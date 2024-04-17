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Ціна перемоги Росії буде для ЄС набагато вищою за витрати на допомогу Україні, - фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Євросоюз має продовжувати підтримувати Україну, оскільки ціна перемоги Росії, ціна небезпеки, яку вона може принести для Європи, є набагато вищою за будь-які витрати на допомогу Україні.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Здійснення спільного кроку в обороні не буде простим. Це вимагатиме від Європи нового оборонного мислення, починаючи від країн-членів і до інституцій, до промисловості, до інвесторів. Це потребуватиме політичної та моральної мужності стояти поряд з Україною на європейській землі так довго, як буде необхідним. Тому що ціна небезпеки, ціна російської перемоги може бути набагато вищою за будь-які заощадження, які ми можемо зробити зараз", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, у сучасному світі, в якому вирують чисельні конфлікти та загрози, Європа має готуватися до власного захисту, оскільки ціна її неготовності відповідати на такі виклики може виявитися набагато вищою, ніж Європа може собі дозволити.

"Саме тому прийшов час для Європи зробити цей крок вперед у посиленні оборони й безпеки", - зазначила президентка Єврокомісії.

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Автор: 

Євросоюз (13310) фон дер Ляєн Урсула (761)


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17.04.2024 17:18 Відповісти
завжди і всюди, перемагає бабло!
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17.04.2024 17:34 Відповісти
В ЄС всі кажуть правильно і .. нічого не роблять. А ось трамп діє - він нічого вже пів року не дає ніякої допомоги.
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17.04.2024 17:50 Відповісти
Їх не так ціна лякає як ескалація.
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17.04.2024 17:53 Відповісти
Добре хоч хтось в Європі це розуміє! Вкотре переконуюсь-мудра жінка!
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17.04.2024 18:37 Відповісти
так то потім, а це зараз
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17.04.2024 20:05 Відповісти
краще корнішон в роті, ніж цукіні в дупі
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17.04.2024 20:06 Відповісти
чи то навпаки.. мо' їй цукіні лучче
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17.04.2024 20:08 Відповісти
 
 