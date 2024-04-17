УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9121 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
26 886 309

Новий пакет допомоги Україні від США передбачає $61 млрд для Києва та союзників і передачу ATACMS

джонсон,майк

Спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив новий законопроєкт щодо допомоги Україні, він передбачає $61 мільярд та передачу Києву ATACMS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст документа.

Згідно з ним, майже 28 мільярдів доларів будуть виділені на всі операції, пов'язані з військовою допомогою США Україні.

Зокрема,13,8 мільярда доларів до 30 вересня 2025 року скеровуються на програму Ukraine Security Assistance Initiative, за якою Пентагон підписує контракти з американськими оборонними компаніями для надання Києву нового озброєння та обладнання.

Також трохи більш як 13,4 мільярда доларів можуть бути використані для заміни й ремонту переданого Україні озброєння, а також для фінансування навчання українців.

Додатково за програмою Foreign Military Financing, яка передбачає виділення грантів на купівлю зброї у виробників, проєкт Джонсона закладає 1,6 мільярда доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський проти розділення законопроєкту США про допомогу Україні та Ізраїлю: Це чиста політика, їм все одно, скільки людей гине у нас щодня

Крім того, в законопроєкті йдеться про те, що адміністрація Джо Байдена має "якнайшвидше" передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Водночас президент США може відкласти це рішення, якщо воно "буде шкодити інтересам національної безпеки США".

Також законопроєкт передбачає виділення 7,85 мільярда доларів економічної допомоги у вигляді кредитів до 30 вересня 2025 року. Серед умов витрат цих коштів - заборона виплат пенсій. При цьому після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року - 100% заборгованості за умови, якщо це рішення підтримає Конгрес.

Законопроєкт Джонсона містить низку вимог до адміністрації Байдена стосовно звітності.

Зокрема, протягом 30 днів після ухвалення адміністрація має надати Конгресу звіт про всю зброю та пов’язане фінансування, яку США надали Україні з 24 лютого 2022 року. А протягом 60 днів - звіт про те, як здійснювався контроль за обліком зброї.

Крім того, протягом 45 днів Конгрес США має отримати від адміністрації Байдена "стратегія підтримки України", яка повинна бути багаторічною та містити перелік "конкретних цілей", які адміністрація прагне досягти.

Раніше повідомлялось, що голосування за допомогу Україні в Конгресі відбудеться цієї суботи ввечері.

Також читайте: Канада надасть Україні кредит у $300 млн на пільгових умовах

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога (8284) США (22455) Джонсон Майк (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+38
Ніяких грошей ! Тільки зброя, техніка, обладнання. Гроші одразу ... заскочать в кишеню зеленСКОГО. Цей блазень готує "зелений коридор" десь на південних островах.
показати весь коментар
17.04.2024 21:06
+19
Рожайте скоріше!
показати весь коментар
17.04.2024 21:01
+19
показати весь коментар
17.04.2024 21:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
По-перше, респект Джонсону за те, що не піддався шантажу Білого дому та окремих груп конгресменів, і зміг знайти компроміс з обома фракціями. Адже, 13,8 млрд за каналом PDA і стільки ж каналом USAI. Плюс 1,6 млрд гранти. Чітко та ясно. Також 7,85 млрд. економічної допомоги у вигляді кредитів, які будуть очевидно повністю списані. З приводу передачі атакамс далекого радіусу дії у мене великі сумніви, оскільки це буде рішення Байдена. Що мені особливо сподобалося, це те, що протягом 45 днів Конгрес США має отримати від адміністрації Байдена стратегію підтримки України. Це буде найважчий виклик для адміністрації Байдена, оскільки вона має лише стратегію, як не дати програти росії.
показати весь коментар
18.04.2024 09:13 Відповісти
цифри залишились тіж самі, просто розділили на окремі законопроекти
13.8 млрд це не PDA, це відновлення запасів
PDA складає 7.8 млрд
SEC. 401. During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ''$7,800,000,000'' for ''$100,000,000''

USAI не відомо коли, зараз там залишок 6.6млрд

саме цікаве, що суму 7.8млрд на PDA скопіювали на три країни в кожному законопроекті
в тексті не сказано якій саме країні будуть допомогати в рамках цієї суми

