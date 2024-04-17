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Новини
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Мінцифри передає для Сил оборони дві тисячі РЕБ ближньої дії, створених учасниками кластера Brave1. ФОТО

реб

Держава вже закупила 2 тисячі засобів радіоелектронної боротьби, зокрема й "окопний" РЕБ, від учасників кластера Brave1, а Генштаб розподілив та передав частину Силам оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Мінцифри.

Зазначається, що РЕБ ближньої дії точково захищатиме позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації від російських FPV-дронів, дронів-скидачів та дронів-розвідників.

"Кошти на закупівлю 2 тисяч засобів РЕБ передала партія "Слуга народу". Парламентарі заощадили 180 мільйонів гривень зі щорічного державного фінансування й спрямували їх через UNITED24 на закупівлю РЕБ", - зазначили в Мінцифри.

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Завдяки системній роботі кластера оборонних розробок Brave1 в Україні продовжує активно розвиватися ринок РЕБ. Коли Brave1 розпочинав роботу у 2023 році, було близько 10 рішень РЕБ/РЕР. Зараз на платформі зареєстровано понад 100 розробок, а 9 з них уже кодифіковано за стандартами НАТО.

Щоб відкрити ринок РЕБ та створити умови для масштабування виробництва, вже адаптували законодавство під виробників:

  • розширили fast track для засобів РЕБ
  •  спростили процедуру кодифікації
  • збільшили маржинальність для виробників до 25%
  • звільнили виробників від ПДВ та ввізного мита на комплектувальні частини

"Ціллю Brave1 залишається пошук і підтримка розробників, щоб технологічно посилити військових інноваціями на полі бою", - додали у відомстві.

РЕБ

Автор: 

Мінцифри (1177) BRAVE1 (23) РЕБ (148)


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Топ коментарі
+5
зєШОБЛА за два роки мала надати ЗСУ 2,000,000 дронів.
передала 2,000 і сцить в очі виборця ротом "фьйодарава.
кончені ПРяться на крові...
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17.04.2024 16:54
+3
Про які вобори йде мова ? Хто їх вже оголосив ? дЄрмак чи зеленСКИЙ ? Щось не чув від цих небритих пик ані слова.
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17.04.2024 16:55
+3
"Кошти на закупівлю 2 тисяч засобів РЕБ передала партія "Слуга народу". Парламентарі заощадили 180 мільйонів гривень зі щорічного державного фінансування й спрямували їх через UNITED24 на закупівлю РЕБ", - зазначили в Мінцифри.
-------
Тьху, гидота!
Дешеві показушники "заощадили" на дрібницях, а розікрали мільярди.
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17.04.2024 17:00
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Оце діло а то кажуть шо ледве не над кожним солдатом ворожии мавік висить
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17.04.2024 16:48 Відповісти
Добре ...як шо СН дали , це така предвиборча компанія🤡 почалася ...голосуй ТЕ за ЗЕ ?
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17.04.2024 16:54 Відповісти
Про які вобори йде мова ? Хто їх вже оголосив ? дЄрмак чи зеленСКИЙ ? Щось не чув від цих небритих пик ані слова.
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17.04.2024 16:55 Відповісти
Та да ,це я на всяк випадок ,думки матерілізую...
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17.04.2024 18:02 Відповісти
Їх прийняв Міноборони ? Вони не будуть як ті шоломи, яких з рогатки пробити можна було ? Чисто для ... показухи. Бо наша влада займає перше місце після кацапів ... по замилюванню очей народу. ЧЕКАЄМО на відгуки наших героїчних воїнів. Тому не треба волати Осанна! передчасно.
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17.04.2024 16:54 Відповісти
зєШОБЛА за два роки мала надати ЗСУ 2,000,000 дронів.
передала 2,000 і сцить в очі виборця ротом "фьйодарава.
кончені ПРяться на крові...
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17.04.2024 16:54 Відповісти
А чим займається наше мін оборони, МВС, мінстратегпром, міністерство промисловості, укроборонпром і тд, якщо вже навіть ці щось роблять?...
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17.04.2024 16:58 Відповісти
до цього "кластеру" ніби дотичне і МО, так на вікі понаписували...
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17.04.2024 19:33 Відповісти
Є пропозиція. Міністр Мінцифри має особисто на фронті випробувати ці РЕБ. Проти дронів - камікадзе кацапів. Бо зараз почнеться. Тисячі дронів передали, мільйон рушниць виготовили, мільярд снарядів знайшли в.... Гуляй полі.
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17.04.2024 16:59 Відповісти
"Кошти на закупівлю 2 тисяч засобів РЕБ передала партія "Слуга народу". Парламентарі заощадили 180 мільйонів гривень зі щорічного державного фінансування й спрямували їх через UNITED24 на закупівлю РЕБ", - зазначили в Мінцифри.
-------
Тьху, гидота!
Дешеві показушники "заощадили" на дрібницях, а розікрали мільярди.
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17.04.2024 17:00 Відповісти
Я не вірю що " сн" зібрала гроші, це зробив народ і набагато більше, та ця шобла вирішила що якусь суму перепишуть від них, ні хто не помітить!!! Хтось чув що ця недопартія оголошувала якійсь збір??? Я ні!!!
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17.04.2024 18:59 Відповісти
Там й не написано що вони збирали кошти, там про "зекономлені на державному фінансуванні партії"...
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17.04.2024 19:04 Відповісти
"зекономлені"
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17.04.2024 19:34 Відповісти
І ти в це віриш??? Сумніваюсь!!!
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17.04.2024 21:48 Відповісти
В що саме я "вірю"? Я про віру нічого не писав.
Про збір там не "написано".
Я не шукаю того чого там не написано.
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17.04.2024 23:32 Відповісти
Я таке поняття, між строк треба читати!!! Ти весь час коментуєш що написано.......!!!
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18.04.2024 00:28 Відповісти
Поміж строк читати? Дякую, я якось без галюцинацій обійдуся, і без "вірю не вірю" впораюся.
В мене є варіанти та їхня імовірність.
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18.04.2024 00:37 Відповісти
Якщо ці кошти можна було заощадити, то чому їх відразу і набагато раніше не виділили на потреби ЗСУ?
Недавно донатив на РЕБ для військових, де служить чоловік моєї колеги. Так називалась сума приблизно 1000$, тобто приблизно 40 000 грн.
У "слуг" вартість одного РЕБ становить 90 000 грн.
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17.04.2024 17:03 Відповісти
Головне, щоб УЖЕ БУЛИ ці системи на фронті!! Шмигаль з верещучкою у курсі, як з Півднем України…

Не кажи гоп, поки не перестрибнеш….
Слава Україні!
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17.04.2024 17:12 Відповісти
чомусь нікому не подобаються 2000 РЕБ на фронті ближньої дії ((..., а мені подобається...
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17.04.2024 17:14 Відповісти
такі вумні слова.. якісь "кластери" (то ж не клістрони, ні ? )
і це ніби такий якийсь аукціон для стартаперів, а виявляється (коли в мене виникло питання, а хто башляє), то типу СН скинулись...
як там по класику "кручу-верчу, ****"?
Не щоб все прозоро відбувалось, тро тре на кожному кроці ноухау вигадувати й закодувати та й зашифрувати, щоб ніуя не зрозуміло було -- але виглядало ПОТУЖНО!
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17.04.2024 19:31 Відповісти
Ці РЕБи вони мабуть збирали пів року, тобто вдень кілка десятків.. замість того щоб кожен день ці кілька десятків видавати на фронт щоб берегти людей і техніку, вони їх збирадли для піару, немає слів...
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18.04.2024 01:15 Відповісти
 
 