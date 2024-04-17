Глави МЗС країн G7 обговорять сьогодні підтримку української системи ППО, - The Guardian

Сьогодні, 17 квітня, міністри закордонних справ країн "Групи семи" порушать питання підтримки системи протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Як зазначив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, зустріч відбудеться сьогодні, 17 квітня, на Капрі.

"Міністри закордонних справ країн G7 обговорять підтримку української системи протиповітряної оборони на своїй зустрічі на Капрі в середу", - йдеться у повідомленні.

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