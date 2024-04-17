Мінцифри передає для Сил оборони дві тисячі РЕБ ближньої дії, створених учасниками кластера Brave1. ФОТО
Держава вже закупила 2 тисячі засобів радіоелектронної боротьби, зокрема й "окопний" РЕБ, від учасників кластера Brave1, а Генштаб розподілив та передав частину Силам оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Мінцифри.
Зазначається, що РЕБ ближньої дії точково захищатиме позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації від російських FPV-дронів, дронів-скидачів та дронів-розвідників.
"Кошти на закупівлю 2 тисяч засобів РЕБ передала партія "Слуга народу". Парламентарі заощадили 180 мільйонів гривень зі щорічного державного фінансування й спрямували їх через UNITED24 на закупівлю РЕБ", - зазначили в Мінцифри.
Завдяки системній роботі кластера оборонних розробок Brave1 в Україні продовжує активно розвиватися ринок РЕБ. Коли Brave1 розпочинав роботу у 2023 році, було близько 10 рішень РЕБ/РЕР. Зараз на платформі зареєстровано понад 100 розробок, а 9 з них уже кодифіковано за стандартами НАТО.
Щоб відкрити ринок РЕБ та створити умови для масштабування виробництва, вже адаптували законодавство під виробників:
- розширили fast track для засобів РЕБ
- спростили процедуру кодифікації
- збільшили маржинальність для виробників до 25%
- звільнили виробників від ПДВ та ввізного мита на комплектувальні частини
"Ціллю Brave1 залишається пошук і підтримка розробників, щоб технологічно посилити військових інноваціями на полі бою", - додали у відомстві.
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передала 2,000 і сцить в очі виборця ротом "фьйодарава.
кончені ПРяться на крові...
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Тьху, гидота!
Дешеві показушники "заощадили" на дрібницях, а розікрали мільярди.
Про збір там не "написано".
Я не шукаю того чого там не написано.
В мене є варіанти та їхня імовірність.
Недавно донатив на РЕБ для військових, де служить чоловік моєї колеги. Так називалась сума приблизно 1000$, тобто приблизно 40 000 грн.
У "слуг" вартість одного РЕБ становить 90 000 грн.
Не кажи гоп, поки не перестрибнеш….
Слава Україні!
і це ніби такий якийсь аукціон для стартаперів, а виявляється (коли в мене виникло питання, а хто башляє), то типу СН скинулись...
як там по класику "кручу-верчу, ****"?
Не щоб все прозоро відбувалось, тро тре на кожному кроці ноухау вигадувати й закодувати та й зашифрувати, щоб ніуя не зрозуміло було -- але виглядало ПОТУЖНО!