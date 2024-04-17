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ВАКС засудив до 9 років ув’язнення мера Рені Плєхова, якого звинувачують у вимаганні хабаря

ігор,рені,плєхов

Вищий антикорупційний суд засудив до 9 років колонії міського голову Рені Одеської області Ігоря Плєхова та до 10 років колишнього депутата Ренійської міської ради Івана Пойдолова за одержання 50 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"17 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винуватими Ренійського міського голову Ізмаїльського району Одеської області та колишнього депутата місцевої ради. Їх визнали винуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Обвинуваченим призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 9 та 10 років, відповідно, з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного їм майна", - ідеться в повідомленні.

Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС.

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Як відомо, Пойдолова судили заочно, оскільки він переховується від суду. 

За версією обвинувачення, депутат Ренійської міськради Іван Пойдолов, який одночасно обіймає посаду голови постійної комісії, що займається, зокрема, земельними питаннями, діючи за попередньою змовою з міським головою Ігорем Плєховим отримав частину неправомірної вигоди в сумі 50 тис. дол. від громадянина за забезпечення передання йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га. Загальна сума неправомірної вигоди, про надання якої прохали посадовці, становила 100 тис. дол.

Нагадаємо, у січні 2023 року міського голову одного міста Рені та депутата місцевої ради НАБУ викрило на отриманні $50 тис. хабаря.

Автор: 

мер (506) Одеська область (3180) Антикорупційний суд (1935) Рені (33)


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Бо, якби взяли 1,5 мільярди, як Лієв, то не посадили б.
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17.04.2024 20:59 Відповісти
шось забагато років.. це не за хабаря
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17.04.2024 21:06 Відповісти
та нє... хабар починається від лімона баксів, а тут якісь дєцкі копіки
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17.04.2024 21:08 Відповісти
А коли вже буде ув"язнення Рєзнікова за золоті яйця?
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17.04.2024 21:09 Відповісти
Не переймайтесь! Якщо не буде суду то буде Суд Лінча. А ще прийдуть бандити і все життя доведеться труситися за себе та за свою рідню. Таких прикладів в Україні сотні. Просто про них не пишуть...
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17.04.2024 21:30 Відповісти
Щось тут не то. 50 тис і 9 років? Нарід мільйонами буру і краде. І нічого. Колонія на Карибах, Мальті, Сейшелах.
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17.04.2024 21:10 Відповісти
...Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений... ...Пойдолова судили заочно...
БУ-га-га. Це вам не генератори для залізниці,тут і 15 можна впаяти.
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18.04.2024 00:35 Відповісти
Давайте по порядку - за місяць майно перепишуть, мужик бідний, як церковна миша. Як результат - нехер конфісковувати. Поки будуть"оскаржувати" сам здрисне. І під кінець - "подадуть у міжнародний розшук"
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18.04.2024 05:38 Відповісти
Нічого йому не буде - тому і так показово "засудили". Знаючи, що Плєхов - інвалід: навіть на фото він у інвалідному кріслі. Відпустять і поновлять з почестями і "компенсацією"... усе там "схвачєно"...
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18.04.2024 08:25 Відповісти
 
 