УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9340 відвідувачів онлайн
Новини
6 021 20

Удар РФ по Чернігову: загинуло 18 людей, аварійно-рятувальні роботи тривають. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетного удару по Чернігову станом на ранок 18 квітня загинуло 18 осіб та 77 постраждало (з них 4 дитини), 3 особи врятовано з-під завалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України

"Кількість загиблих станом на ранок зросла до 18 людей. Також наразі відомо про 77 постраждалих, серед них — 4 дитини", - йдеться в повідомленні.

Чернігів

Також надано психологічну допомогу 58 особам.

Рятувальники продовжують розбирати завали. вже вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71 % зруйнованої частини будівлі.

Ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста".

Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".

18 квітня у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ 17 квітня.


Чернігів
Чернігів
Чернігів
Чернігів

Автор: 

обстріл (28183) ракети (4000) Чернігів (786)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
Це все більше нагадує Сирію. Безкарно ********, а весь світ спостерігає і нічого окрім висловлення занепокоєння/співчуття не робить...
показати весь коментар
18.04.2024 07:44
+13
Вічне пекло КОЖНОМУ лаптеногому від малого до старого!!! 😡
показати весь коментар
18.04.2024 08:28
+12
Гнати цього президента, уряд і т.з. мо у відставку і віддати під суд. Оборона країни не організована і не забезпечена: ППО, ПРО мирних міст і населення, Армія не забезпечена, мобілізація зірвана!. Таке керівництво відправили б на шибеницю навіть зулуси і папуаси!
показати весь коментар
18.04.2024 08:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це все більше нагадує Сирію. Безкарно ********, а весь світ спостерігає і нічого окрім висловлення занепокоєння/співчуття не робить...
показати весь коментар
18.04.2024 07:44 Відповісти
Бо світ сциться пуйла з його ядеркою
і нас віддають на заклання.
показати весь коментар
18.04.2024 07:48 Відповісти
Захіл керується егоістичними мотивами. Вигідно та безпечно - роблять. Невигідно та небезпечно - не роблять. Розводять руками, знизують плечима, з сумом позіхають, надають своєму обличчю відповідний вираз - оце і все
показати весь коментар
18.04.2024 07:54 Відповісти
Нікого вони не сцяться - цинізм і все.
показати весь коментар
18.04.2024 08:17 Відповісти
Перед атакою території Чернігова, в період маневрування ракет в повітряному просторі України, російських ракет «Іскандер-К» 9М729, що використовують системи інерційного наведенням з супутниковою корекцією на завершальному етапі, було відключено супутникову трансляцію сигналу мовлення України на транспондері Astra 4A 11766 H, де транслюються 39 телеканалів.

Питання просте - навіщо?.

Чи вони створювали перешкоди для наведення ракет на завершальному етапі перед ударом?

Хто віддав наказ створити радіотехнічний коридор прольоту російських ракет ?.



Зеленський підтвердив удар по аеродрому в Джанкої. Також він висловив вдячність головкому Олександу Сирському за організацію цієї операції.

Тобто за два спалених гелікоптера і заправщик, які трохи менші по вартості від ракет, якими їх вразили - вдячність Сирському, а що йому за прогавлений удар по лікарні в Чернігові з трьома десятками загиблих і ще невідомою кількістю поранених ? Чи про це Зеленському не доповідали ?
показати весь коментар
18.04.2024 11:03 Відповісти
Ви праві, бо на фото - лікарня
показати весь коментар
18.04.2024 16:34 Відповісти
Гнати цього президента, уряд і т.з. мо у відставку і віддати під суд. Оборона країни не організована і не забезпечена: ППО, ПРО мирних міст і населення, Армія не забезпечена, мобілізація зірвана!. Таке керівництво відправили б на шибеницю навіть зулуси і папуаси!
показати весь коментар
18.04.2024 08:10 Відповісти
Ти, мабуть із того 1%, що "не бере" і "не дає"? Пишайся...
показати весь коментар
18.04.2024 09:12 Відповісти
Но-но! Так не можна! За кого ви там, в Чернігові, голосували?!
показати весь коментар
18.04.2024 08:28 Відповісти
Співчуття. Страшне горе.

пс. Трохи не в тему, там песик на фото, песику екіпіровка потрібна, щось на лапи, він тоді буде краще працювати.
показати весь коментар
18.04.2024 08:24 Відповісти
За песика згоден, його трохи жаль.
показати весь коментар
18.04.2024 08:37 Відповісти
Для зелених мабудь, занадто дорого. Бо спеціальні налапники з гумовою рифленою підошвою, для лазанія по завалах, від 1 тис грн. Бюджет не потягне, на гівномарафон й офшори не вистачить... А звичайні на завалах до одного місця.
показати весь коментар
18.04.2024 08:51 Відповісти
Вічне пекло КОЖНОМУ лаптеногому від малого до старого!!! 😡
показати весь коментар
18.04.2024 08:28 Відповісти
Я чомусь дуже впевнений що путлер, після призначення Єльциним його наступним монархом расії, довго підкуповував європейський та американський політикум для здійснення своїх амбіцій на всесвітнього лідера. Судячи з його дій відносно ключових світових політиків та організацій, путлєр впевнено їх вживає у життя. Коли весь світ розслабився при Єльцині і перестав спрямовувати увагу на такі структури як НАТО, ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест та інш. - цей парєнь часу не гаїв і за вкрадені гроші з російських надр підкуповував та призначав на посади "своїх керівників". Зараз це навіть коле у очі, коли цей недомірок сміється над світом і робить що заманеться і де заманеться, а усі співчувають та мовчки жують соплі...
показати весь коментар
18.04.2024 09:00 Відповісти
не лише гроші. у багатьох є таємниці, а російські спец служби мають глибокі корені на заході
показати весь коментар
18.04.2024 10:10 Відповісти
Песик трудиться, не шкодуючи лапок... згадала, як нещодавно військовий зі службовим собакою їхали в тамбурі, бо ідіотські правила! До речі, до Чернігова їхали.
показати весь коментар
18.04.2024 09:09 Відповісти
А як там кацапсьві НПЗ ??? Байден заборонив... Так нехай, падло, заборонить кацапам стріляти!
показати весь коментар
18.04.2024 10:22 Відповісти
 
 