ВАКС засудив до 9 років ув’язнення мера Рені Плєхова, якого звинувачують у вимаганні хабаря

Вищий антикорупційний суд засудив до 9 років колонії міського голову Рені Одеської області Ігоря Плєхова та до 10 років колишнього депутата Ренійської міської ради Івана Пойдолова за одержання 50 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"17 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винуватими Ренійського міського голову Ізмаїльського району Одеської області та колишнього депутата місцевої ради. Їх визнали винуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Обвинуваченим призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 9 та 10 років, відповідно, з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного їм майна", - ідеться в повідомленні.

Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС.

Читайте також: Заарештовано мера та секретаря однієї з громад Дніпропетровщини, викритих на хабарі $30 тис. Застава - 3 млн грн

Як відомо, Пойдолова судили заочно, оскільки він переховується від суду.

За версією обвинувачення, депутат Ренійської міськради Іван Пойдолов, який одночасно обіймає посаду голови постійної комісії, що займається, зокрема, земельними питаннями, діючи за попередньою змовою з міським головою Ігорем Плєховим отримав частину неправомірної вигоди в сумі 50 тис. дол. від громадянина за забезпечення передання йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га. Загальна сума неправомірної вигоди, про надання якої прохали посадовці, становила 100 тис. дол.

Нагадаємо, у січні 2023 року міського голову одного міста Рені та депутата місцевої ради НАБУ викрило на отриманні $50 тис. хабаря.