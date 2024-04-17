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Новини Війна
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РФ ніколи не поверне Крим Україні та не піде з Донбасу, - прем’єр Словаччини Фіцо

роберт,фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив членам комітету парламенту у європейських справах, що Росія не поверне окуповані нею Крим та Донбас Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За його словами, визнання принципу територіальної цілісності у випадку України є лише теорією міжнародного права, і будь-який мир буде коштувати дорого, а росіяни виграють у військовому плані.

"З точки зору міжнародного права, кожен з нас визнає територіальну цілісність іншої країни, суверенітет, непорушність кордонів. Це гарна теорія міжнародного права. Але... росіяни ніколи не віддадуть Крим, ніколи не підуть з Донбасу та Луганська", - сказав Фіцо.

Читайте: РФ готується до масштабного наступу влітку на 4-х напрямках і може спробувати штурмувати Харків, - FT

Він також висловив думку, що Україна не має військового потенціалу та військової сили у протистоянні з РФ.

"У неї немає військового рішення та ніколи не буде. Буде лише на 100 тисяч більше загиблих з одного боку та з іншого. Єдине, що може допомогти, це якщо втрутиться НАТО, а це Третя світова війна", - вважає Фіцо.

Також читайте: Інтереси Словаччини будуть під загрозою, якщо Україна стане членом НАТО, - Фіцо

Він знову виступив за припинення військових дій в Україні та сказав, що учасники переговорів можуть запропонувати, наприклад, запровадження особливого статусу для контрольованих РФ районів Східної України, а згодом провести референдум щодо їхнього майбутнього.

"Ви можете малювати повітряні замки, але росіяни не збираються звідси йти, це їхнє", - наголосив він.

Автор: 

прогноз (1380) Словаччина (1096) Фіцо (200)


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Топ коментарі
+55
Завалив би свій свинячий хавальник,підар. Не піде, а винесуть вперед ногами.
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17.04.2024 15:46
+39
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17.04.2024 15:48
+24
Фіця ********** сосалка!
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17.04.2024 15:47
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шо то я плохо не понял - "вариант Российской империи без перехода в ссср."
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17.04.2024 16:57 Відповісти
РИ развалилась - а СССР не образовался. Чтобы область с областью воевали.
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17.04.2024 18:13 Відповісти
Мирний договір між московською та псковською губерніями обговорювали.
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17.04.2024 19:01 Відповісти
рф - это империя, тюрьма народов. Но сейчас у них случился потоп, возможно затопило ядерное оружие - наступил благоприятный момент для Украины забрать своё, но Украина не идёт в контрнаступление.
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17.04.2024 16:56 Відповісти
Про ГДР теж так казали в 1989 році
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17.04.2024 16:56 Відповісти
Ніхто ніколи , до обрання фіця, прем'єр - міністром , не називав його "членосос куйла", а тепер всі знають.що він ним став.Ніколи ,не кажи ніколи ,,,
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17.04.2024 16:57 Відповісти
ГУР атаковало завод в Татарстане, где производят самолеты Ту-22М и Ту-160М, - источники РБК-Украина в спецслужбе

Целью стал авиазавод им. Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М
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17.04.2024 16:58 Відповісти
Словацкій жопі слова не давали
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17.04.2024 17:00 Відповісти
Замість того, щоб усім світом боротися із ******** Гітлером деякі радіють, що цей Гітлер гадить Україні.

Але це закінчиться погано для всіх, хто так думає.
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17.04.2024 17:00 Відповісти
Мы на правильной стороне Истории , а они нет
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17.04.2024 17:03 Відповісти
поки нам від цього не легше....
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17.04.2024 23:11 Відповісти
❗️НАТО скликає засідання Ради Україна-НАТО за участю Зеленського-Столтенберга 19 квітня

На засіданні будуть обговорені поставки систем ППО та снарядів в Україну.
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17.04.2024 17:04 Відповісти
Физ. яйцо!
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17.04.2024 17:05 Відповісти
Атака на Джанкой: появились кадры уничтоженного российского ЗРК С-400 «Триумф».
Ракеты достали ее в районе военного аэродрома 39-го вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО (в/ч 46453) противника.

