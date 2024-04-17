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Новини Війна
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Довготермінові контракти та планування стануть важливим стимулом для активного розвитку ВПК України, - Бельбас

бельбас

Довготермінові контракти та планування стануть важливим стимулом для активного розвитку військово-промислового комплексу України.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, інформує Цензор.НЕТ.

"Планова закупівля, розтягнута у часі, з якимось авансуванням, фінансуванням цих проєктів, буде давати значно більший, кращий економічний ефект, ніж "мені треба на завтра", "давайте почекаємо, коли у вас буде на складі", - заявив він.

Бельбас констатував, що на даний момент, незважаючи на третій рік війни, замовники не планують довготерміново будь-які закупівлі, а хочуть сьогодні на завтра.

"У нас війна економік, війна бюджетів, війна на виснаження, ми маємо якраз планувати свій фінансовий ресурс, максимально ефективно використовувати його, максимально дбайливо до нього ставитися", - переконаний гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка".

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За його словами, "Українська бронетехніка" у разі довготермінового контрактування готова суттєво наростити виробництво продукції.

"Ми не просимо від держави ні перегляду вартості виробу, ні коштів на фінансування основних засобів, – мається на увазі на організацію виробничих потужностей, обладнання і таке інше. Ми готові в разі довготермінового контрактування значно збільшувати обсяг виробництва", - запевняє він, адже "довготермінові контракти дають можливість планувати, купувати виробничі засоби, обладнання для збільшення обсягів виробництва".

Автор: 

військово-промисловий комплекс (280) Бельбас (21) Українська бронетехніка (49)


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Топ коментарі
+4
Стануть, будуть, здобудуть, потужно покращать...
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17.04.2024 18:19
+3
Зелені ніби змагаються, хто красивіші поради дасть про світле майбутнє. І ні від кого ні одного звіту про те, "що ми зробили, і як тепер стало зашибісь не для нас, а для громадян".
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17.04.2024 18:23
+3
https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%81#1588 БЕ́ЛЬБАС «вайло, ледар»
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17.04.2024 18:38
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Стануть, будуть, здобудуть, потужно покращать...
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17.04.2024 18:19 Відповісти
https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%81#1588 БЕ́ЛЬБАС «вайло, ледар»
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17.04.2024 18:38 Відповісти
Балбєс...
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17.04.2024 18:57 Відповісти
І фейс відповідний
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17.04.2024 20:46 Відповісти
нема в України часу та довгих термінів. По моїм оцінкам - максимум півтора року.
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17.04.2024 18:19 Відповісти
*за моїми оцінками
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17.04.2024 18:21 Відповісти
у влади одна мета - нагребсти під кінець по максимуму і звалити в наперед підготовлені захищені бункери в країнах старої демократії
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17.04.2024 18:23 Відповісти
Зелені ніби змагаються, хто красивіші поради дасть про світле майбутнє. І ні від кого ні одного звіту про те, "що ми зробили, і як тепер стало зашибісь не для нас, а для громадян".
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17.04.2024 18:23 Відповісти
в його прізвищи переплутані літери
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17.04.2024 19:03 Відповісти
Обісцянки...
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17.04.2024 20:08 Відповісти
Щось цей балбес переплутав !
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17.04.2024 20:35 Відповісти
 
 