РФ ніколи не поверне Крим Україні та не піде з Донбасу, - прем’єр Словаччини Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив членам комітету парламенту у європейських справах, що Росія не поверне окуповані нею Крим та Донбас Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За його словами, визнання принципу територіальної цілісності у випадку України є лише теорією міжнародного права, і будь-який мир буде коштувати дорого, а росіяни виграють у військовому плані.

"З точки зору міжнародного права, кожен з нас визнає територіальну цілісність іншої країни, суверенітет, непорушність кордонів. Це гарна теорія міжнародного права. Але... росіяни ніколи не віддадуть Крим, ніколи не підуть з Донбасу та Луганська", - сказав Фіцо.

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Він також висловив думку, що Україна не має військового потенціалу та військової сили у протистоянні з РФ.

"У неї немає військового рішення та ніколи не буде. Буде лише на 100 тисяч більше загиблих з одного боку та з іншого. Єдине, що може допомогти, це якщо втрутиться НАТО, а це Третя світова війна", - вважає Фіцо.

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Він знову виступив за припинення військових дій в Україні та сказав, що учасники переговорів можуть запропонувати, наприклад, запровадження особливого статусу для контрольованих РФ районів Східної України, а згодом провести референдум щодо їхнього майбутнього.

"Ви можете малювати повітряні замки, але росіяни не збираються звідси йти, це їхнє", - наголосив він.