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Російські хакери через месенджери намагаються отримати доступ до комп’ютерів та телефонів військовослужбовців, - Держспецзв’язку

хакер,шахраї,хакери

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про підвищену активність угруповання UAC-0184, яке намагається отримати доступ до комп’ютерів військовослужбовців ЗСУ з метою викрадення документів та даних месенджерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.

Зловмисники використовують популярні месенджери, соціальні мережі та інші платформи для знайомств та спілкування з метою розповсюдження шкідливих програм. Їхні методи включають:

  • cупровідні повідомлення-приманки: наприклад, про відкриття виконавчого провадження/кримінальної справи; відео бойових дій; запит на знайомство тощо;
  • файли (архіви) з проханням допомогти у їхньому відкритті/обробці.

Хакери застосовують такі шкідливі програми, в тому числі для викрадення та вивантаження даних з комп'ютера, зокрема повідомлень і контактних даних месенджера Signal, який є доволі популярним серед військових.

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Як зазначають у Держспецзв’язку, будь-яка необачна онлайн-активність військовослужбовця (наприклад, публікація фото у військовій формі) полегшує зловмисникам визначення пріоритетних цілей для атак.

Автор: 

хакер (1345) соціальні мережі (1182) Держспецзв'язок (349) кібербезпека (1161)


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А чому їм, отим хєкєрам, не зателефонувати до отих з ВРУ їздунів до прутіна, чи безумної з катлєтою, аналТАБУ..?? Там теж очікували на парад… за три дні!! Навіть не запарювали МІВІНИ у підвалі, шуфрич підтвердити може, хоть і переховує його ОПУ !!
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17.04.2024 17:33 Відповісти
 
 