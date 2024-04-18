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"Антимайданівця" Волошенкова планують звільнити з Агенції оборонних закупівель, після згадок про його "антиукраїнську діяльність"

волошенков

Екснардепа Партії регіонів та учасник "Антимайдану" Дмитра Волошенкова можуть звільнити з Агенції оборонних закупівель.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповіла керівниця Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України Марина Безрукова, передає Цензор.НЕТ.

Так вона заявила, що ініціювала службове розслідування щодо "повноти спеціальної перевірки", яку Волошенков проходив при працевлаштуванні в Агенцію, а також, що звернулася до правоохоронних органів із запитом на його додаткову перевірку.

Безрукова зазначила, що Волошенкова прийняли на роботу за її попередника і за пів року до того, як вона очолила агенцію в лютому 2024-го. Він отримав посаду менеджера з зовнішньоекономічної діяльності.

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"Я не знала про його бекграунд. Водночас, я поцікавилась результатами перевірки Дмитра Волошенкова. Він пройшов поліграф, мені невідомо, чому ці ризики не були враховані. Згідно з висновками, він не мав корупційних ризиків, він професійно працює. Проте для мене неприпустимо працювати в команді з людьми, з якими в нас різні цінності", - підкреслила очільниця Агенції.

Безрукова також повідомила, що ініціювала службове розслідування про обставини працевлаштування Волошенкова, як тільки дізналася про його можливу антиукраїнську діяльність у минулому.

"Окремо ми ініціювали звернення до правоохоронних органів з метою перевірки можливої антиукраїнської діяльності Дмитра. Я також одразу поставила це питання йому. Станом на зараз всі нові співробітники проходять довгу спецперевірку", - резюмувала вона.

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Автор: 

Міноборони (7300) антимайдан (46) закупівлі (3347)


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Топ коментарі
+36
Антимайданівця Зеленського з його кварталом забули.
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18.04.2024 00:21
+21
Дивно, журналісти займаються роботою яку повинні виконувати СБУ!!!! І це вже не перший раз!!! Огоууу СБУ може замість шпигувати за журналюгами ви займетесь роботою яку повинні виконувати ви???
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18.04.2024 00:25
+19
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18.04.2024 00:48
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Звільнення як покарання за антиукраїнську діяльність це прогрес,в мусарні при Авакову були підвищення.
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18.04.2024 00:20 Відповісти
Він пройшов поліграф..... на антимайдані.

