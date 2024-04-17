З початку 2024 року росіяни обстріляли Сумщину понад 4 тисячі разів. За весь 2023 - 6 тисяч разів, - Клименко

Міністр внутрішніх справ 17 квітня відвідав з візитом Сумську область. Провів наради з керіавниками поліції, служби з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії та Держприкордонслужби

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник МВС Ігор Клименко

17 квітня міністр МВС провів на Сумщині. Відвідав прикордонні громади, які систематично зазнають обстрілів, зустрівся із нацгвардійцями, прикордонниками, поліцейськими, рятувальниками, місцевою владою.

"З початку 2024-го Сумщину понад 4 тисячі разів обстрілював ворог. Для розуміння: за весь минулий рік кількість обстрілів сягала 6 тисяч", - зазначив Клименко.

Міністр провів кілька оперативних нарад. Із керівництвом поліції та служби з надзвичайних ситуацій - щодо алгоритму дій під час обстрілів, евакуації цивільних, забезпечення засобами захисту та технікою.

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Також із командуванням Національної гвардії та Держприкордонслужби обговорили оперативну ситуацію в регіоні, реагування на дії ворога, становища безпосередньо на кордоні. Зокрема, спроби прориву російських ДРГ.