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Новини
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Обмеження електроенергії для промислових споживачів завтра можливі у всіх регіонах України, – "Укренерго"

електроенергія

В "Укренерго" повідомили про Обмеження електроенергії для промислових споживачів та закликали всіх ощадливо споживати електроенергію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укренерго"

"18 квітня з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності).

Вони будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах України. Обсяг обмежень незначний. Обмеження не будуть застосовані для об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

Як зазначили в "Укренерго", необхідність обмеження енергопостачання – наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції.

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Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії", - звернули в компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зростає споживання електроенергії, енергетики закликають заощаджувати

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Автор: 

електроенергія (6175) Укренерго (2681) обмеження (244)


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Топ коментарі
+3
Телешмаркляфон завжди буде в наших сердцях, навіть у часи відключення
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17.04.2024 21:42
+2
Обмежили Бидломарафон? Ні? Пішов чай робити...
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17.04.2024 21:52
+2
дя-ку-є-мо !

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17.04.2024 21:56
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дякую зеленскому за це. 21 травня я йому дуже подякую.
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17.04.2024 21:34 Відповісти
Нічого не буде 21 травня.
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17.04.2024 21:37 Відповісти
це твоя особиста думка. чи не так?
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17.04.2024 21:38 Відповісти
Це логічна думка.Зеленський буде президентом 21 травня.Я напишу і перевіримо це.Якщо не забуду.
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17.04.2024 22:08 Відповісти
Виборів то також не буде і сам він не складе повноваження.
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17.04.2024 22:09 Відповісти
янукович також так думав.
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17.04.2024 22:24 Відповісти
Майдану не буде.
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17.04.2024 23:53 Відповісти
дя-ку-є-мо !

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17.04.2024 21:56 Відповісти
В "Укренерго" повідомили про Обмеження електроенергії в своїх кабінетах і т.д.

Так?
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17.04.2024 21:40 Відповісти
Саме так, бо розподільчі станції це і є кабінети Укренерго.
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17.04.2024 21:57 Відповісти
Телешмаркляфон завжди буде в наших сердцях, навіть у часи відключення
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17.04.2024 21:42 Відповісти
Странно, что они еще не додумались повесить экраны на площадях, что бы электорат мог смотреть выступления "лидера"...
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17.04.2024 21:44 Відповісти
Старушка шляпофон. А Поїзд мчить качається. В дальню путь одним словом.
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17.04.2024 21:49 Відповісти
В "Укренерго" одна із одних де найбільші зарплати в Україні. Ви холопи економте.
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17.04.2024 21:43 Відповісти
Не будь холопом - йди вчитися на польового електромонтера і заробляй більше інших.
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17.04.2024 22:06 Відповісти
Обмежили Бидломарафон? Ні? Пішов чай робити...
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17.04.2024 21:52 Відповісти
А з Европи підтягнути слабо? Надлишки завжди туди продаєте
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17.04.2024 21:58 Відповісти
Так тягнуть, але ж пропускна здатність ЛЕП не гумова.
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17.04.2024 22:07 Відповісти
При сьогоднішньому рівні енергоспоживання Україна має можливість покрити близько 15% усіх своїх потреб за рахунок європейської електроенергії.
Але це додаткові кошти з бюджету, яких і так обмаль. Тому для балансування системи підуть найпростішим шляхом, - будуть вирубать споживачів.
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17.04.2024 23:17 Відповісти
Так а в ЄС ніхто ніколи раніше не будував потужні ЛЕП до українського кордону. А з великих прикордонних країн що мають значний власний запас потужності це хіба що Польща зі своїми ТЕС.
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18.04.2024 21:50 Відповісти
 
 