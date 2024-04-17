Зеленський обговорив зі Столтенбергом засідання Ради Україна-НАТО та російський удар по Чернігову
Відбулась розмова Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, Столтенберг підтвердив скликання на запит України позачергового засідання Ради Україна-НАТО. Воно відбудеться 19 квітня на рівні міністрів оборони.
"Вдячний Єнсу Столтенбергу та партнерам за швидку реакцію. Україна потребує негайних кроків для посилення протиповітряного захисту", - зазначив президент.
Крім того, він поінформував генсека НАТО про ранковий удар російських окупантів по готелю в Чернігові та наслідки російського терору для української енергетики.
Також сторони обговорили стан виконання ініціатив щодо постачання снарядів для України.
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Минулого року BAE Systems почала там будівництво потужностей для виробництва ***********, мінометів, артилерійських снарядів середнього і великого калібру і танкових снарядів.
"Точна причина інциденту все ще з'ясовується", - додав речник компанії.
Варто зазначити, що схожа історія сталась 15 квітня на заводі з виробництва артилерійських корпусів у Скрентоні, США - там почалась пожежа. Чи це просто збіг обставин, чи допущені помилки внаслідок розширення виробничих ліній, чи дві диверсії на одному тижні - покаже час.
Понапускали всюди безліч кацапської наволочі