Винищувачі F-16 значно посилять протиповітряну оборону України. Вони є складовою загальної системи ППО, - Повітряні сили

Україна очікує на сучасні винищувачі F-16, оскільки вони значно посилять протиповітряну оборону країни. Така авіація є складовою загальної системи ППО.

Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш в інтерв'ю "Фокус", передає Цензор.НЕТ.

"Ми нещодавно бачили атаку Іраном Ізраїля, як ефективно відпрацювала ППО союзників, яким вдалося знищити досить велику частину ракет, завдяки авіації. Тому не можна говорити, що літаки не вплинуть на перебіг бойових дій. Це значно посилить наші спроможності на полі бою та не тільки дозволить протистояти повітряним загрозам ворога, але й полегшить роботу наших піхотних підрозділів й морської компоненти. Але звісно, все залежить не тільки від F-16, а від типу блоку та радару, а також озброєння, оскільки літак є носієм ракет", - заявив він.

За його словами, цього року перебіг війни можуть змінити, крім F-16, і системи ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили роблять максимум із тими засобами, які в них є, - Євлаш

Євлаш зазначив, що зараз Україні потрібні системи ППО малої, середньої та великої дальності, оскільки кожен вид "відповідає за вирішення повітряних загроз та ефективне протистояння цілям ворога".

"Також важливим залишається розвиток аеродромів для застосування F-16. Ми розуміємо, що в жодній країні світу не вистачає систем ППО, щоб повністю прикрити нашу територію. Літаки є складовою ППО, які можуть застосовуватися і доповнювати наземні стаціонарні системи", - наголосив речник ПС.

Також Євлаш зауважив, що питання щодо модернізації F-16 перед тим, як їх отримає Україна, вирішується на "Рамштайні". За його словами, партнери також заявили, що передаватимуть ЗСУ літаки-донори.

"Це нормальна світова практика, коли країні відправляють літаки, з яких можна отримати певні деталі, оптимізувати, замінити запчастини", - додав речник.

Читайте також: Україна отримає від Норвегії F-16 із найновішим озброєнням. Це посилить її потенціал для ударів за лінією фронту, - глава МЗС Ейде

Постачання винищувачів Gripen

Він зауважив, що наразі йдуть переговори щодо постачання винищувачів Gripen, проте українська система більш розрахована на F-16.

"Gripen могли б доповнити наш повітряний парк і допомогти боротися з повітряними загрозами, але F-16 більш поширений літак у світі. Таких винищувачів багато у наших партнерів. Щодо перешкод, цим займається політико-дипломатичний корпус", - наголосив Євлаш.

Він зазначив, що наразі Повітряні Сили України мають більше бойових літаків, ніж на початку повномасштабної війни, адже країни-партнери, які мали на озброєнні Су-27, Міг-29 передавали їх нашій державі.

Це займало менш часу на підготовку наших пілотів, та не потребувало додаткової інфраструктури та обладнання, внаслідок існування наших мобільних станцій, які в полі ремонтують та надають літакам друге дихання. Крім того, від початку російсько-української війни у 2014 році, шляхом виділених державою матеріально-технічних засобів і коштів, ми поступово відновлювали нашу авіацію. Внаслідок сукупності цих факторів, нам вдалося примножити авіаційний парк, але ми прагнемо до повного переозброєння, оскільки прямуємо в НАТО, а основний літак там F-16. Щонайменш, нам потрібно 150 таких машин, які допомогли б вирішити завдання в повітряному просторі", - додав Євлаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі Україна потребує щонайменше 150 літаків зразка НАТО. Основа - це F-16, - Повітряні сили