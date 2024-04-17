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Голосування за допомогу Україні в Конгресі відбудеться цієї суботи ввечері, - спікер Джонсон

джонсон,майк

Спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив конгресменів, що 20 квітня планує винести на голосування пакет допомоги Україні та Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Джонсон оголосив у середу, що він дотримується свого плану винести на обговорення низку законопроєктів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням України.

У записці для членів спікер повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікера Джонсона закликали подати у відставку через питання грошей для України. Він відмовився

"Комітет з питань регламенту Палати представників сьогодні опублікує текст трьох законопроєктів стосовно фінансування національної безпеки США та союзників в Ізраїлі, Індо-Тихоокеанському регіоні та Україні, включно з кредитною структурою надання допомоги, а також посиленням підзвітності", - зазначив спікер.

Джонсон додав, що тести перших трьох законопроєктів опублікують невдовзі, а четвертий законопроєкт, як і законопроєкт щодо безпеки кордонів, - пізніше сьогодні.

"Так ми надамо час для ефективного процесу внесення поправок", - додав він.

Також читайте: Понад 90 конгресменів США закликали спікера Джонсона негайно внести на розгляд пакет допомоги Ізраїлю й Україні

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога (8284) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+11
Тварюка кочена. Стільки часу змарновано. А ми за це розплачуємося людськими життями.

Але це не найголовніша проблема. Хтось намагався вілповісти на питання: "А що буде після того, як вони за цей пакет проголосують"? Насправді, з цих 60 мільярдів нам тут і зараз перепаду ДУЖЕ мало. І цього на весь рік не вистачить. Тому вже зараз треба терміново десь ще гроші шукати. І зброю.
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17.04.2024 18:57
+9
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17.04.2024 18:49
+7
Trudno etim poverit,no nadejus uze budet golosovanija i progolosujet za pomoc UKraine
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17.04.2024 18:58
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Гнидо, ти ще не здохло? Чого чекаєш?
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17.04.2024 18:48 Відповісти
Чекає що кацапи грошей підкинуть,на вибори ж дали!
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17.04.2024 19:18 Відповісти
нічо не здохло - в суботу вихідний (шаббат) - ніхто з правовірних не прийде на голосування
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17.04.2024 20:00 Відповісти
Це є ще де один приклад брехні Джонсона.

Ніякого рішення не буде.

Але він буде казати що це не він винний, бо виніс питання… а ось евреі не проголосували.

Путлер- Трамп- Джонсон це патологічні брехуни.
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17.04.2024 23:59 Відповісти
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17.04.2024 18:49 Відповісти
Дивно, що у них парламент в субботу працює. І також цікаво, чи євреї приходять на субботні засідання (бо їм же працювати в шабат не можна)
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17.04.2024 18:49 Відповісти
Шаба́тhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82#cite_note-3 [3] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івр. שַׁבָּת‎, Шабба́т, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96 ашеназ. Shabbos, Ша́ббос - «спочивав, припинив діяльність»), також Ша́башhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82#cite_note-Grinczenko-5 [5] і Ша́басhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82#cite_note-7 [7] (через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B4%D0%B8%D1%88 їд. שבת‎, Ша́бес) - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 єврейському календарі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC юдаїзм ) - сьомий день тижня, у який https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Тора (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B6%D1%8F П'ятикнижжя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B9 Мойсея ) наказує утримуватися від роботи. Триває від заходу сонця в п'ятницю до заходу сонця в Суботу.

Якшо буде достатньо пізно в суботу, то виходить можна.
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17.04.2024 18:58 Відповісти
А ще можна по заходу сонця в Єрусалимі. Тоді з 15:00 можна голосувати в суботу
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17.04.2024 19:21 Відповісти
А вони скажуть, Фсьо, рабочій дєнь закончілся
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17.04.2024 19:59 Відповісти
наказує утримуватися від роботи

Але не забороняє.
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17.04.2024 21:06 Відповісти
Взагалі, там наче передбачено "смертне покарання". Зате Тора не забороняє робити добрі справи. А допомога Україні та Ізраїлю - добра справа. Та й Бог в шоці від ситуації з Конгресом останні пів року, тому в цей день простить.
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17.04.2024 23:38 Відповісти
В Конгрессе из 469 депутатов евреев 33 человека или 6%. Уж как нибудь проголосуют и без них, если такие прям религиозные.
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17.04.2024 19:22 Відповісти
Ви натякаєте, що працював наш РЕБ і ворожі ракети збились з курсу?
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17.04.2024 19:17 Відповісти
в інший час придбав би попкорн. Зараз руки тянуться до цеглини, лише монітор шкода
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17.04.2024 18:54 Відповісти
дякуємо, дуже дякуємо, штати - ви найкращі .

