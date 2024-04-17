Обмеження електроенергії для промислових споживачів завтра можливі у всіх регіонах України, – "Укренерго"

В "Укренерго" повідомили про Обмеження електроенергії для промислових споживачів та закликали всіх ощадливо споживати електроенергію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укренерго"

"18 квітня з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності).

Вони будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах України. Обсяг обмежень незначний. Обмеження не будуть застосовані для об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

Як зазначили в "Укренерго", необхідність обмеження енергопостачання – наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції.

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Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії", - звернули в компанії.

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Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.