USAI та FMF сказано, що будуть для України
7.8млрд не сказано, яким країнам президент повинен витрати в рамках PDA
показати весь коментар
18.04.2024 11:39 Відповісти
Ваня скілька зім ,? Ваня а мене особисто Юля та її фірма пограбувала ЄЕС України , на газе , та не тільки мені пів країни , тому що не було личильників , як тебе це ? А ти знею особисто зустрічався , тобі відомо , як вона народ називала , бидлом .
показати весь коментар
18.04.2024 09:19 Відповісти
Невже не зрозуміло, що ніякої допомоги не буде. Захід та США чітко відробляють стратегію: максимально ослабити росію за рахунок України, змусити Україну до перемовин на російських умовах тобто з втратою території (інакше росія на такі перемовини не піде), продовжувати бізнес з росією as usual. Бізнес з росією для Заходу має подвійну вигоду: він зберігає свої природні ресурси, продає росії свої товари. Ну кому зарад якоїсь там України, корумпованої, дурної, слабкої хочеться різати курочку, яка несе золоті яйця. Вся "допомога " Заходу йде через призму цієї стратегії. Кім Чин Ір поговорив з путіним і через тиждень росія отримала 1 млн снарядів. І без всяких Рамштайнів. А тут Павел вже пів року гундосить про знайдені снаряли а реально жодного сраряду немає, США все працюють над проектом допомоги Україні. Будуть напевно працювати, коли тієї України вже не буде. А про Європу я вже мовчу. Досить подивитись на того переляканого путіним Шольца та запамперсованого Столтенберга.
показати весь коментар
18.04.2024 09:55 Відповісти
Якби не ядерна зброя то вже давно рашу спіткала -б доля Югославії. Тому її відберуть рано чи пізно, бо це як скажений собака- не важливо кого вкусив першого - алкаша, дитину чи здорового бугая. Ніхто не хоче бути наступним тому будуть ліквідовувати, але максимально обережно. Після цього США можуть одразу скорочувати 3/4 ядерних боєзарядів, а це шалена економія, гроші рахувати вони вміють. Плюс природні ресурси можна буде взагалі майже даром у голодних якутів міняти а не купляти за грубі гроші у божевільного диктатора, які зрештою йшли на озброєння проти заходу.
показати весь коментар
18.04.2024 10:39 Відповісти
законопроєкт.. законопроєкт.. ЗАЇБАЛИ вже !!
показати весь коментар
18.04.2024 10:04 Відповісти
" голосування за допомогу Україні в Конгресі відбудеться цієї суботи ввечері." - дай Бог, дай Бог....
показати весь коментар
18.04.2024 11:03 Відповісти
Для розуміння, як була https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7691/text допомога в 2022 році

Sec. 501. During <<NOTE: Applicability.>> fiscal year 2022, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ``$11,000,000,000'' for ``$100,000,000'

11млрд повноважень президенту в рамках PDA

That of the total amount provided under this heading in this Act, up to $9,050,000,000, to remain available until September 30, 2023, may be transferred to accounts under the headings ``Operation and Maintenance'' and ``Procurement'' for replacement of defense articles from the stocks of the Department of Defense

9.05млрд на поповнення запасів міноборони

За 2022-2023 роки, на поповнення запасів міноборони виділено 25.9млрд
на PDA 25.5млрд
в 2023 році вияснилось, що PDA залишок 4.2млрд (це просто дозвіл),
проте 25.9млрд на поповнення вже потрачені
міноборони взагалі каже, що https://www.politico.com/news/2024/03/11/pentagon-weapons-ukraine-congress-00146287 потрібно 10млрд на відновлення запасів

https://rules.house.gov/sites/republicans.rules118.house.gov/files/APRIL2024_UKRAINE_xml_0.pdf Зараз ці цифри в новому законопроекті

13.4млрд на поповнення запасів міноборони
7.8млрд повноважень президенту в рамках PDA

виходить президент матиме повноважень на 12млрд, як 7.8млрд + 4.2млрд (не використані 2023 році)

якщо не брати до уваги заяву про "діра в 10млрд в запасах", та перерахувати коли закінчаться гроші на поповнення по новим цінам, коли PDA надається по старим цінам
то виходить

13..4 (поповнення 2024) / (25.9 (поповнення 2022-2023) / (25.5 PDA - 4.2 не використаний PDA - 1.6 згоріли в 2022)) = 10.2млрд

10.2млрд новий PDA, з врахуванням залишка 4.2млрд, та різниці цін на основі 2022-2023 років

поповнення складів до 30.09.2025
PDA до 30.09.2024

щоб встигнути використати, наприклад з травня - то потрібно виділяти по 2млрд в місяць
інакше право згорить 1.10.2024
показати весь коментар
18.04.2024 11:31 Відповісти
Долго телились. Но и $61 млрд. мало, нужно $300 млрд чтобы раздавить всю пуйловскую саранчу в Украине и все заводы военпрома на русне
показати весь коментар
18.04.2024 13:48 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 