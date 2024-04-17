УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9305 відвідувачів онлайн
Новини
6 813 20

Російське МЗС керується секретним документом, який закликає до дій, спрямованих на ослаблення США, - WP

Російське МЗС керується секретним документом, який закликає до дій, спрямованих на ослаблення США, - WP

У Міністерства закордонних справ Росії є секретний документ, згідно з яким зовнішньополітичне відомство РФ має ослаблювати США.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на дані європейської розвідувальної служби, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в таємному додатку до публічної "Концепції зовнішньої політики Російської Федерації" міністерство закликає до "наступальної інформаційної кампанії" та інших заходів, що охоплюють "військово-політичну, торгово-економічну та інформаційно-психологічну сфери" проти "коаліції недружніх країн" на чолі зі Сполученими Штатами.

"Ми повинні продовжувати коригувати наш підхід до відносин з недружніми державами. Важливо створити механізм пошуку вразливих точок їхньої зовнішньої і внутрішньої політики з метою вироблення практичних кроків для ослаблення опонентів Росії", - йдеться в документі.

Видання пише, що Росія прагне підірвати підтримку України з боку Заходу й дезорганізувати внутрішню політику США та європейських країн за допомогою пропагандистських кампаній на підтримку їхніх ізоляціоністських та екстремістських сил. Москва також прагне перекроїти геополітику, зближуючись із Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, аби змінити нинішній баланс сил.

Читайте: РФ заборонила в’їзд для 227 американців-"русофобів"

Секретний додаток, датований ще квітнем минулого року, стверджує, що США очолюють коаліцію "недружніх країн", спрямовану на ослаблення Росії, оскільки Москва є "загрозою для західної глобальної гегемонії". У документі зазначається, що результат війни Росії проти України "значною мірою визначатиме контури майбутнього світового порядку". Це є чітким свідченням того, що Кремль повʼязує наслідки вторгнення зі своєю здатністю нав'язувати волю у глобальному масштабі.

Водночас, сама "Концепція зовнішньої політики Російської Федерації", яка була опублікована 31 березня 2023 року й затверджена правителем Росії Володимиром Путіним, використовує м'яку дипломатичну мову для закликів до "демократизації міжнародних відносин", "суверенної рівності" і зміцнення позицій Росії на світовій арені.

Також читайте: МЗС РФ: Будь-які резолюції та заяви щодо повернення ЗАЕС Україні розглядаються як спроба зазіхання на суверенітет Росії

Автор: 

геополітика (41) МЗС рф (959) США (22455)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Дякую, кэп. Ми то думали, чо кацапський МЗС працює на посилення США
показати весь коментар
17.04.2024 22:29
+6
Та ладно… тож ваші друзі … Бернс і Патрушев усе порішають….
показати весь коментар
17.04.2024 22:42
+6
Оце секрет, так секрет! Не у буданова курси проходили?
показати весь коментар
17.04.2024 22:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тєрпіли в рашистському войську не витерпіли:

показати весь коментар
17.04.2024 22:22 Відповісти
Прикольно шо вонюча орка вважає себе офіцером...
показати весь коментар
17.04.2024 22:30 Відповісти
Типова російська толерантність до інородців. Скільки путін не ліпить з різних націй росіян, а воно ліпиться якось.
показати весь коментар
17.04.2024 22:32 Відповісти
Жодна імперія світу не вирішила національне питання. Метод підкупу еліти працює тимчасово, допоки не скінчиться в імперії бабло. ***** особисто закрив кран через який текло бабло. Нехай за природні ресурси народів, але це були гроші. Перші РОПТАТЬ починають господарі, потім вже й підневільні.
показати весь коментар
17.04.2024 23:05 Відповісти
Зашлють туди копію д'єрмака?
показати весь коментар
17.04.2024 22:23 Відповісти
Своїх дебілів скрізь вистачає.
показати весь коментар
17.04.2024 22:29 Відповісти
Дякую, кэп. Ми то думали, чо кацапський МЗС працює на посилення США
показати весь коментар
17.04.2024 22:29 Відповісти
Китай і рф тягнуть час. Чекають, коли вибухне чергова фінансова криза. В цей час Китай поверне собі свій сепаратистський "Крим" з мінімальними втратами, і США з наддержави перейде в розряд просто великих держав.
показати весь коментар
17.04.2024 22:33 Відповісти
Ага, мрій далі. В Китаї вже економічні проблеми.
показати весь коментар
17.04.2024 22:55 Відповісти
сосати буде твій Кетай, разом із твоїми кацапами. )
показати весь коментар
18.04.2024 00:01 Відповісти
Західна глобальна гегемонія в нинішньому вигляді московитським покидькам видаватиметься втраченим щастям, в разі успіху" мід рефе". Довбні пишуть таємні циркуляри, як правильно різати гілляку на якій сидять.
показати весь коментар
17.04.2024 22:37 Відповісти
Та ладно… тож ваші друзі … Бернс і Патрушев усе порішають….
показати весь коментар
17.04.2024 22:42 Відповісти
Оце секрет, так секрет! Не у буданова курси проходили?
показати весь коментар
17.04.2024 22:44 Відповісти
Секрет чи не секрет, а зайвий раз нагадати американцям та світовій спільноті буде на краще.
показати весь коментар
18.04.2024 09:13 Відповісти
Це ті мудрили, яким мервечук, переводив гроші мацковсаї(скуповував), за накидання лайна на вентилятор пропаганди сруськага міфа!!!
В країнах ЄС та НАТО, цих глашатаів воєнного злочинця прутіна, уже вичитають звідусіль!! А їх там, немало налегндували з ФСБ, Шредером та меркельшою …. Співпадіння ..
показати весь коментар
17.04.2024 23:13 Відповісти
Цим дебілам у вашингтоні треба обов'язково якийсь папірець офіційний показати, щоб вони у це повірили.

Це ж очевидно - кацапи хочуть реваншу за поразку у Холодній війні. Але у пряме протистояння з америкою вони вступати не хочуть. Бо знають, що програють. Тому вони діють гібридними методами - застосовують п'яту колону, використовують коисних ідіотів типу маска, розповсюджують брехню під виглядом правдивої інформації, підбурюють сепартистські та ізоляціоністські настрої всередині сша.
показати весь коментар
17.04.2024 23:40 Відповісти
Російське МЗС керується секретним документом, який закликає до дій, спрямованих на ослаблення США ?

А хіба це для когось секрет? Смішно

США ніяк досі не второпають про загадочную русскую душу. І ніяк умом не можуть "її понять"

А все дуже проство - це просто гопники, бандво
показати весь коментар
18.04.2024 00:44 Відповісти
Все споры вспыхнули опять

и вновь текут, кипя напрасно:

умом Россию не понять,

а чем понять - пока не ясно.
показати весь коментар
18.04.2024 00:46 Відповісти
105 років хотєлки не змінюються. Микитка Хрущов прямо і привселюдно кричав, бризгаючи слюною в очі віце-президенту Ніксону, ми вас ( Америку) закопаємо. А тоді х....було лише 6 рочків.
показати весь коментар
18.04.2024 03:52 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2024 08:15 Відповісти
 
 