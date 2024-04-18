Удар РФ по Чернігову: загинуло 18 людей, аварійно-рятувальні роботи тривають. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетного удару по Чернігову станом на ранок 18 квітня загинуло 18 осіб та 77 постраждало (з них 4 дитини), 3 особи врятовано з-під завалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України

"Кількість загиблих станом на ранок зросла до 18 людей. Також наразі відомо про 77 постраждалих, серед них — 4 дитини", - йдеться в повідомленні.

Також надано психологічну допомогу 58 особам.

Рятувальники продовжують розбирати завали. вже вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71 % зруйнованої частини будівлі.

Ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста".

Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".

18 квітня у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ 17 квітня.









