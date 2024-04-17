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Винищувачі F-16 значно посилять протиповітряну оборону України. Вони є складовою загальної системи ППО, - Повітряні сили

f-16

Україна очікує на сучасні винищувачі F-16, оскільки вони значно посилять протиповітряну оборону країни. Така авіація є складовою загальної системи ППО.

Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш в інтерв'ю "Фокус", передає Цензор.НЕТ.

"Ми нещодавно бачили атаку Іраном Ізраїля, як ефективно відпрацювала ППО союзників, яким вдалося знищити досить велику частину ракет, завдяки авіації. Тому не можна говорити, що літаки не вплинуть на перебіг бойових дій. Це значно посилить наші спроможності на полі бою та не тільки дозволить протистояти повітряним загрозам ворога, але й полегшить роботу наших піхотних підрозділів й морської компоненти. Але звісно, все залежить не тільки від F-16, а від типу блоку та радару, а також озброєння, оскільки літак є носієм ракет", - заявив він.

За його словами, цього року перебіг війни можуть змінити, крім F-16, і системи ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили роблять максимум із тими засобами, які в них є, - Євлаш

Євлаш зазначив, що зараз Україні потрібні системи ППО малої, середньої та великої дальності, оскільки кожен вид "відповідає за вирішення повітряних загроз та ефективне протистояння цілям ворога".

"Також важливим залишається розвиток аеродромів для застосування F-16. Ми розуміємо, що в жодній країні світу не вистачає систем ППО, щоб повністю прикрити нашу територію. Літаки є складовою ППО, які можуть застосовуватися і доповнювати наземні стаціонарні системи", - наголосив речник ПС.

Також Євлаш зауважив, що питання щодо модернізації F-16 перед тим, як їх отримає Україна, вирішується на "Рамштайні". За його словами, партнери також заявили, що передаватимуть ЗСУ літаки-донори.

"Це нормальна світова практика, коли країні відправляють літаки, з яких можна отримати певні деталі, оптимізувати, замінити запчастини", - додав речник.

Читайте також: Україна отримає від Норвегії F-16 із найновішим озброєнням. Це посилить її потенціал для ударів за лінією фронту, - глава МЗС Ейде

Постачання винищувачів Gripen

Він зауважив, що наразі йдуть переговори щодо постачання винищувачів Gripen, проте українська система більш розрахована на F-16.

"Gripen могли б доповнити наш повітряний парк і допомогти боротися з повітряними загрозами, але F-16 більш поширений літак у світі. Таких винищувачів багато у наших партнерів. Щодо перешкод, цим займається політико-дипломатичний корпус", - наголосив Євлаш.

Він зазначив, що наразі Повітряні Сили України мають більше бойових літаків, ніж на початку повномасштабної війни, адже країни-партнери, які мали на озброєнні Су-27, Міг-29 передавали їх нашій державі.

Це займало менш часу на підготовку наших пілотів, та не потребувало додаткової інфраструктури та обладнання, внаслідок існування наших мобільних станцій, які в полі ремонтують та надають літакам друге дихання. Крім того, від початку російсько-української війни у 2014 році, шляхом виділених державою матеріально-технічних засобів і коштів, ми поступово відновлювали нашу авіацію. Внаслідок сукупності цих факторів, нам вдалося примножити авіаційний парк, але ми прагнемо до повного переозброєння, оскільки прямуємо в НАТО, а основний літак там F-16. Щонайменш, нам потрібно 150 таких машин, які допомогли б вирішити завдання в повітряному просторі", - додав Євлаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі Україна потребує щонайменше 150 літаків зразка НАТО. Основа - це F-16, - Повітряні сили

Автор: 

авіація (4113) Повітряні сили (2583) F16 F-16 (667) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+4
Ми це чуємо вже два роки.
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17.04.2024 17:17
+4
Коли, коли, коли??!!!
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17.04.2024 17:26
+4
Я не фахівець авіації. Але відчуваю, що Ізраїлю допомагали літаки (останнього блоку), які обладнані РЛС AN/APG-83 з активною фазовою решіткою. Сподіваюсь що нам не підсунуть "голландців" нижче серії 50 чи 52 ? Бо і з літаками може вийти ПШИК. А пілотів нам дуже шкода. Їх обмаль насправді.
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17.04.2024 17:32
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Скільки не повторюй "халва", а в роті солодше не буде
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17.04.2024 17:14 Відповісти
Доречі, цього євлаша треба підвісити догори дригом на деякий час, щоб не відмовлявсь від винищувачів Gripen
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17.04.2024 17:19 Відповісти
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17.04.2024 17:14 Відповісти
Так навчають людей і дадуть літаки.
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17.04.2024 17:15 Відповісти
Звичайно, що Ф16 посилять наші сили. Тілько коли ж їх дадуть, а то все мріємо. А потім читаємо: Данія продає Аргентині ті Ф16, які обіцяла передати Україні.
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17.04.2024 17:15 Відповісти
Ми це чуємо вже два роки.
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17.04.2024 17:17 Відповісти
Колись був серіал каламбур , там була рубрика "крутое пике" 227 серія, нагадує щось подібне. Дадуть коли рак на горі свисне.
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17.04.2024 17:26 Відповісти
***** знає,.......
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17.04.2024 17:33 Відповісти
Коли, коли, коли??!!!
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17.04.2024 17:26 Відповісти
Посилять - казав Залужнии 200 Ф 16 і рашка почне сцятися
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17.04.2024 17:27 Відповісти
Я не фахівець авіації. Але відчуваю, що Ізраїлю допомагали літаки (останнього блоку), які обладнані РЛС AN/APG-83 з активною фазовою решіткою. Сподіваюсь що нам не підсунуть "голландців" нижче серії 50 чи 52 ? Бо і з літаками може вийти ПШИК. А пілотів нам дуже шкода. Їх обмаль насправді.
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17.04.2024 17:32 Відповісти
Якраз такі і підсунуть, навіть не сумнівайтеся
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17.04.2024 17:39 Відповісти
Євлаш - "рожденньІй ползать летать не может" В піхоту......
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17.04.2024 17:32 Відповісти
і як це вони посилять, якшо їх нема і не буде???
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17.04.2024 18:09 Відповісти
або нам їх дадуть, коли України не стане
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17.04.2024 18:11 Відповісти
Если поверить обещаниям то уже как три месяца F-16 должны были летать над Украиной. Боюсь что будет как с обещанными танками. Пока дали танки то они уже нахрен не нужны так как рашисты успели провести мобилизацию, укрепили оборону и под землей целые города вырыли.
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17.04.2024 18:10 Відповісти
які це вони "*******"??? це ераплан класу міг-21
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17.04.2024 18:13 Відповісти
літак часів в'єтнамської війни. Вже 20 років як списаний в сша.
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17.04.2024 18:16 Відповісти
Скільки не кажи "халва", в роті солодше не стане. Де ті міфічні F-16?
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17.04.2024 18:44 Відповісти
Не кажіть дурниці, США не дадуть літаки, кістками ляжуть але не дадуть. Потрібно шукати щось інше, міражі чи шведські гріпфени.
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17.04.2024 19:47 Відповісти
шоб дали літаки повина бути потужна ППО ...
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17.04.2024 21:32 Відповісти
 
 