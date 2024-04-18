Україна отримає від Канади новий пакет допомоги, - посол України в Канаді Ковалів

Україна отримає додатковий пакет підтримки від Канади в 2024 році.

Про це у своєму фейсбуці написала посол України в Канаді Юлія Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами до пакету входять:

бюджетна підтримка в розмірі 2,4 млрд. канадських доларів (з яких 2 млрд. вже перераховані через Спеціальний рахунок МВФ), додаткові 400 млн. надійдуть найближчими місяцями;

1,6 млрд. канадських доларів в рамках нової 5-ти річної програми військової допомоги відповідно до безпекової Угоди, підписаної в Києві 24.02.2024 року;

216,7 млн. канадських доларів через ЄБРР для фінансування проектів відбудови України;

76 млн. канадських доларів для фінансування проектів в рамках програми з підтримки миру та безпеки в Україні, зокрема гуманітарне розмінування.

Також, в бюджеті зазначається про плани уряду Канади співпрацювати з країнами G7 для притягнення Росії до відповідальності, у тому числі шляхом конфіскації суверенних активів РФ.

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