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17.04.2024 17:08 Відповісти
шо опять?
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17.04.2024 17:11 Відповісти
против ATACMS нет приема
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17.04.2024 17:10 Відповісти
Никогда, это конечно глупости, бо никто не знает что будет даже через неделю. Но так, как все складывается на сегодня, ни Крым ни Бамбас Украина вернуть не может. Воевать никто не хочет, ждут пока пойдет на фронт Кошовой, оружие хватает только на сдерживание кацапа, а он в это время укрепляет захваченные территории, подводит туда ж/дороги, выживает оставшееся проукраинском население и завозит свинопсов из Удмуртии и других дыр
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17.04.2024 17:18 Відповісти
Какой референдум? Все любители рашки, должны переехать в рашку.
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17.04.2024 17:20 Відповісти
Україна не питала думки раісі коли повернула Харківщину і Херсон.
Так само буде і з рештою рериторій.
Про думку Фіцо і говорити смішно.
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17.04.2024 17:26 Відповісти
Деякі країни реально зайві в ЄС і НАТО. Це не союзники, це криси,
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17.04.2024 17:27 Відповісти
завербованный фсб ***** такой же как орбан!
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17.04.2024 17:37 Відповісти
Ну тоді Угорщина поверне собі свою другу історичну столицю і не піде звідти нікуди - я про Братіславу а шо НАТО а НАТО буде висловлювати глибоку занепокоєність і подібне ( бо якшо міжнародні закони і договори ламаються і ніхто не хоче їх ремонтувать навіть простою оплатою послуг ремонтника таке може статися - ну і не буде НАТО нападати на НАТО ).
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17.04.2024 17:52 Відповісти
Ага, а фіцо буде житти вічно.
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17.04.2024 18:00 Відповісти
Часи змінюються, держави також. ***** і його *************, їбануті імперці - не вічні. Виздихають, як мамонти, а там все залежить від розумної політики.
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17.04.2024 18:06 Відповісти
Чому найбільш патріотично налаштовані - то люди з бронню?
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17.04.2024 18:14 Відповісти
Найбільш патріотично налаштовані - то люди в броніках, а не з бронню.
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17.04.2024 18:42 Відповісти
Хто тільки не володів Кримом, починаючи від скіфів та еллінів з грецьких полісів і до Османської та Росіської імперій. І де вони зараз? Отак буде і з кацапським володаруванням.
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17.04.2024 18:24 Відповісти
Щоб ти звизділо, коли б мадяри забрали ваші території, які вони колись окупували, а тепер вважають ісконно мадярськімі?
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17.04.2024 18:34 Відповісти
Звісно не віддасть! Вони або втечуть,або будуть знищені.
Вони віддавати і те що захопили в перший тиждень повномасштабної не збиралися.
Нагадаю історію. Подивіться на карту Райху 1942 року,і скажить які територіі вони збиралися віддавати від "1000 річного Райху"?
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17.04.2024 18:35 Відповісти
Є три варіанти повернути Україні Крим:
1. НАТО вступає в ядерну війну з рф.
2. Ліберальна революція в рф.
3. На рф падає який-небудь"Челябінський астероїд".
4. Добрі інопланетяни знищують рф.
На мій погляд найбільш вірогідні варіанти 3 і 4.
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17.04.2024 18:55 Відповісти
Росія ніколи не піде з Криму - так не піде, вона там поляже у землю. Не в перший раз.
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17.04.2024 19:01 Відповісти
О! Знову ця потвора виповзла!
Не відволікайся від відсмоктування, дятле!
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17.04.2024 19:11 Відповісти
Фіцо, вийми х*й путіна з рота. Ти ж наче в ЄС
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17.04.2024 19:20 Відповісти
Параша и Нагорный Карабах говорила не оставит.москалi завжди *******
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17.04.2024 19:28 Відповісти
росіяни не збираються звідси йти, це їхнє"???

це каже премєр європейської країни?
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17.04.2024 23:14 Відповісти
це словацьке чучело вже *********
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18.04.2024 13:04 Відповісти
Гірше ніж Фіцо мене вибішує тільки підр сійярто
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10.06.2024 08:05 Відповісти
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