джерел - Т2, кабель, ОТТ, Інтернет (сайти телеканалів, YouTube)", - додали в 1+1 media.

Автор: 

1+1 (171) атака (336) телебачення (1169)


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Топ коментарі
+20
Можна починати реготати?
Кацпи покусилися на канали зомбімарафону, які належать коломойському- медведчуку і які оплачує мудрий наріТ?
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17.04.2024 15:23
+11
особливо за поміхи на KVARTAL TV , голобородьковатне населення буде невдоволене
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17.04.2024 15:41
+9
Інформація надається на правах реклами шапіто-95.
Пам'ятай, зе-виборець, папріколу голосував саме ти!
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17.04.2024 15:28
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Можна починати реготати?
Кацпи покусилися на канали зомбімарафону, які належать коломойському- медведчуку і які оплачує мудрий наріТ?
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17.04.2024 15:23 Відповісти
Таки да
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17.04.2024 15:33 Відповісти
особливо за поміхи на KVARTAL TV , голобородьковатне населення буде невдоволене
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17.04.2024 15:41 Відповісти
Про говноканали це фейк, кацапи не будуть блокувати таке лайно, від якого нудить!
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17.04.2024 15:58 Відповісти
Інформація надається на правах реклами шапіто-95.
Пам'ятай, зе-виборець, папріколу голосував саме ти!
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17.04.2024 15:28 Відповісти
..кацапи беруть приклад з влади дермака-дЗе, що закрили на Т2 прямий 5й еспресо і намагаються заходити здалеку, аж з космосу..
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17.04.2024 15:30 Відповісти
..охренеть!! .. даже кацапы против зели.. переживаем.. скорбим..
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17.04.2024 15:34 Відповісти
Яка потеря, яка потеря!
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17.04.2024 15:38 Відповісти
А чо ви ржете, я не дуже розбираюсь, але цілком може бути. Глушать нікому не потрібний (крім Зе влади, і це важливо) канал. Зермак дзвонить всім РЕБовцям - "ахтунг! всєм срочна брасать сваю работу і усувать проблєму!" І в цей момент коли всі в паніці займаються супутником справжня атака.
Щось приблизно таке я часто бачив в фільмах. Підривають бомбу в якомусь людному місці, вся поліція мчить туди, і в цей час, коли всі зайняті якоюсь фігньой на іншому кінці міста грабують банк.
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17.04.2024 15:43 Відповісти
Видно, що зовсім не розбираєшся. Астра 4А висить над екватором на висоті 40 000 км на довготі Амстердама і транслює вузьким промінем на частоті 11-12 гГц. Щоб його заглушити, треба із того самого місця таким же променем видати поміхи.
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17.04.2024 16:55 Відповісти
Працювали коригувальники-ЖДУНИ!!
Їх ще, жодного, не покарали/ повісили, а тільки дивні строки їм виписали, оті судді МАЙДАНУ, від портнова-лукаш-льовочкиних-сівковичів-мертвечуків…
Тобто, ЖДУНИ уже тисячі Українців УБИЛИ, разом з московітами сруськага міфа, а їх лише якось так, щось осудили… І ніяких ЗМІН до законодавства, ні Стефанчук-Разумков, ні Зеленський, ні гончарук+шмигаль, так дивно, з 2019 року, таки і не внесли…. Оманські зустрічі, мабуть, таки їх зобов'язують перед отим, патрошоним… з болота сруськага міфа…
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17.04.2024 15:51 Відповісти
Знаєте як в радянські часи новини переказували? Коли хтось не вірив в новину, завжди додавали: «по телевізору казали». Українці давно телевізору не вірять, а москалі йому поклоняються.
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17.04.2024 16:07 Відповісти
підождіть кацапам приз полагається за це ..
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17.04.2024 17:00 Відповісти
Орки вважають що в нас все через ТБ, як у них. тому й займаються то телевежами то ще таким чимсь.
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17.04.2024 17:15 Відповісти
Ну прям на святое посягнули... Наивысшая угроза национальной безопасности! Срочно выделить несколько миллиардов на защиту КварталТВ!
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17.04.2024 19:02 Відповісти
 
 