Російські хакери через месенджери намагаються отримати доступ до комп’ютерів та телефонів військовослужбовців, - Держспецзв’язку

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про підвищену активність угруповання UAC-0184, яке намагається отримати доступ до комп’ютерів військовослужбовців ЗСУ з метою викрадення документів та даних месенджерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.

Зловмисники використовують популярні месенджери, соціальні мережі та інші платформи для знайомств та спілкування з метою розповсюдження шкідливих програм. Їхні методи включають:

cупровідні повідомлення-приманки: наприклад, про відкриття виконавчого провадження/кримінальної справи; відео бойових дій; запит на знайомство тощо;

файли (архіви) з проханням допомогти у їхньому відкритті/обробці.

Хакери застосовують такі шкідливі програми, в тому числі для викрадення та вивантаження даних з комп'ютера, зокрема повідомлень і контактних даних месенджера Signal, який є доволі популярним серед військових.

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Як зазначають у Держспецзв’язку, будь-яка необачна онлайн-активність військовослужбовця (наприклад, публікація фото у військовій формі) полегшує зловмисникам визначення пріоритетних цілей для атак.