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Керівник ОП Єрмак увійшов до списку 100 найвпливовіших людей від Time, Зеленського там немає

єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак увійшов до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Єрмак став одним із найвпливовіших людей у категорії "Лідери". Крім нього, у списку Юлія Навальна, іранська активістка Наргес Мухаммаді, прем'єр-міністри Польщі та Італії Дональд Туск та Джорджа Меллоні, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом та інші.

Кілька слів про Єрмака написав для Time колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Визначальними першими кадрами варварського вторгнення Росії в Україну є зернисте відео, зняте президентом Володимиром Зеленським на вулицях Києва. Послання Зеленського, якого оточувала його команда, було чітким: керівництво України нікуди не збирається йти. Безпосередньо за ним тієї ночі стояв його видатний радник Андрій Єрмак - людина, яка відіграє центральну роль у забезпеченні роботи влади.

Після повномасштабного вторгнення він доніс послання Зеленського до світу, створивши міцну мережу друзів України від Заходу до Глобального Півдня, об’єднавши їх навколо питань від санкцій до довкілля.

Я був свідком цього на власні очі під час нашої роботи над гарантіями безпеки для України, яка призвела до низки двосторонніх угод із союзниками. Зараз наша робота зосереджена на вступі України в НАТО та ЄС", - написав Расмуссен.

Також читайте: Єрмака назвали "зеленим кардиналом", який керує замість Зеленського, не маючи повноважень за Конституцією

Автор: 

Зеленський (23659) рейтинг (1647) Єрмак Андрій (1366) Офіс Президента (2019)


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Топ коментарі
+101
Буратіні відверто натякають що не воно керує державою.
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17.04.2024 18:48
+59
Вова, увімкни ображенку нарешті. Ну хто - ти, а хто - єрмак?! Ти ж - не Лох?
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17.04.2024 18:49
+59
Взагалі то так і є, Зе дуууууже не любить, коли його хтось обскакує у рейтингах, навіть пес Патрон..... У борьбі з Ємраковщиною, Time зіграло мабуть саму значну роль. Запасаємось попкорном
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17.04.2024 18:49
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а зеленський це хто, нагадайте...
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17.04.2024 21:28 Відповісти
актор сцени...мілкий політичний діяч, пройдисвіт..... в ті часи коли був Залужний...Вікіпедія майбутнього
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17.04.2024 21:35 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

Я напишу те, що не ризикують написати українські "ЗМІ": Єрмак вибив, як м'яч у футболі за межі поля, Зеленського навіть вже тут. Ще трошки, і світові ЗМІ будуть питати: "А де той маленький, що навколо Єрмака завжи бігав?"
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17.04.2024 21:36 Відповісти
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17.04.2024 21:38 Відповісти
Ukrainian

