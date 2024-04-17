Страх Заходу перед ескалацією дасть Росії використовувати його у своїх інтересах, - Ландсбергіс
Захід дає Росії змогу використовувати свій страх перед ескалацією в інтересах Кремля.
Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав на позачерговій відеоконференції міністрів закордонних справ Європейського Союзу (ЄС), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LRT.
"Страх Заходу перед ескалацією ситуації шляхом надання ППО Україні дасть змогу Росії використати таку нерішучість у своїх інтересах", - заявив міністр.
Ландсбергіс заявив, що успіх спільних зусиль Ізраїлю та його союзників із захисту від ракет і безпілотників, запущених Іраном, повинен призвести до збільшення поставок засобів протиповітряної оборони (ППО) в Україну.
Міністр звернув увагу на наслідки зволікання Заходу з посиленням санкцій - за вихідні в бік Ізраїлю було запущено близько 300 балістичних і крилатих ракет і безпілотників "Шахед", а минулого тижня Росія запустила в напрямку України ще 180 таких самих дронів "Шахед", які Росія використовує в агресивній війні проти України.
Називаючи найближчі пріоритети, міністр наголосив на необхідності уникнути поширення конфлікту в регіоні, який "спричинив би катастрофічні наслідки не тільки для держав Близького Сходу, а й для України, яка продовжує захищатися від Росії".
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Пічалька...
Як що чесно, єдині, кого мені шкода - це країни Балтії. Це наші справжні друзі і хто як не вони знають, що таке рузкій лапоть або чобіт.
Не Захід має боятись ескалації, а Кремлівський карлик має здригатись в бункері при кожних словах західних лідерів. І поки політики це не зрозуміють, поки диктатури і будуть шантажувати нормальні країни.
Тому "демократії" здаються "на мілость пабєдітєля". При цьому достеменно знають, що то за "милість". Але з усіх сил женуть від себе думки про майбутнє.
Намагаються заспокоїти "демос": '"тисячолітня культура", "Толстоєвскій", "Кон-фу-цій", "Омар Хаям"...