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Новини Війна
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Страх Заходу перед ескалацією дасть Росії використовувати його у своїх інтересах, - Ландсбергіс

ландсбергіс

Захід дає Росії змогу використовувати свій страх перед ескалацією в інтересах Кремля.

Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав на позачерговій відеоконференції міністрів закордонних справ Європейського Союзу (ЄС), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LRT.

"Страх Заходу перед ескалацією ситуації шляхом надання ППО Україні дасть змогу Росії використати таку нерішучість у своїх інтересах", - заявив міністр.

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Ландсбергіс заявив, що успіх спільних зусиль Ізраїлю та його союзників із захисту від ракет і безпілотників, запущених Іраном, повинен призвести до збільшення поставок засобів протиповітряної оборони (ППО) в Україну.

Міністр звернув увагу на наслідки зволікання Заходу з посиленням санкцій - за вихідні в бік Ізраїлю було запущено близько 300 балістичних і крилатих ракет і безпілотників "Шахед", а минулого тижня Росія запустила в напрямку України ще 180 таких самих дронів "Шахед", які Росія використовує в агресивній війні проти України.

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Називаючи найближчі пріоритети, міністр наголосив на необхідності уникнути поширення конфлікту в регіоні, який "спричинив би катастрофічні наслідки не тільки для держав Близького Сходу, а й для України, яка продовжує захищатися від Росії".

Автор: 

Ізраїль (1635) допомога (8284) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+4
Захід вже все показав *****, тому той кремлівський чорт має карт-бланш і мені такий Захід зовсім не шкода.

Як що чесно, єдині, кого мені шкода - це країни Балтії. Це наші справжні друзі і хто як не вони знають, що таке рузкій лапоть або чобіт.
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17.04.2024 16:32
+3
Та не дасть, а вже давно дав!!!
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17.04.2024 16:10
+2
Сразу на ум приходит ситуация когда собака увидев страх у своей жертвы всегда укусит. А если показать ей , что эта собака получит пилюлей , то и она поджав хвост убежит. Только вот все больше коллективный запад напоминает эту трусливую жертву, которая сама поджав хвост убежит.
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17.04.2024 16:31
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Та не дасть, а вже давно дав!!!
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17.04.2024 16:10 Відповісти
*уйло вже і використовує, щось не так як *уйло хоче то зразу ядрьоною бімбою погрожує. І це спрацьовує..
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17.04.2024 16:13 Відповісти
Сукупний Захід потайки мріє про перемогу *****.
Шо маємо - те маємо.
Пічалька...
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17.04.2024 16:18 Відповісти
Так уже - Остін сказав шо бити по НПЗ не по - пацанськи
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17.04.2024 16:24 Відповісти
Сразу на ум приходит ситуация когда собака увидев страх у своей жертвы всегда укусит. А если показать ей , что эта собака получит пилюлей , то и она поджав хвост убежит. Только вот все больше коллективный запад напоминает эту трусливую жертву, которая сама поджав хвост убежит.
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17.04.2024 16:31 Відповісти
Захід вже все показав *****, тому той кремлівський чорт має карт-бланш і мені такий Захід зовсім не шкода.

Як що чесно, єдині, кого мені шкода - це країни Балтії. Це наші справжні друзі і хто як не вони знають, що таке рузкій лапоть або чобіт.
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17.04.2024 16:32 Відповісти
Головна помилка західних політиків, це те, що вони віддали ініціативу в руки Путлєру. Щось поборсався нещодавно Макрон з відправкою військ, але...
Не Захід має боятись ескалації, а Кремлівський карлик має здригатись в бункері при кожних словах західних лідерів. І поки політики це не зрозуміють, поки диктатури і будуть шантажувати нормальні країни.
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17.04.2024 16:33 Відповісти
Нормальні країни - це "демократії". Вони не можуть воювати. Бо тоді буде гинути "демос".

Тому "демократії" здаються "на мілость пабєдітєля". При цьому достеменно знають, що то за "милість". Але з усіх сил женуть від себе думки про майбутнє.

Намагаються заспокоїти "демос": '"тисячолітня культура", "Толстоєвскій", "Кон-фу-цій", "Омар Хаям"...
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17.04.2024 17:07 Відповісти
Пан Ландсбергіс любить гучні заяви ,тільки про те що Литва відновила імпорт зерна з Росії нічого не каже, навірно не чув про це.
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17.04.2024 16:49 Відповісти
"бізнес внє палітікі"
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17.04.2024 17:00 Відповісти
Nekogda i nebylo zapreceno import s kacapni zerna.Tolko Litva sama vyracycajet zerna 5 raz bolse cem samoj nado.Jest ******** port vot ottuda zerno idiot dalse,tam kacapi arendovali,no zdes ona neostajiotsia,eto toze poka netu zapreta ot ES
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17.04.2024 18:49 Відповісти
Страх перед власним виборцем, у своїй масі боягузливим і дурним, і неможливість йому сказати: ти робитимеш так, бо я так вирішив.
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17.04.2024 17:03 Відповісти
Ніякого страху у запада немає:ЮСА,СНINAй,Ісраель і кремль-то братушкі.
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17.04.2024 17:59 Відповісти
Чуть ошибся литовский парень. Страх---понятие физиологическое, страшно когда гром или молния, или когда гадюку увидел близко. Или шторм 12 баллов, а до берега три дня ходу. А вот бздливость, бздошность иное. Это всегда идёт рядом с жадностью. Жалко и бздошно потерять еду вкусную, деньги потерять большие бздошно, жаба душит когда долго было тепло, но холод на пороге, а дрова рубать лень---газ то прёт дешёвый и много и давно, привыкли. А ведь лафа всегда кончается.
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17.04.2024 20:43 Відповісти
 
 