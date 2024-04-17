Окупанти на третину зменшили кількість атак на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, - ОСУВ "Хортиця"
Війська РФ на третину зменшили кількість атак на Сході. За добу на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 19 атак, а на Новопавлівському - 20, тоді як за позаминулу добу було зафіксовано 33 та 30 боєзіткнень відповідно.
Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Арміюінформ.
"Фіксувалися спроби прорватися різними обхідними маршрутами на околиці міста Часів Яр. Всі спроби були відбиті", - розповів Волошин.
Він також зауважив, що ворог застосовує малі штурмові групи, часто на квадроциклах, які намагаються швидко висадити піхоту в окопи і повернутися за підкріпленням. Ситуація залишається складною, але контрольованою Силами оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
техніку з чурками на фронт.
На відео нарахувала біля 20 одиниць
техніки - це нашим бійцям на 2 дні
роботи...А ще жахнули по заводу,де
виробляють ту...тепер ту - ту-ту