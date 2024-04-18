Заморожені активи РФ: міністри G7 не дійшли згоди щодо шляхів використання

Міністри фінансів країн "Великої сімки" на зустрічі у Вашингтоні не змогли дійти згоди щодо шляхів використання заморожених російських активів на підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times і Reuters.

Зазначається, що міністри фінансів G7 продовжать працювати над можливими варіантами, які представлять лідерам "Великої сімки" перед самітом в Італії у червні.

"Ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні. Суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими до того часу відповідно до наших правових систем.

"Ми продовжуватимемо працювати над усіма можливими шляхами, за допомогою яких заморожені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України відповідно до міжнародного права та наших відповідних правових систем, з метою інформування наших лідерів перед самітом в Апулії у червні", - йдеться у заяві міністрів G7.

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