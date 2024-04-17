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Новини
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Суд залишив експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва під вартою ще на два місяці без права на заставу

богуслаєв

12 квітня Солом’янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід колишньому президенту компанії "Мотор Січ" В’ячеславу Богуслаєву у вигляді тримання під вартою до 12 червня без права застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

Як розповів адвокат Волинець, Богуслаєв перебуватиме під вартою без права на заставу до 12 червня. Захист уже подав апеляцію на рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін’юст подав позов до ВАКС про конфіскацію активів Богуслаєва

Справа Богуслаєва

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали правоохоронці.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Згодом Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ"

19 лютого суд залишив Богуслаєва під вартою до 18 квітня без права на заставу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС обирає запобіжний захід Лієву у справі щодо розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ

Автор: 

Богуслаєв (136) суд (11648) запобіжний захід (480)


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Топ коментарі
+6
Ну.., хоч цю тварюку не відпустили ще!!!
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17.04.2024 15:20
+6
він і так ще "херой України", досі не розвінчаний
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17.04.2024 15:28
+4
Ще не вирішили чим нагородити.
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17.04.2024 15:22
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Ну.., хоч цю тварюку не відпустили ще!!!
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17.04.2024 15:20 Відповісти
Ще не вирішили чим нагородити.
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17.04.2024 15:22 Відповісти
він і так ще "херой України", досі не розвінчаний
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17.04.2024 15:28 Відповісти
та його грохнути потрібно , старого проститута ботоксного недопалка .
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17.04.2024 15:34 Відповісти
поки що. але пройде деякий час і з!ясується що він не зрадник а патріот, що передовав на рашку лише непотріб. І справу проти нього замовив особисто Порошенко
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17.04.2024 15:26 Відповісти
... і стане двічі Героєм України!???
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17.04.2024 15:28 Відповісти
Пiдаром вiн стане, а не героєм
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17.04.2024 15:35 Відповісти
у підсумку виправдають, востановлять на роботі ,ще й компенсацію виплатять
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17.04.2024 15:29 Відповісти
"хоч цю тварюку не відпустили ще!!!"

З огляду на те, скількох і кого на прохання рускіх Зєлупа вже відпустив , вирогідність виходу на волю Богуслаєва залишається бути доволі високою. Ви ж бачите, скільки часу минуло, але вироку суду й досі немає. Себто, невинуватим Богуслаєв є.

Тим паче Зєлупа й Богуслаєв в одному колаборантському човні перебували - перший для рускіх Південь та Азовське море особисто розміновував, а другий рускім двигуни постачав, та псував їх, що б Україні не дісталися.
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17.04.2024 15:46 Відповісти
Та поміняйте вже діда на 100-200 "азовців",поки Кобзон не прийшов за ним в СІЗО.
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17.04.2024 15:22 Відповісти
200?
Всіх полонених на нього одного
У нього скіфського золота було більше, ніж в музеях України! Ворюга....
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17.04.2024 15:30 Відповісти
Та кому він потрібен? Нехай хоч Кобздєц йому настане!
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17.04.2024 15:32 Відповісти
він просто не в партії слуг, так вже б вийшов
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17.04.2024 15:23 Відповісти
Переховують, як і каламойшу, шуфрича, та ще з сотню таких запроданців, від сруськага міфа!
Пильнуймо Україну від привладних ригоАНАЛІВ!!
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17.04.2024 15:23 Відповісти
цікаво, а бидлота з МоторШиш йому носить передачки ? )) чому не антімайданять, як свого часу на Фестивальній?? Чи бидло може майдинити, лише коли їх примусово звозять автобусами ??
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17.04.2024 15:25 Відповісти
носять - але не на часі "світитися"
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17.04.2024 15:31 Відповісти
І не здохне ця паскуда ,разом з цим колоборантом мавби бути і Кучма який віддав цьому виродку стратегічний обєкт ,та передав росії понад пятсот ракет та всю стратегічну авіацію.
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17.04.2024 15:30 Відповісти
Це падло ще не сидить. Чекають закінчення терміну давності.
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17.04.2024 16:49 Відповісти
Потримають трошки, і тихенько віддадуть, як Мертведчука. Бо розповість з чийого дозволу з 2020 постачав кацапам двигуни.
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17.04.2024 18:36 Відповісти
Чекають коли путлєр винесе вердикт арештанту? А потім через свою агентуру - єрмака/татарова доведе проросійським суддям, в українських судах, яке рішення ухвалити?
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18.04.2024 08:31 Відповісти
 
 