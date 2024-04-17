Новий пакет допомоги Україні від США передбачає $61 млрд для Києва та союзників і передачу ATACMS
Спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив новий законопроєкт щодо допомоги Україні, він передбачає $61 мільярд та передачу Києву ATACMS.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст документа.
Згідно з ним, майже 28 мільярдів доларів будуть виділені на всі операції, пов'язані з військовою допомогою США Україні.
Зокрема,13,8 мільярда доларів до 30 вересня 2025 року скеровуються на програму Ukraine Security Assistance Initiative, за якою Пентагон підписує контракти з американськими оборонними компаніями для надання Києву нового озброєння та обладнання.
Також трохи більш як 13,4 мільярда доларів можуть бути використані для заміни й ремонту переданого Україні озброєння, а також для фінансування навчання українців.
Додатково за програмою Foreign Military Financing, яка передбачає виділення грантів на купівлю зброї у виробників, проєкт Джонсона закладає 1,6 мільярда доларів.
Крім того, в законопроєкті йдеться про те, що адміністрація Джо Байдена має "якнайшвидше" передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Водночас президент США може відкласти це рішення, якщо воно "буде шкодити інтересам національної безпеки США".
Також законопроєкт передбачає виділення 7,85 мільярда доларів економічної допомоги у вигляді кредитів до 30 вересня 2025 року. Серед умов витрат цих коштів - заборона виплат пенсій. При цьому після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року - 100% заборгованості за умови, якщо це рішення підтримає Конгрес.
Законопроєкт Джонсона містить низку вимог до адміністрації Байдена стосовно звітності.
Зокрема, протягом 30 днів після ухвалення адміністрація має надати Конгресу звіт про всю зброю та пов’язане фінансування, яку США надали Україні з 24 лютого 2022 року. А протягом 60 днів - звіт про те, як здійснювався контроль за обліком зброї.
Крім того, протягом 45 днів Конгрес США має отримати від адміністрації Байдена "стратегія підтримки України", яка повинна бути багаторічною та містити перелік "конкретних цілей", які адміністрація прагне досягти.
Раніше повідомлялось, що голосування за допомогу Україні в Конгресі відбудеться цієї суботи ввечері.
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13.8 млрд це не PDA, це відновлення запасів
PDA складає 7.8 млрд
SEC. 401. During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ''$7,800,000,000'' for ''$100,000,000''
USAI не відомо коли, зараз там залишок 6.6млрд
саме цікаве, що суму 7.8млрд на PDA скопіювали на три країни в кожному законопроекті
в тексті не сказано якій саме країні будуть допомогати в рамках цієї суми
USAI та FMF сказано, що будуть для України
7.8млрд не сказано, яким країнам президент повинен витрати в рамках PDA
Sec. 501. During <<NOTE: Applicability.>> fiscal year 2022, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ``$11,000,000,000'' for ``$100,000,000'
11млрд повноважень президенту в рамках PDA
That of the total amount provided under this heading in this Act, up to $9,050,000,000, to remain available until September 30, 2023, may be transferred to accounts under the headings ``Operation and Maintenance'' and ``Procurement'' for replacement of defense articles from the stocks of the Department of Defense
9.05млрд на поповнення запасів міноборони
За 2022-2023 роки, на поповнення запасів міноборони виділено 25.9млрд
на PDA 25.5млрд
в 2023 році вияснилось, що PDA залишок 4.2млрд (це просто дозвіл),
проте 25.9млрд на поповнення вже потрачені
міноборони взагалі каже, що https://www.politico.com/news/2024/03/11/pentagon-weapons-ukraine-congress-00146287 потрібно 10млрд на відновлення запасів
https://rules.house.gov/sites/republicans.rules118.house.gov/files/APRIL2024_UKRAINE_xml_0.pdf Зараз ці цифри в новому законопроекті
13.4млрд на поповнення запасів міноборони
7.8млрд повноважень президенту в рамках PDA
виходить президент матиме повноважень на 12млрд, як 7.8млрд + 4.2млрд (не використані 2023 році)
якщо не брати до уваги заяву про "діра в 10млрд в запасах", та перерахувати коли закінчаться гроші на поповнення по новим цінам, коли PDA надається по старим цінам
то виходить
13..4 (поповнення 2024) / (25.9 (поповнення 2022-2023) / (25.5 PDA - 4.2 не використаний PDA - 1.6 згоріли в 2022)) = 10.2млрд
10.2млрд новий PDA, з врахуванням залишка 4.2млрд, та різниці цін на основі 2022-2023 років
поповнення складів до 30.09.2025
PDA до 30.09.2024
щоб встигнути використати, наприклад з травня - то потрібно виділяти по 2млрд в місяць
інакше право згорить 1.10.2024