Зеленський обговорив зі Столтенбергом засідання Ради Україна-НАТО та російський удар по Чернігову

Відбулась розмова Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Столтенберг підтвердив скликання на запит України позачергового засідання Ради Україна-НАТО. Воно відбудеться 19 квітня на рівні міністрів оборони.

"Вдячний Єнсу Столтенбергу та партнерам за швидку реакцію. Україна потребує негайних кроків для посилення протиповітряного захисту", - зазначив президент.

Крім того, він поінформував генсека НАТО про ранковий удар російських окупантів по готелю в Чернігові та наслідки російського терору для української енергетики.

Також сторони обговорили стан виконання ініціатив щодо постачання снарядів для України.

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