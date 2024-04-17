Страх Заходу перед ескалацією дасть Росії використовувати його у своїх інтересах, - Ландсбергіс

Захід дає Росії змогу використовувати свій страх перед ескалацією в інтересах Кремля.

Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав на позачерговій відеоконференції міністрів закордонних справ Європейського Союзу (ЄС), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LRT.

"Страх Заходу перед ескалацією ситуації шляхом надання ППО Україні дасть змогу Росії використати таку нерішучість у своїх інтересах", - заявив міністр.

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Ландсбергіс заявив, що успіх спільних зусиль Ізраїлю та його союзників із захисту від ракет і безпілотників, запущених Іраном, повинен призвести до збільшення поставок засобів протиповітряної оборони (ППО) в Україну.

Міністр звернув увагу на наслідки зволікання Заходу з посиленням санкцій - за вихідні в бік Ізраїлю було запущено близько 300 балістичних і крилатих ракет і безпілотників "Шахед", а минулого тижня Росія запустила в напрямку України ще 180 таких самих дронів "Шахед", які Росія використовує в агресивній війні проти України.

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Називаючи найближчі пріоритети, міністр наголосив на необхідності уникнути поширення конфлікту в регіоні, який "спричинив би катастрофічні наслідки не тільки для держав Близького Сходу, а й для України, яка продовжує захищатися від Росії".