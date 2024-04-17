Шмигаль та міністерка торгівлі США Раймондо обговорили посилення санкцій проти Росії у сфері технологій
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо та обговорив з нею посилення санкцій проти Росії в технологічній сфері.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у своєму телеграм-каналі.
"Посилення санкцій проти росії, зокрема у сфері високих технологій, обговорили під час зустрічі із Міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо. Маємо послабити здатність агресора виготовляти нові ракети й дрони. Якісне застосування санкцій - надзвичайно важливий напрям протидії російській зброї", - підкреслив Шмигаль.
Окремо очільник уряду наголосив на потребі конфіскації заморожених російських активів.
"Також ми торкнулися теми економічної співпраці. Доступ до ринків і торгівля є найефективнішим способом підтримки української економіки тут і зараз, коли інвестиційні проєкти перебувають на стадії планування. Ініціатива Джини Раймондо щодо звільнення від мит української сталі стала важливою підтримкою для підприємств, що працюють у містах під постійними обстрілами", - додав він.
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