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Новини
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Глави МЗС країн G7 обговорять сьогодні підтримку української системи ППО, - The Guardian

g-7,велика,семи,група,сімка

Сьогодні, 17 квітня, міністри закордонних справ країн "Групи семи" порушать питання підтримки системи протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Як зазначив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, зустріч відбудеться сьогодні, 17 квітня, на Капрі.

"Міністри закордонних справ країн G7 обговорять підтримку української системи протиповітряної оборони на своїй зустрічі на Капрі в середу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба відвідає Італію для зустрічі з міністрами G7: Домовлятиметься про додаткові системи ППО

Автор: 

G-7 G7 (1032) ППО (3140) допомога і підтримка (1156)


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Топ коментарі
+1
Для політиків немає значення: обговорювати питання до чи після.
Головне - замість.
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17.04.2024 16:41
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Ви ліпше пишіть коли вони не будуть обговорювати
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17.04.2024 16:21 Відповісти
Якщо б вони замість дій займалися лише обговоренням атаки Ірану на Ізраїль, то не факт, що Ізраїль самостійно міг би витримати цю атаку
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17.04.2024 16:28 Відповісти
Для політиків немає значення: обговорювати питання до чи після.
Головне - замість.
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17.04.2024 16:41 Відповісти
немає

не має
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17.04.2024 16:43 Відповісти
дарма виправив на помилку
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17.04.2024 19:54 Відповісти
https://answiki.org.ua/1108-nemaye-ne-maye-pravopys.html
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17.04.2024 19:55 Відповісти
Ця сімка обговорить кількість жертв, яку Україна має заплатити за зброю, за ракети, за допомогу. І все це в окремих пакетах почергово. А ніхто трамп напише на чистому папері цифру, яка задовольнить світ. А Байден оголосить її, закриваючи саміт. Трясця, Україна стала розмінною монетою між демократією та терористами.
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17.04.2024 16:48 Відповісти
між двома імперіями
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17.04.2024 19:53 Відповісти
После каждой данной ракеты обсуждение , епь... Вчера Харьков , сегодня Чернигов, ежеминутно гибнут люди , спят с открытыми глазами, мечтая дожить до утра ...
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17.04.2024 17:59 Відповісти
ще тіко збираюця обговорювати.. ще один атракціон "розтягни котові.. фостік"
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17.04.2024 19:52 Відповісти
 
 