Керівник ОП Єрмак увійшов до списку 100 найвпливовіших людей від Time, Зеленського там немає

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак увійшов до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Єрмак став одним із найвпливовіших людей у категорії "Лідери". Крім нього, у списку Юлія Навальна, іранська активістка Наргес Мухаммаді, прем'єр-міністри Польщі та Італії Дональд Туск та Джорджа Меллоні, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом та інші.

Кілька слів про Єрмака написав для Time колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Визначальними першими кадрами варварського вторгнення Росії в Україну є зернисте відео, зняте президентом Володимиром Зеленським на вулицях Києва. Послання Зеленського, якого оточувала його команда, було чітким: керівництво України нікуди не збирається йти. Безпосередньо за ним тієї ночі стояв його видатний радник Андрій Єрмак - людина, яка відіграє центральну роль у забезпеченні роботи влади.

Після повномасштабного вторгнення він доніс послання Зеленського до світу, створивши міцну мережу друзів України від Заходу до Глобального Півдня, об’єднавши їх навколо питань від санкцій до довкілля.

Я був свідком цього на власні очі під час нашої роботи над гарантіями безпеки для України, яка призвела до низки двосторонніх угод із союзниками. Зараз наша робота зосереджена на вступі України в НАТО та ЄС", - написав Расмуссен.

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