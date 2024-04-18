УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9340 відвідувачів онлайн
Новини
4 508 27

Заморожені активи РФ: міністри G7 не дійшли згоди щодо шляхів використання

активи,заморожені

Міністри фінансів країн "Великої сімки" на зустрічі у Вашингтоні не змогли дійти згоди щодо шляхів використання заморожених російських активів на підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times і Reuters.

Зазначається, що міністри фінансів G7  продовжать працювати над можливими варіантами, які представлять лідерам "Великої сімки" перед самітом в Італії у червні.

"Ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні. Суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими до того часу відповідно до наших правових систем.

"Ми продовжуватимемо працювати над усіма можливими шляхами, за допомогою яких заморожені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України відповідно до міжнародного права та наших відповідних правових систем, з метою інформування наших лідерів перед самітом в Апулії у червні", - йдеться у заяві  міністрів G7.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС країн G7 обговорять сьогодні підтримку української системи ППО, - The Guardian

Автор: 

G-7 G7 (1032) росія (64895) заморожені активи (545)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Сьогодні, маючи лише одну-дві атомних бомби, можна спокійно робити все що завгодно. Ядерна зброя, яка мала стати фактором стримування агресора, перетворилася на засіб його заохочення Оце такі на Заході "мудрі" та "далекоглядні". Звикли до того, що є двополярний світ, в якому можна підписати якісь папірці і убезпечити себе від всіх несподіванок. А тепер вони мають щонайменше чотири схиблених країни, з якими неможливо ні про що домовитися.: іран, північна корея, московія, та білорусь. І що роблять західні "політики" сьогодні? Закликають до стриманості, висловлюють занепокоєння, проводять консультації, роблять заяви. В
показати весь коментар
18.04.2024 07:31
+8
Ні зброї передати, ні активи забрати!!!
показати весь коментар
18.04.2024 07:12
+7
гандони - ні зброї, ні грошей...
показати весь коментар
18.04.2024 08:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ні зброї передати, ні активи забрати!!!
показати весь коментар
18.04.2024 07:12 Відповісти
Вот интересно, если бы у Ирана было 5 тысяч ядерных боеголовок? Его бы так же бомбили, кого хо, того там и бомблю? Как считаете?
показати весь коментар
18.04.2024 07:17 Відповісти
Сьогодні, маючи лише одну-дві атомних бомби, можна спокійно робити все що завгодно. Ядерна зброя, яка мала стати фактором стримування агресора, перетворилася на засіб його заохочення Оце такі на Заході "мудрі" та "далекоглядні". Звикли до того, що є двополярний світ, в якому можна підписати якісь папірці і убезпечити себе від всіх несподіванок. А тепер вони мають щонайменше чотири схиблених країни, з якими неможливо ні про що домовитися.: іран, північна корея, московія, та білорусь. І що роблять західні "політики" сьогодні? Закликають до стриманості, висловлюють занепокоєння, проводять консультації, роблять заяви. В
показати весь коментар
18.04.2024 07:31 Відповісти
А навіщо білоруську область рф в окрему країну виділяти?
показати весь коментар
18.04.2024 07:52 Відповісти
Ну захід же ж її такою вважає. Їм аби назва та прапорець були. А все інше їх не цікавить...
показати весь коментар
18.04.2024 07:56 Відповісти
У Ізраїля є ядерна зброя.Проти відмороженого на всю голову не допоможе ніщо.
показати весь коментар
18.04.2024 08:56 Відповісти
Израиль не имеет технологии обогащения урана.
Гипотетическое атомное оружие - это 2, максимум 5 бомб переданных США в 60 года прошлого века.
Если (вы верите?) что их каждые 10 лет меняли на новые. То это бомбы, их доставка в Иран проблематична.
Или думаете Обама слал боеголовки?
показати весь коментар
18.04.2024 09:23 Відповісти
Да.
Сперва Корея надрала задницу ядерной Америке.
Потом Вьетнам. Там 2 ядерные державы воевали между собой. Ядерный совок распался под тяжестью внутренних проблем. Конфликты на границе ядерных держав Индии и Пакистана.
Только ядерная Великобритания тащила на фолклендскую войну атомное оружие, но это не точно.
показати весь коментар
18.04.2024 09:17 Відповісти
У Ірану їх лише гіпотетично чотири ( а може і досі немає) , а всі вже сцються щось йому зробити , на днях санкції знімуть "щоб не загострювати стосунки".
показати весь коментар
18.04.2024 16:59 Відповісти
Рішучість забезпечили?
показати весь коментар
18.04.2024 07:29 Відповісти
В чем проблема заплатить за захваченную землю, заводы, оборудование, ресурсы и т.д? Мне кажется украинские власти упорно этому сопротивляется. В Украине огромное количество предприятий, принадлежащих гражданам россии. Запорожсталь, например. И их не отбирают, более того суды решают, чтобы этого не случилось. Недавно, например, суд вернул российскому олигарху 19% Лайфсела. Как же они будут отбирать собственность у россии, если наши власть не хотят ее забрать??? Причем не только у россии, а у всех воров, сбежавших на запад. Лазаренко, например, украл много, прошло много лет, но никого эти деньги не интересуют. Очевидно что есть договоренность, не трогать российские деньги и деньги, украденные из бюджета.
показати весь коментар
18.04.2024 07:36 Відповісти
"Недавно, например, суд вернул российскому олигарху 19% Лайфсела."

