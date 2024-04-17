РФ ніколи не поверне Крим Україні та не піде з Донбасу, - прем’єр Словаччини Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив членам комітету парламенту у європейських справах, що Росія не поверне окуповані нею Крим та Донбас Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
За його словами, визнання принципу територіальної цілісності у випадку України є лише теорією міжнародного права, і будь-який мир буде коштувати дорого, а росіяни виграють у військовому плані.
"З точки зору міжнародного права, кожен з нас визнає територіальну цілісність іншої країни, суверенітет, непорушність кордонів. Це гарна теорія міжнародного права. Але... росіяни ніколи не віддадуть Крим, ніколи не підуть з Донбасу та Луганська", - сказав Фіцо.
Він також висловив думку, що Україна не має військового потенціалу та військової сили у протистоянні з РФ.
"У неї немає військового рішення та ніколи не буде. Буде лише на 100 тисяч більше загиблих з одного боку та з іншого. Єдине, що може допомогти, це якщо втрутиться НАТО, а це Третя світова війна", - вважає Фіцо.
Він знову виступив за припинення військових дій в Україні та сказав, що учасники переговорів можуть запропонувати, наприклад, запровадження особливого статусу для контрольованих РФ районів Східної України, а згодом провести референдум щодо їхнього майбутнього.
"Ви можете малювати повітряні замки, але росіяни не збираються звідси йти, це їхнє", - наголосив він.
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Але це закінчиться погано для всіх, хто так думає.
На засіданні будуть обговорені поставки систем ППО та снарядів в Україну.
Ракеты достали ее в районе военного аэродрома 39-го вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО (в/ч 46453) противника.
Так само буде і з рештою рериторій.
Про думку Фіцо і говорити смішно.
Вони віддавати і те що захопили в перший тиждень повномасштабної не збиралися.
Нагадаю історію. Подивіться на карту Райху 1942 року,і скажить які територіі вони збиралися віддавати від "1000 річного Райху"?
1. НАТО вступає в ядерну війну з рф.
2. Ліберальна революція в рф.
3. На рф падає який-небудь"Челябінський астероїд".
4. Добрі інопланетяни знищують рф.
На мій погляд найбільш вірогідні варіанти 3 і 4.
Не відволікайся від відсмоктування, дятле!
це каже премєр європейської країни?