Ціна перемоги Росії буде для ЄС набагато вищою за витрати на допомогу Україні, - фон дер Ляєн

Євросоюз має продовжувати підтримувати Україну, оскільки ціна перемоги Росії, ціна небезпеки, яку вона може принести для Європи, є набагато вищою за будь-які витрати на допомогу Україні.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Здійснення спільного кроку в обороні не буде простим. Це вимагатиме від Європи нового оборонного мислення, починаючи від країн-членів і до інституцій, до промисловості, до інвесторів. Це потребуватиме політичної та моральної мужності стояти поряд з Україною на європейській землі так довго, як буде необхідним. Тому що ціна небезпеки, ціна російської перемоги може бути набагато вищою за будь-які заощадження, які ми можемо зробити зараз", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, у сучасному світі, в якому вирують чисельні конфлікти та загрози, Європа має готуватися до власного захисту, оскільки ціна її неготовності відповідати на такі виклики може виявитися набагато вищою, ніж Європа може собі дозволити.

"Саме тому прийшов час для Європи зробити цей крок вперед у посиленні оборони й безпеки", - зазначила президентка Єврокомісії.

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