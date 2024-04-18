"Антимайданівця" Волошенкова планують звільнити з Агенції оборонних закупівель, після згадок про його "антиукраїнську діяльність"

Екснардепа Партії регіонів та учасник "Антимайдану" Дмитра Волошенкова можуть звільнити з Агенції оборонних закупівель.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповіла керівниця Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України Марина Безрукова, передає Цензор.НЕТ.

Так вона заявила, що ініціювала службове розслідування щодо "повноти спеціальної перевірки", яку Волошенков проходив при працевлаштуванні в Агенцію, а також, що звернулася до правоохоронних органів із запитом на його додаткову перевірку.

Безрукова зазначила, що Волошенкова прийняли на роботу за її попередника і за пів року до того, як вона очолила агенцію в лютому 2024-го. Він отримав посаду менеджера з зовнішньоекономічної діяльності.

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"Я не знала про його бекграунд. Водночас, я поцікавилась результатами перевірки Дмитра Волошенкова. Він пройшов поліграф, мені невідомо, чому ці ризики не були враховані. Згідно з висновками, він не мав корупційних ризиків, він професійно працює. Проте для мене неприпустимо працювати в команді з людьми, з якими в нас різні цінності", - підкреслила очільниця Агенції.

Безрукова також повідомила, що ініціювала службове розслідування про обставини працевлаштування Волошенкова, як тільки дізналася про його можливу антиукраїнську діяльність у минулому.

"Окремо ми ініціювали звернення до правоохоронних органів з метою перевірки можливої антиукраїнської діяльності Дмитра. Я також одразу поставила це питання йому. Станом на зараз всі нові співробітники проходять довгу спецперевірку", - резюмувала вона.

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