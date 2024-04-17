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Під обстрілами росіян протягом дня перебували 7 громад Сумщини, зафіксовано 39 вибухів

сумщина

Протягом 17 квітня російська армія здійснила 11 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів.

Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів).
  • Краснопільська громада: здійснено обстріл FPV дроном (2 вибухи) та скидання 6 боєприпасів типу "ВОГ" з БпЛА.
  • Есманьська громада: зафіксовано артобстріл (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Білопільська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.
  • Середино-Будська громада: ворог вдарив з артилерії (9 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
  • Ямпільська громада: росіяни завдали авіаційних ударів КАБами (3 вибухи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку 2024 року росіяни обстріляли Сумщину понад 4 тисячі разів. За весь 2023 - 6 тисяч разів, - Клименко

Автор: 

обстріл (28183) Сумська область (3534)


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