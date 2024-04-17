Близько 650 тис. чоловіків призовного віку виїхали незаконно з України від початку повномасштабної війни, - Politico
"Сплеск патріотизму", який був на початку війни, випарувався. Близько 650 000 чоловіків призовного віку змогли виїхати з України від початку повномасштабного вторгнення. Більшість із них зробили це незаконно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Видання зазначає, що "сплеск патріотизму", який був на початку війни, випарувався. Тепер українці масово ухиляються від призову.
"Два роки тому потяги, що прямували з України, перевозили майже виключно жінок, дітей і літніх людей, які шукали притулку. Тепер потяги на третину заповнені чоловіками, яким якимось чином вдалося отримати документи про виїзд", - йдеться у статті.
Крім того, наголошує видання, президент Володимир Зеленський і парламент "не наважуються призначати новий масовий призов".
На думку Politico, масштабна мобілізація не матиме підтримки серед населення. Видання пов’язує це з відсутністю належної допомоги від Заходу, що "допомагає Путіну вигравати війну".
"Захід не зміг запропонувати те, що необхідно, а це, своєю чергою, підриває бажання України робити те, що необхідно", - резюмує видання.
Будь ласка, зачекайте...
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І з початку виїжджали і ніхто не думав,що війна буде роки.Війна це страшна штука.В багатьох були і є родичі,друзі,знайомі,колеги і тд на війні.
Абсолютно точная оценка : эту провокаторскую парашу цитируют на всех рашистских форумах во во всех рашистских СМИ.
Откуда, нахрен, может знать какое-то частное говённое издание точную цифру "незаконно уехавших " 650 тыс. мужчин призывного возраста Откуда такая статистика? Никакое госучреждение не обладает такой статистикой.
І ще ця морда, типу, "президент" Зеленський щось там гундосить щодо західної допомоги.
Не дадуть.
Але то таке - міль'ярд туди, міль'ярд сюди
Тільки би в кишені зелених владних ворюг.
А сіромахи нехай воюють далі. Без мобілізації...
На "вибори" вчергове виставлять набір якихось "притул" і пройдисвітів різних мастей - і обирати знову буде нічого - або жулік, або шахрай....
Кто, когда, через какие пункты выезжал и кто их выпускал - не есть гостайной.
Поэтому всех погранцов, таможенников (причастных к этим схемам) увольняем с одновременным вручением боевых повесток и на фронт, всех до единого !!!
В первую очередь виноват тот, кто выпустил, а не тот, кто незаконно выехал...
Но у нас же преЗедент - "Янетряпка", поэтому рыбу, как всегда, начнут чистить с хвоста....
жінки та діти повинні тікати від війни, жінки та діти повинні зберегти свої життя.
припиніть цей недолугий розподіл на нібито героїв, які залишились в країні та тих, хто виїхав.
ті, хто залишився - не герої (кожен залишився через свої власні причини, й тих, хто залишився з ідейних міркувань дуже небагато).
ті, хто виїхав (в законний спосіб) - не зрадники й не другий сорт.
ті, хто виїхав в незаконний спосіб, як герої цієї статті - підараси.
ті, хто сприяв незаконному виїзду чи то отримавши хабар, чи то оформивши їм волонтерство чи дозвіл через "шлях" - злочинці.
Наприклад, жінка з дітьми виїхала за кордон бо її дім/квартиру/майно/машину.... спалили/розбомбили.
Ви пропонуєте їй другий раз це пережити в Чернігові чи в Сумах?
Знаю не одну сім'ю, які вже двічи втратили житло....
Целью стал авиазавод им. Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М
дарма вони так дескридитують преЗЕдента.
Зеленський закон про мобілізацію під себе готував, 18 травня він вступає в силу; 19-закінчується каденція Зеленського.
І вже о 8й ранку 20го він буде під дверима тцк! Під ручку з високомотивованим Рєзніковим та іншими однодумцями (особинами, у яких одна думка в голові- де б щось вкрасти? І побільше!)
Ну і звісно, ні один прикордонник не постраждав!
Зробили концтабір з України (це вам так ще вдхаркуватисб буде, і ще гірше на мобілізацію і армію вплине, ніж якби не закривали; я вже мовчу, щотв такій країні просто не захотять жити люди)
А следовательно ВСЕ, кто покинул страну - покинули её ЗАКОННО!
Я тут нещодавно у під'їзді бачив недопалки з пляшками з пивом.
Зеленський! Кулеба! **** ви мнє тут мусора накідалі?
На ютубчику почув гімн ухилянта.
Зеленський! Малюк! Какого х.я ютуб мнє показиваєт єто гавно?
Шановна дивна спільнота цензора, що вірить у ЗСУ. Розуміючи усю безперспективність діалогу, процитую телеграм Карася, чисто після роботи поки п'ю чай:
«Киев идёт по принципу провокации метода выжженной земли. На данный момент под мобилизацию на украине попадают те люди, которые не являются нам врагами. Это потенциальный наш человеческий ресурс. Тоже самое касается инфраструктуры. Выгодно нам уничтожать то, что потенциально наше? Нет. Но выхода иного нет. Вот в задачу Киева и входит не оставлять нам этого выхода, с которой он блестяще справляется. Минимакс классический. Воспринимать это как данность, неизбежность - да. Но радоваться по этому поводу, точно нет смысла. Наших тоже умрет больше.
Безусловно, победа всё перекроет и многое спишет. В итоге, всё, что должно отстроиться - отстроится. Живых будет больше чем погибших, и в человеческом ресурсе это перекроет все потери многократно. Мы в любом случае будем в хорошем плюсе, в случае бесспорной победы. Но, радоваться раньше этой победы, уже нет смысла.»
Звідки така інфа? Це що, більшість з них перетнула кордон поза пунктом пропуску (в що я абсолютно не вірю)?
Якщо ж ні, то звідки вони знають, законно чи ні? При перетину кордону західні митники не питають військовий квиток чи перевіряють є в чоловіка 3 неповнолітні дитини/інваліди на утриманні. Це їм взагалі до лампочки. Перевіряють, щоб не був в міжнародну розшуку, все. Тому це маніпулятивна стаття.