тут головне - не спішити, добре обміркуйте, посперечайтесь, не обов'язково встигати до суботи.
Хіба 6 місяців було достатньо ?

Ми ж не Ізраїль, і війна в нас не така жорстока (сарказм якщо що)
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17.04.2024 18:57 Відповісти
Тварюка кочена. Стільки часу змарновано. А ми за це розплачуємося людськими життями.

Але це не найголовніша проблема. Хтось намагався вілповісти на питання: "А що буде після того, як вони за цей пакет проголосують"? Насправді, з цих 60 мільярдів нам тут і зараз перепаду ДУЖЕ мало. І цього на весь рік не вистачить. Тому вже зараз треба терміново десь ще гроші шукати. І зброю.
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17.04.2024 18:57 Відповісти
Ой лишенько, тобі на дороги чи для марафону грошей мало?
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17.04.2024 19:45 Відповісти
You're all the real scumbags, keep talking to Shit Hedgehog.
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17.04.2024 22:16 Відповісти
What's your beef with Ukrainians, bozo?
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17.04.2024 23:34 Відповісти
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18.04.2024 01:14 Відповісти
Trudno etim poverit,no nadejus uze budet golosovanija i progolosujet za pomoc UKraine
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17.04.2024 18:58 Відповісти
"оголосив у середу, що він дотримується свого плану" , ти падло в курсі що ЗСУ вимушені залишити кілька міст через нестачу снарядів, блд
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17.04.2024 19:02 Відповісти
Ukrainians deserve no aid until one of them kills Shit Hedgehog. Once Ukrainians kill Shit Hedgehog, they then they can have all the aid they want.
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17.04.2024 22:23 Відповісти
Спочатку оголошено в п'ятницю, тепер в суботу, це ж вихідний день, що воно крутить, **** така!!!!
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17.04.2024 19:09 Відповісти
Піздit
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17.04.2024 19:09 Відповісти
100%. Цій тварюці я вже й пів слова не вірю.
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17.04.2024 20:00 Відповісти
Нічого розумніше курва трампа придумать не змогла? А потім з фальшивою сумною нотою в голосі заявить про то, що голосів не вистачило, бо вихідний і частина дармоїдів не прийшла?
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17.04.2024 19:11 Відповісти
Майк, це твій шанс ! Порви їх усіх!

У першу чергу дурну Маргаріту ЗЄльону (Грін) та курсу руду бєлку !

.
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17.04.2024 19:12 Відповісти
...а чому б не в неділю?
... і видно що виля хвостом.
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17.04.2024 19:13 Відповісти
Не приймуть. "Не вистачить" двох голосів.
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17.04.2024 19:13 Відповісти
чому не вистачить? демократи за, республіканці за, купка трампістів не рахується.
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17.04.2024 19:16 Відповісти
Цього разу демократи можуть бути проти, бо це проєкт республіканців
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17.04.2024 21:45 Відповісти
Воно цинічно знущаетья тому що знає - все одно провалить голосування
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17.04.2024 19:15 Відповісти
Наши спортовцы на ОИ за золото получат 125, за серебро - 100, за бронзу - 80. Тысяч долларов. А вы тут Джонсону пихаете..))
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17.04.2024 19:16 Відповісти
Цей поц дозволив вносити поправки, тому про голосування можна поки забути.
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17.04.2024 19:17 Відповісти
Джонсон у шабат на працює.
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17.04.2024 19:19 Відповісти
Джонсон не прийдёт. Скажет что в церкви был....
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17.04.2024 19:19 Відповісти
Пора букмекерам ставки приймати,поставить - не поставить,проголосують за чи проти.Бабла підняли,ато тільки болтовню слухаєм.
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17.04.2024 19:26 Відповісти
я вже поспорив. Що до травня не приймуть
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17.04.2024 22:49 Відповісти
Якщо до суботи у вас не буде інших проблем.
Якщо ви зможете до суботи просто дожити.
4th
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17.04.2024 19:29 Відповісти
Цинічно-антисиметично. Давай в пʼятницю
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17.04.2024 19:42 Відповісти
До суботи це падло очкасте ще шось придумає....
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17.04.2024 19:57 Відповісти
Дякуєм за попередні.
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17.04.2024 19:57 Відповісти
послє дождічЬка в чєтвєрЬгЬ
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17.04.2024 19:58 Відповісти
Забудьте, нічого недадуть,ще крім того в одному пакеті з Ізраїлем, бо останній то ПАРТНЕР і Захід це продемонстрував, а ми "партнер" десь з другої сотні в кінці списку..
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17.04.2024 20:04 Відповісти
Крч потрібно за ці 60 лярдів, якщо вони будуть, наростити запаси і окопатися інакше після закінчення цієї допомоги кацапня захопить ще кілька міст.
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17.04.2024 20:05 Відповісти
Не факт! Чи гроші газпрому фсьо?
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17.04.2024 20:13 Відповісти
Говорило что в понедельник 9 апреля придет и проголосует. Теперь до суботы через 2 недели обещает. Наверное до конца недели еще что то придумает с трампом и ****** как дотянуть до осени.
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17.04.2024 20:27 Відповісти
Суми здається тіж самі що були раніше, просто розділено на три законопроекти
Ось для https://rules.house.gov/sites/republicans.rules118.house.gov/files/APRIL2024_UKRAINE_xml_0.pdf України

