Голосування за допомогу Україні в Конгресі відбудеться цієї суботи ввечері, - спікер Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив конгресменів, що 20 квітня планує винести на голосування пакет допомоги Україні та Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Джонсон оголосив у середу, що він дотримується свого плану винести на обговорення низку законопроєктів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням України.

У записці для членів спікер повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері.

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"Комітет з питань регламенту Палати представників сьогодні опублікує текст трьох законопроєктів стосовно фінансування національної безпеки США та союзників в Ізраїлі, Індо-Тихоокеанському регіоні та Україні, включно з кредитною структурою надання допомоги, а також посиленням підзвітності", - зазначив спікер.

Джонсон додав, що тести перших трьох законопроєктів опублікують невдовзі, а четвертий законопроєкт, як і законопроєкт щодо безпеки кордонів, - пізніше сьогодні.

"Так ми надамо час для ефективного процесу внесення поправок", - додав він.

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