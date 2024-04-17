Посол ЄС Матернова про удар РФ по Чернігову: Росія має заплатити за ці воєнні злочини

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що Росія має заплатити за свої воєнні злочини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Матернова написала у соцмережі Х.

"Ще одна жахлива атака Росії, цього разу на центр Чернігова. Вже загинуло 14 невинних людей, постраждала цивільна інфраструктура. Люди досі перебувають під завалами. Росія має заплатити за ці воєнні злочини", - наголосила вона.

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Ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста".

Відомо про 16 загиблих та понад 60 постраждалих.

Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".

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