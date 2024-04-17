Під обстрілами росіян протягом дня перебували 7 громад Сумщини, зафіксовано 39 вибухів
Протягом 17 квітня російська армія здійснила 11 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів.
Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, обстрілів зазнали:
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів).
- Краснопільська громада: здійснено обстріл FPV дроном (2 вибухи) та скидання 6 боєприпасів типу "ВОГ" з БпЛА.
- Есманьська громада: зафіксовано артобстріл (3 вибухи).
- Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Білопільська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.
- Середино-Будська громада: ворог вдарив з артилерії (9 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
- Ямпільська громада: росіяни завдали авіаційних ударів КАБами (3 вибухи).
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