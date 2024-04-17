Новий пакет допомоги Україні від США передбачає $61 млрд для Києва та союзників і передачу ATACMS

Спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив новий законопроєкт щодо допомоги Україні, він передбачає $61 мільярд та передачу Києву ATACMS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст документа.

Згідно з ним, майже 28 мільярдів доларів будуть виділені на всі операції, пов'язані з військовою допомогою США Україні.

Зокрема,13,8 мільярда доларів до 30 вересня 2025 року скеровуються на програму Ukraine Security Assistance Initiative, за якою Пентагон підписує контракти з американськими оборонними компаніями для надання Києву нового озброєння та обладнання.

Також трохи більш як 13,4 мільярда доларів можуть бути використані для заміни й ремонту переданого Україні озброєння, а також для фінансування навчання українців.

Додатково за програмою Foreign Military Financing, яка передбачає виділення грантів на купівлю зброї у виробників, проєкт Джонсона закладає 1,6 мільярда доларів.

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Крім того, в законопроєкті йдеться про те, що адміністрація Джо Байдена має "якнайшвидше" передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Водночас президент США може відкласти це рішення, якщо воно "буде шкодити інтересам національної безпеки США".

Також законопроєкт передбачає виділення 7,85 мільярда доларів економічної допомоги у вигляді кредитів до 30 вересня 2025 року. Серед умов витрат цих коштів - заборона виплат пенсій. При цьому після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року - 100% заборгованості за умови, якщо це рішення підтримає Конгрес.

Законопроєкт Джонсона містить низку вимог до адміністрації Байдена стосовно звітності.

Зокрема, протягом 30 днів після ухвалення адміністрація має надати Конгресу звіт про всю зброю та пов’язане фінансування, яку США надали Україні з 24 лютого 2022 року. А протягом 60 днів - звіт про те, як здійснювався контроль за обліком зброї.

Крім того, протягом 45 днів Конгрес США має отримати від адміністрації Байдена "стратегія підтримки України", яка повинна бути багаторічною та містити перелік "конкретних цілей", які адміністрація прагне досягти.

Раніше повідомлялось, що голосування за допомогу Україні в Конгресі відбудеться цієї суботи ввечері.

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