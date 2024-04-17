Країни НАТО повинні надавати більше військової допомоги Україні, а не витрачати 2% ВВП на оборону, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу повинні віддавати пріоритет збільшенню військової допомоги Україні, а не виконанню власних планів щодо витрат на оборону.

Про це Столтенберг сказав на пресконференції в Брюсселі 17 квітня після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Генсек НАТО відзначив рішення Данії та Нідерландів виділити додаткову військову допомогу Україні, про яке ті оголосили в останні дні, а також чеську ініціативу з пошуку артилерійських снарядів.

"Але Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні", - наголосив Столтенберг.

Як приклад генсек НАТО навів Данію, яка передала Україні всі свої артилерійські системи, але водночас "має конкретні плани з їхнього поповнення".

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