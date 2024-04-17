Близько 650 тис. чоловіків призовного віку виїхали незаконно з України від початку повномасштабної війни, - Politico

"Сплеск патріотизму", який був на початку війни, випарувався. Близько 650 000 чоловіків призовного віку змогли виїхати з України від початку повномасштабного вторгнення. Більшість із них зробили це незаконно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Видання зазначає, що "сплеск патріотизму", який був на початку війни, випарувався. Тепер українці масово ухиляються від призову.

"Два роки тому потяги, що прямували з України, перевозили майже виключно жінок, дітей і літніх людей, які шукали притулку. Тепер потяги на третину заповнені чоловіками, яким якимось чином вдалося отримати документи про виїзд", - йдеться у статті.

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Крім того, наголошує видання, президент Володимир Зеленський і парламент "не наважуються призначати новий масовий призов".

На думку Politico, масштабна мобілізація не матиме підтримки серед населення. Видання пов’язує це з відсутністю належної допомоги від Заходу, що "допомагає Путіну вигравати війну".

"Захід не зміг запропонувати те, що необхідно, а це, своєю чергою, підриває бажання України робити те, що необхідно", - резюмує видання.

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