Керівник ОП Єрмак увійшов до списку 100 найвпливовіших людей від Time, Зеленського там немає
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак увійшов до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Єрмак став одним із найвпливовіших людей у категорії "Лідери". Крім нього, у списку Юлія Навальна, іранська активістка Наргес Мухаммаді, прем'єр-міністри Польщі та Італії Дональд Туск та Джорджа Меллоні, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом та інші.
Кілька слів про Єрмака написав для Time колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Визначальними першими кадрами варварського вторгнення Росії в Україну є зернисте відео, зняте президентом Володимиром Зеленським на вулицях Києва. Послання Зеленського, якого оточувала його команда, було чітким: керівництво України нікуди не збирається йти. Безпосередньо за ним тієї ночі стояв його видатний радник Андрій Єрмак - людина, яка відіграє центральну роль у забезпеченні роботи влади.
Після повномасштабного вторгнення він доніс послання Зеленського до світу, створивши міцну мережу друзів України від Заходу до Глобального Півдня, об’єднавши їх навколо питань від санкцій до довкілля.
Я був свідком цього на власні очі під час нашої роботи над гарантіями безпеки для України, яка призвела до низки двосторонніх угод із союзниками. Зараз наша робота зосереджена на вступі України в НАТО та ЄС", - написав Расмуссен.
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@13Hellis_13
Я напишу те, що не ризикують написати українські "ЗМІ": Єрмак вибив, як м'яч у футболі за межі поля, Зеленського навіть вже тут. Ще трошки, і світові ЗМІ будуть питати: "А де той маленький, що навколо Єрмака завжи бігав?"
@ukrainiansfirst
Ларочніки отримавши доступ до держбюджету оплачують лобістів, а лобісти роблять з ларьочніка "лідера нації"
Це вже дно?
ЄрмаціУкраїні, як лобіст невідомо більше чиїх інтересів держави чи власних Єрмака. То звичайно він буде хвалити останнього, не помічаючи того, що ця людина в порушення Конституції присвоїла собі владні повноваження й використовує їх у приватних інтересах. Гроші не пахнуть.
Нафіга зайцю стоп кран😁
а те що до того списку попав і ще один українець це для мордера і його прихильників як кістка в горлянці. і чергова зрада зрадна
@KeepPeaceNoWar
·
https://twitter.com/KeepPeaceNoWar/status/1780848747309932731 1 ч
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https://twitter.com/StarshinaZapasa @StarshinaZapasa
Вангую, що абсолютно нічого не станеться. Єрмак це і є справжній ватажок зеленої банди, а Бонездох - лише найнятий актор, він потужно проковтне, та далі буде грати свої клоунські ролі
@JMalovichko
·
https://twitter.com/JMalovichko/status/1780835518860640418 3 ч
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https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13
Сірі Кардинали бувають тільки при Голих Королях.