Мінцифри передає для Сил оборони дві тисячі РЕБ ближньої дії, створених учасниками кластера Brave1. ФОТО

Держава вже закупила 2 тисячі засобів радіоелектронної боротьби, зокрема й "окопний" РЕБ, від учасників кластера Brave1, а Генштаб розподілив та передав частину Силам оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Мінцифри.

Зазначається, що РЕБ ближньої дії точково захищатиме позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації від російських FPV-дронів, дронів-скидачів та дронів-розвідників.

"Кошти на закупівлю 2 тисяч засобів РЕБ передала партія "Слуга народу". Парламентарі заощадили 180 мільйонів гривень зі щорічного державного фінансування й спрямували їх через UNITED24 на закупівлю РЕБ", - зазначили в Мінцифри.

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Завдяки системній роботі кластера оборонних розробок Brave1 в Україні продовжує активно розвиватися ринок РЕБ. Коли Brave1 розпочинав роботу у 2023 році, було близько 10 рішень РЕБ/РЕР. Зараз на платформі зареєстровано понад 100 розробок, а 9 з них уже кодифіковано за стандартами НАТО.

Щоб відкрити ринок РЕБ та створити умови для масштабування виробництва, вже адаптували законодавство під виробників:

розширили fast track для засобів РЕБ

спростили процедуру кодифікації

збільшили маржинальність для виробників до 25%

звільнили виробників від ПДВ та ввізного мита на комплектувальні частини

"Ціллю Brave1 залишається пошук і підтримка розробників, щоб технологічно посилити військових інноваціями на полі бою", - додали у відомстві.





