Голосування за допомогу Україні в Конгресі відбудеться цієї суботи ввечері, - спікер Джонсон
Спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив конгресменів, що 20 квітня планує винести на голосування пакет допомоги Україні та Ізраїлю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
Джонсон оголосив у середу, що він дотримується свого плану винести на обговорення низку законопроєктів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням України.
У записці для членів спікер повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері.
"Комітет з питань регламенту Палати представників сьогодні опублікує текст трьох законопроєктів стосовно фінансування національної безпеки США та союзників в Ізраїлі, Індо-Тихоокеанському регіоні та Україні, включно з кредитною структурою надання допомоги, а також посиленням підзвітності", - зазначив спікер.
Джонсон додав, що тести перших трьох законопроєктів опублікують невдовзі, а четвертий законопроєкт, як і законопроєкт щодо безпеки кордонів, - пізніше сьогодні.
"Так ми надамо час для ефективного процесу внесення поправок", - додав він.
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Ніякого рішення не буде.
Але він буде казати що це не він винний, бо виніс питання… а ось евреі не проголосували.
Путлер- Трамп- Джонсон це патологічні брехуни.
Якшо буде достатньо пізно в суботу, то виходить можна.
Але не забороняє.
тут головне - не спішити, добре обміркуйте, посперечайтесь, не обов'язково встигати до суботи.
Хіба 6 місяців було достатньо ?
Ми ж не Ізраїль, і війна в нас не така жорстока (сарказм якщо що)
Але це не найголовніша проблема. Хтось намагався вілповісти на питання: "А що буде після того, як вони за цей пакет проголосують"? Насправді, з цих 60 мільярдів нам тут і зараз перепаду ДУЖЕ мало. І цього на весь рік не вистачить. Тому вже зараз треба терміново десь ще гроші шукати. І зброю.
У першу чергу дурну Маргаріту ЗЄльону (Грін) та курсу руду бєлку !
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... і видно що виля хвостом.
Якщо ви зможете до суботи просто дожити.
4th
Ось для https://rules.house.gov/sites/republicans.rules118.house.gov/files/APRIL2024_UKRAINE_xml_0.pdf України
Ця секція у всіх трьох однакова
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ''$7,800,000,000'' for ''$100,000,000''.
Тобто якщо проголосують хоч один законопроект, то можна на вибір допомагати всім трьом країнам, або одній навіть не тій за яку проголосували.
13.4млрд, як і раніше на заміщення на складах, залишок повноважень PDA 3.9млрд - котрі тепер зможуть віддати, якщо буде бажання
Нових повноважень на PDA нема
Ще можуть надати якусь частину з 7.8млрд на іноземну допомогу іншим країнам
Залишається USAI 13.7млрд, невідомо коли, зараз ще залишок 6.6млрд
"Джонсон, схоже, використовує нагальність допомоги Ізраїлю - популярну тему в рамках його конференції та серед більшості демократів Палати представників - для того, щоб розблокувати фінансування України. Об'єднуючи кілька питань, які хвилюють значну частину електорату кожної з партій, Джонсон, можливо, грає в азартні ігри, щоб схилити демократів перейти на бік республіканців і проголосувати за республіканськое правило, консолідувати підтримку республіканців і захистити своє крісло спікера."
"Завдяки правилу чотирьох суб'єктів Джонсон може стверджувати, що включення допомоги Україні було необхідним для інших пріоритетів, зокрема Ізраїлю, і що його план дозволив кожному члену Конгресу виступити проти надання Україні окремої допомоги.
З боку демократів Джонсон може покладатися на складність парламентської процедури Палати представників. Неймовірно незвично, коли опозиційна партія голосує за правило партії більшості - чи то в Комітеті з питань регламенту, чи то в залі засідань Палати представників - навіть якщо опозиція підтримує основний закон. Але Джонсон може сподіватися, що достатня кількість членів Демократичної партії зробить рідкісне перехресне голосування, щоб уникнути необхідності пояснювати парламентські тонкощі виборцям, розлюченим тим, що їхній конгресмен заблокував голосування з таких дуже важливих питань, як допомога Ізраїлю та Україні."