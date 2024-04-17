УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9154 відвідувача онлайн
Новини
519 5

Шмигаль та міністерка торгівлі США Раймондо обговорили посилення санкцій проти Росії у сфері технологій

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо та обговорив з нею посилення санкцій проти Росії в технологічній сфері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у своєму телеграм-каналі.

"Посилення санкцій проти росії, зокрема у сфері високих технологій, обговорили під час зустрічі із Міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо. Маємо послабити здатність агресора виготовляти нові ракети й дрони. Якісне застосування санкцій - надзвичайно важливий напрям протидії російській зброї", - підкреслив Шмигаль.

Окремо очільник уряду наголосив на потребі конфіскації заморожених російських активів.

"Також ми торкнулися теми економічної співпраці. Доступ до ринків і торгівля є найефективнішим способом підтримки української економіки тут і зараз, коли інвестиційні проєкти перебувають на стадії планування. Ініціатива Джини Раймондо щодо звільнення від мит української сталі стала важливою підтримкою для підприємств, що працюють у містах під постійними обстрілами", - додав він.

Читайте: Енергосистема України втратила 8 ГВт потужності через російські обстріли, - Шмигаль

Автор: 

росія (64895) санкції (11760) США (22455) технології (798) Денис Шмигаль (4546)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про Богуслаєва згадали? А про франшизу "Кварталу" з серіалами ("Свати" чи ще щось) та "Розсміши коміка" теж? Нє? Ну хоча б про "ліпєцкую фабріку" поговорили? 🤔
показати весь коментар
17.04.2024 20:33 Відповісти
про це прем'єр написав у своєму https://t.me/Denys_Smyhal/7494 телеграм-каналі . Джерело:

Писав би вже в ФСБ напряму!
показати весь коментар
17.04.2024 20:37 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2024 20:49 Відповісти
А в Польщі за подібне мож було вже давно купить Ф 35 а не купувати бєушні Ф 16 - хоча про що це я , то тіко в нас купують і продають контрабандні цигарки - а на Заході це не так .
показати весь коментар
17.04.2024 22:40 Відповісти
Що невже заводи пепсіКо зачиняться на росії ?
показати весь коментар
17.04.2024 21:09 Відповісти
 
 