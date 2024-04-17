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Країни НАТО повинні надавати більше військової допомоги Україні, а не витрачати 2% ВВП на оборону, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу повинні віддавати пріоритет збільшенню військової допомоги Україні, а не виконанню власних планів щодо витрат на оборону.

Про це Столтенберг сказав на пресконференції в Брюсселі 17 квітня після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Генсек НАТО відзначив рішення Данії та Нідерландів виділити додаткову військову допомогу Україні, про яке ті оголосили в останні дні, а також чеську ініціативу з пошуку артилерійських снарядів.

"Але Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні", - наголосив Столтенберг.

Як приклад генсек НАТО навів Данію, яка передала Україні всі свої артилерійські системи, але водночас "має конкретні плани з їхнього поповнення".

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Автор: 

НАТО (6403) Столтенберг Єнс (1595) допомога і підтримка (1156)


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17.04.2024 17:37 Відповісти
Вони мають витрачати більше на асфальт. Та купувати його в Беларусі.
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17.04.2024 17:39 Відповісти
враження шо ната та рамштайн займаються суходрочкою прокрастинацією
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17.04.2024 18:06 Відповісти
Вернувшиеся из Украины российские военные совершили более сотни убийств.
Это исторический рекорд.
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17.04.2024 19:26 Відповісти
https://youtu.be/fuzKLQFgc8U?si=-f9aE-pVS1duTDsL ...

Вряд національної єдності сьогодні вже запізно, каже Порошенко...
Поздно пить Боржомі...
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17.04.2024 19:56 Відповісти
https://youtu.be/5Vr3cSVehc8?si=yaLHfeTwlAonVIfl ...

Я вам ничего не должен, сказал Голобородько,,, це ви мне должны... миллиарды...сказал дЕрмак... метаморфозы...
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17.04.2024 20:02 Відповісти
 
 