@ukrainiansfirst

Ларочніки отримавши доступ до держбюджету оплачують лобістів, а лобісти роблять з ларьочніка "лідера нації"
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17.04.2024 21:48 Відповісти
Из этого списка большинство людей о которых никогда не слышал. Пару певиц знаю, пару политиков не первого дивизиона вроде Туска и Мелони, и конечно оппозиционеры несущие по всему миру свет западной демократии. Это не лига Зеленского, какие-то любители.
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17.04.2024 22:01 Відповісти
І цього ригофсбшного виродка Україна пережує та висере!
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18.04.2024 06:18 Відповісти
Тут рейтинг не відомих і популярних, а впливових.Тобто рейтинг режисерів, а не акторів, чи головних тренерів, а не футболістів. У рейтигу відомих і популяррих був би Зєлєнскій.
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18.04.2024 10:09 Відповісти
Time всіх покидьків публікує, той рік був путін
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17.04.2024 22:08 Відповісти
А хтось памятає що говорив Єрмак в перші дні війни ?,так я нагадаю його слова "путін сказав якщо не виконаємо вимог він знищить Україну " тобто він пропонував план капітуляції ,не дивно розмінування Чонгару і відведення військ від Криму та виведення бригади нац. гвардії з Гостомеля його рук справа ,хоч за всі провали і призначення несе відповідальність президент Зеленський.
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17.04.2024 22:13 Відповісти
Д'єрмак хрінпіду підмочує рейтинги-зєля взять!
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17.04.2024 22:29 Відповісти
Расмуссен не згадав слова "козирь"..., як більшість дотепників в коментарях *******.
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17.04.2024 22:54 Відповісти
ееее, стидаюсь запитати, а хто такий, отой, Зеленський?
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17.04.2024 22:58 Відповісти
7.62 офіс простих рішень для зєхряка і дєрмака.
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17.04.2024 23:21 Відповісти
Не можу це просто так залишити. Дєрьмак зробив із зєлєнского найвеличніше посміховисько! Просто всесвітньовідоме посміховисько. Посміховисько, відоме на увесь демократичний світ. І це знають кацапи. Тепер зєлєнскій буде юзаться в усіх кацапских пропогандонскіх помийках, як ,,президент України,яким підтирає жопу кремльовська консєрва Дєрьмак-Козирь""Це жах. Але - яка іронія
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17.04.2024 23:23 Відповісти
Ну чому "зробив"? Він таким і був з самого початку. Гідна людина, маючи небувалу підтримку виборців, монобільшість у парламенті могла б зробити для України набагато більше за попередників. А Посміховисько віддав усі свої президентські повноваження режисерові Єрмаку. Собі залишив лише оплески публіки.
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18.04.2024 11:53 Відповісти
Це результат відосиків Зеленського, який працює прессекретарем у Єрмака. Очевидно, так бачить ситуацію Time.
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17.04.2024 23:40 Відповісти
З 2021 року всюди пишу, що єрмак - це керівник офісу, в якому зеленський працює зіц-президентом. То може Тайм потрапив на очі один з моїх дописів?
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18.04.2024 00:12 Відповісти
Невідома та ніким не визнана людина стала впливовою.
Це вже дно?
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17.04.2024 23:42 Відповісти
Саме так - це дно
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17.04.2024 23:58 Відповісти
Дно - це можливість відштовхнутися і розпочати вспливати. А оскільки в Україні на найближчі роки виборів не передбачається, то це більше болотна трясина.
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18.04.2024 11:17 Відповісти
Ні. Це людинка козирна. 😊
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18.04.2024 10:11 Відповісти
Расмуссен добре заробив на Єрмаці Україні, як лобіст невідомо більше чиїх інтересів держави чи власних Єрмака. То звичайно він буде хвалити останнього, не помічаючи того, що ця людина в порушення Конституції присвоїла собі владні повноваження й використовує їх у приватних інтересах. Гроші не пахнуть.
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18.04.2024 00:11 Відповісти
Ларйочнік падло, мільони доларів з бюджету вбухав в свій піар на Заході.
Нафіга зайцю стоп кран😁
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18.04.2024 01:11 Відповісти
Мені дуже цікаво чому Порох весь час мовчить про це фсбшне одоробло Дєрмака, чи це не проблема для України
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18.04.2024 01:32 Відповісти
Проблема. І не персонально Єрмака, а всієї зеленої влади. Порох про це і говорить.
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18.04.2024 10:12 Відповісти
Пригадають що? Опозиційну діятьність? Волонтерство? Допомогу ЗСУ? Відновлення ППО над Києвом? Ні, не пригадають! Люди невдячні. Про Томос, безвіз вже забули.
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18.04.2024 12:02 Відповісти
не заздри, як би ти не шипіло, але не вартуватимеш і частки ним втіленого.
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18.04.2024 12:20 Відповісти
Порошенко не мовчить, як і його команда. Але де його можуть почути? Телемарафон його не транслює, телеканали Прямий, 5-й, Еспресо- позбавлені ліцензій на трансляцію без усяких пояснень На рішення суду про незаконність таких дій Нацрада і вухом не веде, бо їм Закон не указ, їм Подоляк начальник. Трансляцію УСІХ засідань Верховної Ради монобільшість відмінила. Заборонені канали ще можна подивитись в ютюбі, а засідання Ради- ніяк. Зелена трясовина в парламенті глушить все живе і конструктивне, як і повелів Єрмак.
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18.04.2024 12:10 Відповісти
Агент ,,козирь" Он вреден для Украины, чем половина армии **********.
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18.04.2024 04:35 Відповісти
Невже Зє-йло відправить Д-єрмака у далеку Чунга-чангу послом?
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18.04.2024 05:49 Відповісти
Нелох все таки лох?
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18.04.2024 07:53 Відповісти
Це ганьба для України.
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18.04.2024 08:06 Відповісти
Грьобаний сором
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18.04.2024 08:28 Відповісти
Зеленьський по за конкуренцією і по замовчуванню являється один із світових лідерів.
а те що до того списку попав і ще один українець це для мордера і його прихильників як кістка в горлянці. і чергова зрада зрадна
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18.04.2024 08:43 Відповісти
Сперечатись не буду: кому і свиня- наречена. І Гітлер був одним із свтових лідерів. Про його впливовість годі й казати. І путін також надзвичайно впливовий у світі керівник величезної країни. Питання лише з яким знаком ця впливовість :"+" чи "-" ?
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18.04.2024 13:29 Відповісти
Кортше кажучи , хочете допомоги Меняйте владу
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18.04.2024 08:54 Відповісти
саме змінюйте, Якове!
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18.04.2024 13:20 Відповісти
Так Зеленський же найвеличніший лідор, а це вже окрема категорія.
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18.04.2024 09:17 Відповісти
По мнению Шапошникова, ермак тупо купил у Расмуссменса рейтинг https://youtu.be/GQ4B6wzEHE4?si=gdeP5CCHP38d7djL
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18.04.2024 09:38 Відповісти
Він дістав лист рейтингу через своїх призначенців.
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18.04.2024 11:37 Відповісти
Вибачте, це лютий *******
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18.04.2024 09:53 Відповісти
Якщо вже тайм це пише то це вже ні для кого не секрет на Заході
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18.04.2024 09:58 Відповісти
Расмуссена для себе придбати то так... кишенькові трати ( та ви на таку котлєту, як Расмуссен хоче нещасних наших пенсіонерів могли років 500 отримувати ))).
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18.04.2024 10:13 Відповісти
Таки лох і тряпка
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18.04.2024 10:32 Відповісти
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18.04.2024 10:42 Відповісти
він вже президент, при живому "недопрезиденті". А як ще він буде називати отого лоха зі сцени ?
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18.04.2024 11:36 Відповісти
Проблема Дєрмака це тіж граблі що і у Яника, поразставляв всюди своїх людей і важає що в нього все під контролем, але народ України з цим незгоден, навіть як що якимось дивом він сяде на місце Зеленського це буде недовго.
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18.04.2024 11:40 Відповісти
Головна помилка. дЄрмак - не президент. Він невідомо хто !! Тому він - проблема недопрезидента, а не українського народу. Ніхто дЄрмаку мандата не надавав. Він заліз за пазуху єврея, як сопліменик. Голда Мейєр теж єврейка. Але таких євреїв наш єврей на версту не підпускає до себе. Як і українських патріотів. Всю банду януковича назбирав по смітникам, щоб навчили його ... КРАСТИ. У великих розмірах.
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18.04.2024 11:56 Відповісти
Це ви правильно сказали - єрмаку ніхто мандата не давав і ніхто за кього не голосував і по цій причині його присутність у владі неможлива.
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18.04.2024 12:19 Відповісти
Тільки в Україні постачальник туалетного папіру для працівників офісу може увійти до сотні найвпливовіших людей планети.
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18.04.2024 11:01 Відповісти
Уявляю як у ЗЕ пердау рветься на ууски
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18.04.2024 11:22 Відповісти
Діагноз лікаря підтвердився. Його зупинить тільки український Массад. Фінансування бере на себе Ілон Маск, бо його місце у рейтингу почало трястись після потужного ривка цього свинопаса.
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18.04.2024 11:35 Відповісти
FUCK RUSSIA 󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿✚25