Ця секція у всіх трьох однакова
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ''$7,800,000,000'' for ''$100,000,000''.

Тобто якщо проголосують хоч один законопроект, то можна на вибір допомагати всім трьом країнам, або одній навіть не тій за яку проголосували.

13.4млрд, як і раніше на заміщення на складах, залишок повноважень PDA 3.9млрд - котрі тепер зможуть віддати, якщо буде бажання
Нових повноважень на PDA нема

Ще можуть надати якусь частину з 7.8млрд на іноземну допомогу іншим країнам

Залишається USAI 13.7млрд, невідомо коли, зараз ще залишок 6.6млрд
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17.04.2024 20:41 Відповісти
Таке враження що спецом анонсували, щоб дехто правильно відреагував - грошенят підкинув чи ще там щось...
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17.04.2024 21:36 Відповісти
На совісті трампістіі загибель мирних жителів України
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17.04.2024 21:44 Відповісти
"Об'єднавши чотири законопроекти в єдиний регламент, Джонсон надає Палаті представників бінарний вибір: дозволити голосування по всіх чотирьох законопроектах або по жодному з них. Для ухвалення правила, як і кожного з чотирьох окремих законопроектів, потрібна лише підтримка більшості."

"Джонсон, схоже, використовує нагальність допомоги Ізраїлю - популярну тему в рамках його конференції та серед більшості демократів Палати представників - для того, щоб розблокувати фінансування України. Об'єднуючи кілька питань, які хвилюють значну частину електорату кожної з партій, Джонсон, можливо, грає в азартні ігри, щоб схилити демократів перейти на бік республіканців і проголосувати за республіканськое правило, консолідувати підтримку республіканців і захистити своє крісло спікера."

"Завдяки правилу чотирьох суб'єктів Джонсон може стверджувати, що включення допомоги Україні було необхідним для інших пріоритетів, зокрема Ізраїлю, і що його план дозволив кожному члену Конгресу виступити проти надання Україні окремої допомоги.

З боку демократів Джонсон може покладатися на складність парламентської процедури Палати представників. Неймовірно незвично, коли опозиційна партія голосує за правило партії більшості - чи то в Комітеті з питань регламенту, чи то в залі засідань Палати представників - навіть якщо опозиція підтримує основний закон. Але Джонсон може сподіватися, що достатня кількість членів Демократичної партії зробить рідкісне перехресне голосування, щоб уникнути необхідності пояснювати парламентські тонкощі виборцям, розлюченим тим, що їхній конгресмен заблокував голосування з таких дуже важливих питань, як допомога Ізраїлю та Україні."
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17.04.2024 21:57 Відповісти
"Хоча крок Джонсона дозволяє кожному з чотирьох законопроектів отримати окреме голосування, структура правила вимагатиме, щоб усі чотири законопроекти були об'єднані в один остаточний пакет на останньому етапі. Таким чином, Палата представників надсилатиме до Сенату лише один законопроект, гарантуючи ухвалення або всіх, або жодного з аспектів пакету допомоги."
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17.04.2024 21:59 Відповісти
 
 