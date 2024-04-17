Російське МЗС керується секретним документом, який закликає до дій, спрямованих на ослаблення США, - WP

У Міністерства закордонних справ Росії є секретний документ, згідно з яким зовнішньополітичне відомство РФ має ослаблювати США.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на дані європейської розвідувальної служби, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в таємному додатку до публічної "Концепції зовнішньої політики Російської Федерації" міністерство закликає до "наступальної інформаційної кампанії" та інших заходів, що охоплюють "військово-політичну, торгово-економічну та інформаційно-психологічну сфери" проти "коаліції недружніх країн" на чолі зі Сполученими Штатами.

"Ми повинні продовжувати коригувати наш підхід до відносин з недружніми державами. Важливо створити механізм пошуку вразливих точок їхньої зовнішньої і внутрішньої політики з метою вироблення практичних кроків для ослаблення опонентів Росії", - йдеться в документі.

Видання пише, що Росія прагне підірвати підтримку України з боку Заходу й дезорганізувати внутрішню політику США та європейських країн за допомогою пропагандистських кампаній на підтримку їхніх ізоляціоністських та екстремістських сил. Москва також прагне перекроїти геополітику, зближуючись із Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, аби змінити нинішній баланс сил.

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Секретний додаток, датований ще квітнем минулого року, стверджує, що США очолюють коаліцію "недружніх країн", спрямовану на ослаблення Росії, оскільки Москва є "загрозою для західної глобальної гегемонії". У документі зазначається, що результат війни Росії проти України "значною мірою визначатиме контури майбутнього світового порядку". Це є чітким свідченням того, що Кремль повʼязує наслідки вторгнення зі своєю здатністю нав'язувати волю у глобальному масштабі.

Водночас, сама "Концепція зовнішньої політики Російської Федерації", яка була опублікована 31 березня 2023 року й затверджена правителем Росії Володимиром Путіним, використовує м'яку дипломатичну мову для закликів до "демократизації міжнародних відносин", "суверенної рівності" і зміцнення позицій Росії на світовій арені.

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