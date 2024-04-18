Заморожені активи РФ: міністри G7 не дійшли згоди щодо шляхів використання
Міністри фінансів країн "Великої сімки" на зустрічі у Вашингтоні не змогли дійти згоди щодо шляхів використання заморожених російських активів на підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times і Reuters.
Зазначається, що міністри фінансів G7 продовжать працювати над можливими варіантами, які представлять лідерам "Великої сімки" перед самітом в Італії у червні.
"Ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні. Суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими до того часу відповідно до наших правових систем.
"Ми продовжуватимемо працювати над усіма можливими шляхами, за допомогою яких заморожені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України відповідно до міжнародного права та наших відповідних правових систем, з метою інформування наших лідерів перед самітом в Апулії у червні", - йдеться у заяві міністрів G7.
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Гипотетическое атомное оружие - это 2, максимум 5 бомб переданных США в 60 года прошлого века.
Если (вы верите?) что их каждые 10 лет меняли на новые. То это бомбы, их доставка в Иран проблематична.
Или думаете Обама слал боеголовки?
Сперва Корея надрала задницу ядерной Америке.
Потом Вьетнам. Там 2 ядерные державы воевали между собой. Ядерный совок распался под тяжестью внутренних проблем. Конфликты на границе ядерных держав Индии и Пакистана.
Только ядерная Великобритания тащила на фолклендскую войну атомное оружие, но это не точно.
Ну да, получается зе стоит на страже интересов бизнеса страны агрессора, а адвокаты, которые должны защищать Украину, уже походу куплены агрессором. Так что здесь надо менять всю власть и пусть судят путлера и папередников.
Нам вони сьогодні якщо попадуть , то зелені повбиваються розкрадаючи як гумдопомогу розкрали .Краще нехай гребуть ті гроші собі у обмін на поставки зброї , думаю що тих мільярдів вистачило б ППО під кожним кущем поставити , а снарядами стіну від кацапів викласти ((