Ну да, получается зе стоит на страже интересов бизнеса страны агрессора, а адвокаты, которые должны защищать Украину, уже походу куплены агрессором. Так что здесь надо менять всю власть и пусть судят путлера и папередников.
показати весь коментар
18.04.2024 08:32 Відповісти
Видимо так и есть.
показати весь коментар
18.04.2024 09:16 Відповісти
І не дійдуть згоди.Переливатимуть з пустого в порожнє.
показати весь коментар
18.04.2024 07:55 Відповісти
гандони - ні зброї, ні грошей...
показати весь коментар
18.04.2024 08:16 Відповісти
Гроші ЗеКоМанді давати до рук не можна - зразу зникають.
показати весь коментар
19.04.2024 00:26 Відповісти
У цей важкий для України час .... стоїмо поруч .... сильно стурбовані ..... глибоко занепокоєні .... наша непохитна рішучість ...... дуже безвідповідально ..... рішуче засуджуємо .... стільки, скільки потрібно ..... нас надихає ваша боротьба ..... постійні консультації..... критично необхідно..... потужна підтримка ..... занепокоєння є великим ..... уникнути ескалації ..... надіслали дуже чіткі сигнали ..... ми віддані підтримці ..... дуже сильна рішучість ..... непохитна підтримка .....
показати весь коментар
18.04.2024 08:26 Відповісти
магічний кугуте, зможеш текст найзеличнішого лідора галактики так підбити?
показати весь коментар
18.04.2024 10:02 Відповісти
Вы там воюйте а мы и дальше ***** будем жопу лизать.
показати весь коментар
18.04.2024 09:53 Відповісти
То що вже тоді казати про активи українських олігархів - наші гроші виведені в офшори?
показати весь коментар
18.04.2024 13:15 Відповісти
Перестаньте писати про ці гроші. Цим ви лише нервуєте нашу наївну спільноту. Жодної копійки з цих грошей ми не отримаємо. Амінь!
показати весь коментар
18.04.2024 14:29 Відповісти
Ти поглянь , тобі польських мало що іще і на кацапські рота відкрив ?
Нам вони сьогодні якщо попадуть , то зелені повбиваються розкрадаючи як гумдопомогу розкрали .Краще нехай гребуть ті гроші собі у обмін на поставки зброї , думаю що тих мільярдів вистачило б ППО під кожним кущем поставити , а снарядами стіну від кацапів викласти ((
показати весь коментар
18.04.2024 17:09 Відповісти
Шановний! Західні банки приймали ці гроші в російських злодюг добре знаючи походження цих грошей. Вони на них і зараз заробляють мільярди знаючи, що їх "власники" будуть мовчати оскільки інакше попадуть під відповідні процедури і залишаться без штанів. То невже ви думаєте, що західні нувориші ось так візьмуть і віддадуть ці гроші. Не будьте наївними. Ці гроші це щось типу "золота Пулкботка", якими в 90-х кормили нас всіх.
показати весь коментар
18.04.2024 19:55 Відповісти
Так я ж і кажу : нехай ті гроші заберуть собі , а нам взамін зброю нарешті дадуть замість порожніх обіцянок , у них подвійний гешефт буде - на зброї зароблять , а на передачі нам нічого не втратять ((
показати весь коментар
18.04.2024 21:08 Відповісти
 
 