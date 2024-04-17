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Посол ЄС Матернова про удар РФ по Чернігову: Росія має заплатити за ці воєнні злочини

катерина,матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що Росія має заплатити за свої воєнні злочини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Матернова написала у соцмережі Х.

"Ще одна жахлива атака Росії, цього разу на центр Чернігова. Вже загинуло 14 невинних людей, постраждала цивільна інфраструктура. Люди досі перебувають під завалами. Росія має заплатити за ці воєнні злочини", - наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол ЄС Матернова відреагувала на атаку РФ: Україна зараз потребує додаткової підтримки, щоб урятувати життя

Ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста".

Відомо про 16 загиблих та понад 60 постраждалих.

Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".

Читайте також: Унаслідок ракетного удару РФ по Чернігову загинула 25-річна лейтенант поліції Аліна Миколаєць. ФОТО

Автор: 

обстріл (28183) Чернігів (786) Матернова (69)


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Топ коментарі
+5
з цих куколдів кацапи вже ржуть навіть не приховуючись..про що це вона.....
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17.04.2024 16:44
+4
Катаріна а в якій валюті росія має заплатити ?
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17.04.2024 16:38
+3
А що там в ООН? Стурбованість висловили? Чи це не Алабуга з виробництвом Шахедів, тому і не переймаються?
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17.04.2024 16:39
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Катаріна а в якій валюті росія має заплатити ?
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17.04.2024 16:38 Відповісти
А що там в ООН? Стурбованість висловили? Чи це не Алабуга з виробництвом Шахедів, тому і не переймаються?
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17.04.2024 16:39 Відповісти
Ані ще нє слишалі...
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17.04.2024 17:19 Відповісти
Платить вже півроку...в Конгресі.
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17.04.2024 16:39 Відповісти
з цих куколдів кацапи вже ржуть навіть не приховуючись..про що це вона.....
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17.04.2024 16:44 Відповісти
Росія має заплатити

Вона-то має чим платити.
А от чи стане?
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17.04.2024 16:45 Відповісти
Ніхто , мабуть ,після ось цієї жидівської американської куйні проти українського народу,Україні не буде нічого платити-https://censor.net/ua/news/3484735/******************************************************************************
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17.04.2024 16:47 Відповісти
Чим заплатить московія ? Нафтою, газом, алмазами чи ... українцями ?
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17.04.2024 16:50 Відповісти
Матерновій, з огляду на її вигляд, більше підходить: " Женщіна! А гдє ви такой хароший лук бралі?"
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17.04.2024 16:51 Відповісти
Ракетами платить майже кожен день
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17.04.2024 16:55 Відповісти
В ответ на подобную констатацию что должна заплатить---охота спросить, а чем именно, деньгами может быть? А если нет, то чем? Пусть в кацапию съездит и спросит и решит. Подобного лицемерия как всё что мы выслушали за эти два года, да не было никогда в мире. Вот интересно бы подобное услыхать в 1943г во время разгара 2 мировой войны по части нацистов?! Что кому должен был гитлер заплатить!
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17.04.2024 21:03 Відповісти
Якщо за кожну стурбованість та "рішучу" заяву, давати Україні по долару, то вона вже б купила собі 10 петріотив.
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18.04.2024 02:32 Відповісти
 
 