@KeepPeaceNoWar

·

https://twitter.com/KeepPeaceNoWar/status/1780848747309932731 1 ч

В ответ

https://twitter.com/StarshinaZapasa @StarshinaZapasa

Вангую, що абсолютно нічого не станеться. Єрмак це і є справжній ватажок зеленої банди, а Бонездох - лише найнятий актор, він потужно проковтне, та далі буде грати свої клоунські ролі
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18.04.2024 11:35 Відповісти
Не впевнений, судячи з усього, Єрмак радше смотрящій за Зеленським від бородатого бабушкі.
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18.04.2024 12:40 Відповісти
Malovichko_Alex_J

@JMalovichko

·

https://twitter.com/JMalovichko/status/1780835518860640418 3 ч

В ответ

https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13

Сірі Кардинали бувають тільки при Голих Королях.
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18.04.2024 11:56 Відповісти
Знатно зєленського мокнули писком у пилюку...
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18.04.2024 12:38 Відповісти
Хай радіє ,що не в своє лайно.
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18.04.2024 18:07 Відповісти
Найцінніший агент кремля визнаний найвпливовішою людиною України. Потужно!
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18.04.2024 12:54 Відповісти
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18.04.2024 13:07 Відповісти
+++ !Не від "бабушкі", а від ФСБ.
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18.04.2024 13:33 Відповісти
Давайте сделаем ермака найвпливовийшим в мире, бубочка сотрет зубы и сдохнет от зависти. Таким образом избавимся от обоих. А 73% выберут нового клоуна.
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18.04.2024 15:53 Відповісти
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