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Новини Війна
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Окупанти на третину зменшили кількість атак на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

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Війська РФ на третину зменшили кількість атак на Сході. За добу на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 19 атак, а на Новопавлівському - 20, тоді як за позаминулу добу було зафіксовано 33 та 30 боєзіткнень відповідно.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Арміюінформ.

"Фіксувалися спроби прорватися різними обхідними маршрутами на околиці міста Часів Яр. Всі спроби були відбиті", - розповів Волошин.

Він також зауважив, що ворог застосовує малі штурмові групи, часто на квадроциклах, які намагаються швидко висадити піхоту в окопи і повернутися за підкріпленням. Ситуація залишається складною, але контрольованою Силами оборони.

Також читайте: Ситуація на Східному напрямку складна, але контрольована. Найгарячішими залишаються Бахмутський та Авдіївський напрямки, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (334) бойові дії (3675) Бахмут (1559) Волошин Назар (101)


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вони з нагорного карабаху перекидають
техніку з чурками на фронт.
На відео нарахувала біля 20 одиниць
техніки - це нашим бійцям на 2 дні
роботи...А ще жахнули по заводу,де
виробляють ту...тепер ту - ту-ту
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17.04.2024 16:48 Відповісти
 
 