УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9305 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 765 5

Україна отримає від Канади новий пакет допомоги, - посол України в Канаді Ковалів

канада

Україна отримає додатковий пакет підтримки від Канади в 2024 році.

Про це у своєму фейсбуці написала посол України в Канаді Юлія Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами до пакету входять:

  • бюджетна підтримка в розмірі 2,4 млрд. канадських доларів (з яких 2 млрд. вже перераховані через Спеціальний рахунок МВФ), додаткові 400 млн. надійдуть найближчими місяцями;
  • 1,6 млрд. канадських доларів в рамках нової 5-ти річної програми військової допомоги відповідно до безпекової Угоди, підписаної в Києві 24.02.2024 року;
  • 216,7 млн. канадських доларів через ЄБРР для фінансування проектів відбудови України;
  • 76 млн. канадських доларів для фінансування проектів в рамках програми з підтримки миру та безпеки в Україні, зокрема гуманітарне розмінування.

Також, в бюджеті зазначається про плани уряду Канади співпрацювати з країнами G7 для притягнення Росії до відповідальності, у тому числі шляхом конфіскації суверенних активів РФ.

Читайте: Канада надасть Україні кредит у $300 млн на пільгових умовах

Автор: 

Канада (2186) Ковалів Юлія (70)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Федеральний уряд Канади також зобов'язується працювати з союзниками, щоб знайти правовий механізм передачі конфіскованих російських активів Україні.
"Канада прагне працювати з союзниками, щоб вивчити всі можливі правові механізми для повного використання активів, які зараз знерухомлені в наших юрисдикціях, у тому числі з метою збільшення підтримки України в короткостроковій перспективі", - йдеться у бюджетному документі.
показати весь коментар
18.04.2024 04:11 Відповісти
Юра, прости!..
показати весь коментар
18.04.2024 05:46 Відповісти
Дякуємо уряду Канади, не словами, а ділом💪
показати весь коментар
18.04.2024 05:53 Відповісти
"Юлія Ковалів продовжила родинну справу - її мати була одним з топменеджерів у газовому бізнесі олігарха Дмитра Фірташа - персонального козачка путiна.

У 2010 році Юлія Ковалів переходить на державну службу. Її новим місцем роботи став щойно утворений Координаційний центр з упровадження економічних реформ - дорадчий орган при президентові Януковичу, що його було створено за порадою західних партнерів та для їх заспокоєння. Куратором проєкту була впливова на той час регіоналка Ірина Акімова.

Поки команда молодих професіоналів опікувалась теоретичними розробками на загальну тему "як нам облаштувати Україну" - представники донецького клану, що був при владі, на практиці займалися прагматичним поглинанням бізнесу, розробляли та очолювали "схеми", сідали на потоки та накопичували статки.

У 2013 році Ковалів за протекцією Акімової входить до складу наглядової ради UMH group - медійні активи Ложкіна тоді у результаті проведення напіврейдерської схеми перейшли у власність представника "родини Януковича" Сергія Курченка............................".

Не послиця, а чисте ФСБ
показати весь коментар
18.04.2024 06:32 Відповісти
Вибачаюсь, не ФСБ, a СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
показати весь коментар
18.04.2024 07:26 Відповісти
 
 