Росіяни залучили понад тисячу підлітків, серед яких дитина з ТОТ, до виготовлення "шахедів", - Центр нацспротиву

Активісти групи "Кібер Спротив" передали Центру національного спротиву документи, які підтверджують залучення неповнолітніх цивільних осіб до виробництва зброї у Росії. Окупанти залучають підлітків до виробництва "шахедів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

Серед отриманих документів – списки зарахованих на навчання в "Алабуга Політєх" підлітків, їхні паспорти та згоди батьків. В нещодавньому розслідуванні активісти "Кібер Спротиву" оприлюднили документи, що підтверджують, що на території так званої особливої економічної зони "Алабуга" (респ. Татарстан) російський агресор локалізував виробництво іранських ударних БПЛА "Shaheed-136" ("Герань-2).

"Алабуга Політех" - освітній кластер на основі ОЕЗ "Алабуга". Його мета - підготовка майбутніх працівників військово-промислового комплексу.

Читайте також: РФ набирає на війну в Україну осіб із залежностями з Чечні, - Центр нацспротиву

Як видно з внутрішніх документів, потужність "Політеху" – 1300 студентів на рік. Завдяки активістам "Кібер Спротиву" ЦНС має базу з 1209 імен та телефонів студентів набору 2023 року. Це в своїй більшості неповнолітні особи, які з 9 по 11 клас проходять навчання і стажування.

670 студентів розподілені за проєктами АТ "Особлива економічна зона промислово-виробничого типу "Алабуга"" і проходять навчання та стажування за різними освітніми напрямами (від програмування до юриспруденції).

539 студентів розподілені за проєктом під назвою "човни". "Моторні човни" – це кодова назва виробництва російських БПЛА. Студенти задіяні за напрямами "електромонтаж", "аеронавігація", "промислове обладнання", "лабораторний та хімічний аналіз","промислова робототехніка", "числове програмне керування" тощо.

Читайте також: Росіяни проводять для сиріт у школах-інтернатах на окупованих територіях пропагандистські зустрічі зі співробітниками МВС РФ, - Центр нацспротиву

У ЦНС додають: "Особливий цинізм викликає той факт, що серед цього списку дітей ЦНС зафіксував одну дитину, що була вивезена росіянами з тимчасово окупованої території України. Це підтверджується українським номером телефону".