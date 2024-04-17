Під час атаки на Чернігів росіяни намагалися глушити деякі українські супутникові канали, - ЗМІ. ПЕРЕЛІК
Одночасно з атакою на Чернігів вороги спробували заглушити супутникове мовлення 39 каналів. Трансляцію призупинили до усунення проблеми.
Про це повідомили в 1+1 media, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбулися чергові спроби заглушити супутникове мовлення України на транспондері Astra 4A 11766 H, де транслюються 39 телеканалів", - йдеться у повідомленні.
Трансляцію призупинили до усунення проблеми.
Серед каналів, які зазнали атаки:
- 1+1 Україна,
- 1+1 Марафон,
- 2+2 Телеканал,
- Телеканал ТЕТ,
- ПЛЮСПЛЮС,
- Бігуді,
- KVARTAL TV та інші.
"Рекомендуємо, за можливості, забезпечити прийом телевізійних сигналів телеканалів з різних альтернативних джерел - Т2, кабель, ОТТ, Інтернет (сайти телеканалів, YouTube)", - додали в 1+1 media.
Топ коментарі
+20 Чайка Київ
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Кацпи покусилися на канали зомбімарафону, які належать коломойському- медведчуку і які оплачує мудрий наріТ?
Пам'ятай, зе-виборець, папріколу голосував саме ти!
Щось приблизно таке я часто бачив в фільмах. Підривають бомбу в якомусь людному місці, вся поліція мчить туди, і в цей час, коли всі зайняті якоюсь фігньой на іншому кінці міста грабують банк.
Їх ще, жодного, не покарали/ повісили, а тільки дивні строки їм виписали, оті судді МАЙДАНУ, від портнова-лукаш-льовочкиних-сівковичів-мертвечуків…
Тобто, ЖДУНИ уже тисячі Українців УБИЛИ, разом з московітами сруськага міфа, а їх лише якось так, щось осудили… І ніяких ЗМІН до законодавства, ні Стефанчук-Разумков, ні Зеленський, ні гончарук+шмигаль, так дивно, з 2019 року, таки і не внесли…. Оманські зустрічі, мабуть, таки їх зобов'язують перед отим, патрошоним… з болота сруськага міфа…