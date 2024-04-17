Окупанти на третину зменшили кількість атак на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

Війська РФ на третину зменшили кількість атак на Сході. За добу на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 19 атак, а на Новопавлівському - 20, тоді як за позаминулу добу було зафіксовано 33 та 30 боєзіткнень відповідно.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Арміюінформ.

"Фіксувалися спроби прорватися різними обхідними маршрутами на околиці міста Часів Яр. Всі спроби були відбиті", - розповів Волошин.

Він також зауважив, що ворог застосовує малі штурмові групи, часто на квадроциклах, які намагаються швидко висадити піхоту в окопи і повернутися за підкріпленням. Ситуація залишається складною, але контрольованою Силами оборони.

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