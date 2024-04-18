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Україна отримає від Канади новий пакет допомоги, - посол України в Канаді Ковалів
Україна отримає додатковий пакет підтримки від Канади в 2024 році.
Про це у своєму фейсбуці написала посол України в Канаді Юлія Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами до пакету входять:
- бюджетна підтримка в розмірі 2,4 млрд. канадських доларів (з яких 2 млрд. вже перераховані через Спеціальний рахунок МВФ), додаткові 400 млн. надійдуть найближчими місяцями;
- 1,6 млрд. канадських доларів в рамках нової 5-ти річної програми військової допомоги відповідно до безпекової Угоди, підписаної в Києві 24.02.2024 року;
- 216,7 млн. канадських доларів через ЄБРР для фінансування проектів відбудови України;
- 76 млн. канадських доларів для фінансування проектів в рамках програми з підтримки миру та безпеки в Україні, зокрема гуманітарне розмінування.
Також, в бюджеті зазначається про плани уряду Канади співпрацювати з країнами G7 для притягнення Росії до відповідальності, у тому числі шляхом конфіскації суверенних активів РФ.
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"Канада прагне працювати з союзниками, щоб вивчити всі можливі правові механізми для повного використання активів, які зараз знерухомлені в наших юрисдикціях, у тому числі з метою збільшення підтримки України в короткостроковій перспективі", - йдеться у бюджетному документі.
У 2010 році Юлія Ковалів переходить на державну службу. Її новим місцем роботи став щойно утворений Координаційний центр з упровадження економічних реформ - дорадчий орган при президентові Януковичу, що його було створено за порадою західних партнерів та для їх заспокоєння. Куратором проєкту була впливова на той час регіоналка Ірина Акімова.
Поки команда молодих професіоналів опікувалась теоретичними розробками на загальну тему "як нам облаштувати Україну" - представники донецького клану, що був при владі, на практиці займалися прагматичним поглинанням бізнесу, розробляли та очолювали "схеми", сідали на потоки та накопичували статки.
У 2013 році Ковалів за протекцією Акімової входить до складу наглядової ради UMH group - медійні активи Ложкіна тоді у результаті проведення напіврейдерської схеми перейшли у власність представника "родини Януковича" Сергія Курченка............................".
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