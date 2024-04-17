Суд залишив експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва під вартою ще на два місяці без права на заставу
12 квітня Солом’янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід колишньому президенту компанії "Мотор Січ" В’ячеславу Богуслаєву у вигляді тримання під вартою до 12 червня без права застави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне
Як розповів адвокат Волинець, Богуслаєв перебуватиме під вартою без права на заставу до 12 червня. Захист уже подав апеляцію на рішення.
Справа Богуслаєва
Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали правоохоронці.
В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.
За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.
Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.
Згодом Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ"
19 лютого суд залишив Богуслаєва під вартою до 18 квітня без права на заставу.
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З огляду на те, скількох і кого на прохання рускіх Зєлупа вже відпустив , вирогідність виходу на волю Богуслаєва залишається бути доволі високою. Ви ж бачите, скільки часу минуло, але вироку суду й досі немає. Себто, невинуватим Богуслаєв є.
Тим паче Зєлупа й Богуслаєв в одному колаборантському човні перебували - перший для рускіх Південь та Азовське море особисто розміновував, а другий рускім двигуни постачав, та псував їх, що б Україні не дісталися.
Всіх полонених на нього одного
У нього скіфського золота було більше, ніж в музеях України! Ворюга....
Пильнуймо Україну від привладних ригоАНАЛІВ!!