часом охрєнєваєшь від відмазок
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18.04.2024 00:33 Відповісти
Так его только планируют уволить, а не увольняют.
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18.04.2024 00:40 Відповісти
А хто призначав на посаду?
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18.04.2024 02:23 Відповісти
Це питання неначасі...
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18.04.2024 07:39 Відповісти
При Авакові була ака-неяка але люстрація. І такі Кадри масово повилазили хто з-за кордону, хто просто з-забуття і поперли до влади саме завдяки мудрому наріду який обрав Блазня на мотузці Ів олігарха.
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18.04.2024 10:25 Відповісти
Антимайданівця Зеленського з його кварталом забули.
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18.04.2024 00:21 Відповісти
вибори ЗЄльонського були Антимайданом - контрреволюцією
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18.04.2024 00:34 Відповісти
Тих хто ці вибори "організував" досі гуляють на свободі
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18.04.2024 02:24 Відповісти
100%
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18.04.2024 01:56 Відповісти
Татаров шо нє прі дєлах ?
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18.04.2024 01:57 Відповісти
Ще й як "забули". Він теж "пройшов" спецперевірку перевірку перед впихуванням у державні виборчі списки
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18.04.2024 02:22 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.04.2024 08:46 Відповісти
Дивно, журналісти займаються роботою яку повинні виконувати СБУ!!!! І це вже не перший раз!!! Огоууу СБУ може замість шпигувати за журналюгами ви займетесь роботою яку повинні виконувати ви???
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18.04.2024 00:25 Відповісти
Ви не дивилися серіал Картковий будинок? Служби самі звертаються інкогнітодо журналістів, коли ними керує мафіозі
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18.04.2024 06:51 Відповісти
А поліграф що, Господь Бог, який усе бачить? Мені здається, у нас поліграф у нас - це маніпуляція й заслуговує таку ж саму довіру, як і наші судді та інші правоохоронні органи - є чесні, але багато негідників. Хто для поліграфа готує питання й аналізує реакцію? Не людина часом? І ця людина невідомо хто.
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18.04.2024 00:28 Відповісти
Волошенков в форме лейтенанта медслужбы НКВД
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18.04.2024 00:28 Відповісти
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18.04.2024 00:30 Відповісти
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18.04.2024 00:48 Відповісти
Проблема не в ньому. Не сумніваюся, що його звільнять. Проблема в тому, що призначення відбулося не випадково. Необхідно відслідкувати весь процес призначення.
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18.04.2024 06:14 Відповісти
В тому й поблема, що той хто відслідковує теж цієї зеригофсбшної кагорти!
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18.04.2024 06:23 Відповісти
це із серії "за Штирліцем волочився парашют", але НЕ звільнять - нету такого закону !
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18.04.2024 00:50 Відповісти
Ну да, слугам закон не писан
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18.04.2024 00:52 Відповісти
Окремо ми ініціювали звернення до правоохоронних органів з метою перевірки можливої антиукраїнської діяльності Дмитра. Я також одразу поставила це питання йому. - И что он ответил?)
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18.04.2024 00:34 Відповісти
Говорит, дамочка, вы меня с кем то попутали
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18.04.2024 07:50 Відповісти
Да какое увольнение... На обмен его, как Медведчука. А не захочет Москва менять-- так это его проблемы. И, кстати, я не слышу ничего о недвижимости и автотранспорте его и его родственников, обычно у таких профессионалов-покупателей много интересного в этом плане.
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18.04.2024 00:45 Відповісти
Він також антимайданівець чи просто викликає у вас антипатію
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18.04.2024 06:55 Відповісти
Він пройшов поліграф, мені невідомо, чому ці ризики не були враховані. Згідно з висновками, він не мав корупційних ризиків, він професійно працює.
От же в Україні упоролись в цей поліграф. Та світом все більше і більше шириться розуміння, що в основному це фікція. А українці знайшли собі панацею. Яка за чергою "успішна" перевірка когось з антиукраїнським чи корупційним бекграундом, викличе просвітління в головах і розуміння, що це не діє?
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18.04.2024 01:40 Відповісти
Якщо десь валяється лайно,то Єрмак його обов'язково підбере,а Наталка Мосейчук відбіле,посипе солодкою пудрою і продасть через бидломарафон.
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18.04.2024 03:11 Відповісти
Якось затихарилась тема політичного офісу Клюєва-Сівковича. Ці ж кадри саме звідтіля.
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18.04.2024 03:44 Відповісти
Що дивно,що про це першими написали журнашлюхі "уніан".Кому принадлежит "уніан"догадайтесь з 3х раз.
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18.04.2024 05:05 Відповісти
Для таких треба створити штрафбат
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18.04.2024 07:00 Відповісти
Мене ось що бісить!
Тобто якби не журналісти то ця потвора працювала б на стратегічному напрямку, мала б доступ до таємниць і, цілком природньо, зливала б ці таємниці "своїм" (бо виродки ніколи не бувають "бувшими")!!??
Тобто СБУ узгоджуючи призначення на посаду (а претендентів на такі посади повинні обов'язково перевіряти) не завбачила в біографії цього типа нічого підозрілого?
І що значить "планують звільнити"??!! Протягом якого часу? Пів року? Рік?
Та він повинен бути звільнений в день прийняття на роботу!
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18.04.2024 08:01 Відповісти
Нічого дивного, оскільки Зе і його команда - другий антимайдан в Україні і є
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18.04.2024 08:35 Відповісти
Допоки інститут репутації у нас відсутній як явище, цей "броунівський рух" гівна у владі ніколи не припиниться. Так і будуть займати стратегічні пости зрадники, хабарники та бандити.
Як там казав "класик", я - ваш вирок?
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18.04.2024 08:52 Відповісти
У мене теж на прикметі неблагонадійний, який затесався в ЗСУ: родичі з Татарстану та Білорусі, проти Зєлі голосував, з діда-прадіда СмерШовець/КДБіст, ще й генерал Ватутін йому родич. Гнати треба негідника з армії!!!! Чи для початку дати відпустку за рік… Але потім гнати!!!
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18.04.2024 09:27 Відповісти
Велика частина суспільства клеймить НКВД , КДП ( і я в т.ч) Але був один позитивний результат. Коли приймали на роботу на "почтовий ящик" ( військовий завод) були перевірки всіх родичів до діда--потім надавали мені допуск А якщо в цех де були чисто воєнні замовлення--ще більші перевірки і так всіх Були відмови І це мені було 16.5 років А коли готували мене до призиву в армії--то пройшов пять додаткових перевірок Оказується готували нас в війська стратегічного призначення--це були перші ракети такого типу А я ж був юнець .ще "чистий і непорочний" До речі на учобу в заклади МВС--не брали тих в кого діди,батьки були судими А ЩО ЗАРАЗ??? Доступ до секретів--всіБАЖАЮЧІ!!!
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18.04.2024 09:56 Відповісти
Как поступают с предателями в США и в Украине
https://www.youtube.com/shorts/il4OzR1d57U
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18.04.2024 23:44 Відповісти
 
 