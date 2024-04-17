УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9154 відвідувача онлайн
Новини
1 172 17

Зеленський обговорив зі Столтенбергом засідання Ради Україна-НАТО та російський удар по Чернігову

зеленський

Відбулась розмова Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Столтенберг підтвердив скликання на запит України позачергового засідання Ради Україна-НАТО. Воно відбудеться 19 квітня на рівні міністрів оборони. 

"Вдячний Єнсу Столтенбергу та партнерам за швидку реакцію. Україна потребує негайних кроків для посилення протиповітряного захисту", - зазначив президент.

Крім того, він поінформував генсека НАТО про ранковий удар російських окупантів по готелю в Чернігові та наслідки російського терору для української енергетики. 

Також сторони обговорили стан виконання ініціатив щодо постачання снарядів для України.

Читайте: Країни НАТО повинні надавати більше військової допомоги Україні, а не витрачати 2% ВВП на оборону, - Столтенберг

Автор: 

Зеленський (23659) НАТО (6403) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Єрмак дозволив своєму працівнику зелі поговорити з дядьком з за кордону.
показати весь коментар
17.04.2024 19:08
+5
показати весь коментар
17.04.2024 18:59
+5
показати весь коментар
17.04.2024 19:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.04.2024 18:58 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2024 18:59 Відповісти
Цей упир може бамбіть тільки зі свого пердака.
показати весь коментар
17.04.2024 21:57 Відповісти
головне щоб в нього його бомболюк розірвало нафіг
показати весь коментар
17.04.2024 21:58 Відповісти
Що ти там обговорюєш? Андрійко дЄрмак вже кращій за тебе.
показати весь коментар
17.04.2024 19:00 Відповісти
Обоє рябоє
показати весь коментар
17.04.2024 21:11 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2024 19:05 Відповісти
Єрмак дозволив своєму працівнику зелі поговорити з дядьком з за кордону.
показати весь коментар
17.04.2024 19:08 Відповісти
Тепер я повірив цьому дебілу ! Він точно не лох. Він - звичайний дебіл, який забовтає будь-кого. Впевнений, він і Коломойського забовтав, а потім .... зрадив. Висновок - цей дебіл зрадить всіх: Столтенберга, Байдена, ЄС та НАТО, Україну й українців, крім .... бабла. Ця потвора має життєву ціль ВИЖИТИ й ПЕРЕЖИТИ. "мі іх здєлалі" - це для святкування тих, кого він сьогодні, починаючи з лютого 2022 року ЗРАДИВ !
показати весь коментар
17.04.2024 19:15 Відповісти
А єрмак у цей час смикав свою ляльку маріонетку за ниточки!
показати весь коментар
17.04.2024 19:30 Відповісти
В Уельсі стався вибух на заводі BAE Systems - найбільшого британського виробника зброї - BBC

Минулого року BAE Systems почала там будівництво потужностей для виробництва ***********, мінометів, артилерійських снарядів середнього і великого калібру і танкових снарядів.

"Точна причина інциденту все ще з'ясовується", - додав речник компанії.

Варто зазначити, що схожа історія сталась 15 квітня на заводі з виробництва артилерійських корпусів у Скрентоні, США - там почалась пожежа. Чи це просто збіг обставин, чи допущені помилки внаслідок розширення виробничих ліній, чи дві диверсії на одному тижні - покаже час.
показати весь коментар
17.04.2024 19:31 Відповісти
вони?
показати весь коментар
17.04.2024 20:12 Відповісти
Вони або їм подібні.
Понапускали всюди безліч кацапської наволочі
показати весь коментар
17.04.2024 21:14 Відповісти
А Єрмак дозволив?
показати весь коментар
17.04.2024 19:44 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2024 20:59 Відповісти
Рада чи Слуги з примкнувшими до них опзжистами?
показати весь коментар
17.04.2024 21:15 Відповісти
І шо? Вже не вистачає памперсів йому змінювати. Кожен раз дитяча рідка дрисня. Доречі -а де подівся ЗЄрмак, шось оситаннім часом заліг на матраци ФСБ.
показати весь коментар
17.04.2024 21:52 Відповісти
 
 