Під час атаки на Чернігів росіяни намагалися глушити деякі українські супутникові канали, - ЗМІ. ПЕРЕЛІК

Одночасно з атакою на Чернігів вороги спробували заглушити супутникове мовлення 39 каналів. Трансляцію призупинили до усунення проблеми.

Про це повідомили в 1+1 media, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулися чергові спроби заглушити супутникове мовлення України на транспондері Astra 4A 11766 H, де транслюються 39 телеканалів", - йдеться у повідомленні.

Трансляцію призупинили до усунення проблеми.

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Серед каналів, які зазнали атаки:

1+1 Україна,

1+1 Марафон,

2+2 Телеканал,

Телеканал ТЕТ,

ПЛЮСПЛЮС,

Бігуді,

KVARTAL TV та інші.

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"Рекомендуємо, за можливості, забезпечити прийом телевізійних сигналів телеканалів з різних альтернативних джерел - Т2, кабель, ОТТ, Інтернет (сайти телеканалів, YouTube)", - додали в 1+1 media.